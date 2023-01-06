Эшелон российской военной техники прибыл в Белоруссию

Дробницкий объяснил шестикратный провал с избранием главы нижней палаты Конгресса США

Американист Дробницкий рассказал о причинах патовой ситуации в Палате представителей Конгресса США

Двадцать конгрессменов-республиканцев – правых консерваторов не желают видеть Кевина Маккарти спикером нижней палаты Конгресса. Они опасаются, что Маккарти будет соглашателем. И в борьбе против него, консерваторы неожиданно нашли союзников среди крайне левых демократов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Палата представителей после шести голосований так и не смогла избрать своего главу.

«У лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса – Кевина Маккарти может случиться дежа-вю – его «прокатили» на выборах спикера палаты в 2015 году, и сейчас происходит нечто похожее. В нынешнем случае, группа консервативных конгрессменов, несмотря на увещевания экс-президента Дональда Трампа, считает, что Маккарти – опасный кандидат, поскольку он будет соглашателем, он недостаточно консервативен и «уперт», – пояснил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

Во вторник Палата представителей впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Заседание в четверг завершилось аналогично – в течение шести туров голосования кандидатура главы палаты не была определена. «Новая попытка намечена на 20.00 по московскому времени», – сообщил Дробницкий.

У республиканцев в нижней палате Конгресса 220 голосов, против 212 у демократов. Все представители Демпартии голосуют за одного кандидата – Хакима Джеффриса. В республиканском большинстве мнения разделились: но из-за раскола во фракции, часть голосовала не за Маккарти, а за альтернативного кандидата Байрона Дональдса. Упомянутая Дробницким группа консерваторов видит на посту спикера конгрессмена из Огайо Джима Джордана либо Энди Биггса. «Сам Джордан отнекивается, но, вполне возможно, что он может стать кандидатурой, за которую все проголосуют», – отметил американист.

«Группа из 20 конгрессменов жестко уперлась, но без них – никак вопрос не решить. Надо ожидать, что в среде республиканцев будет идти торг, будут даваться невообразимые обещания, –отмечает Дробницкий. – С другой стороны, даже если кого-то из демократов удастся уговорить проголосовать за Маккарти, может упереться левое крыло Демпартии». Как ни парадоксально, здесь левые демократы тактически могут сыграть на руку самым правым из республиканцев. Дробницкий упомянул разговор между конгрессменами от Республиканской партии – и Александрией Окасио-Кортес (одной из лидеров «демократических социалистов» в Демократической партии – для которых Маккарти также неприемлем).

«Расклад очень интересный, – заметил Дробницкий. – За счет того, что большинство у республиканцев очень невелико, теоретически им может не потребоваться голоса всех 220 конгрессменов за одного кандидата – достаточно, чтобы остальные воздержались». Но пока договоренностей о консолидированном голосовании нет, нужно давать какие-то заверения, добавил эксперт. По его мнению, «видимо, Кевину Маккарти по-прежнему не верят». В том числе, не верят в то, что он не пойдет на соглашение с демократическим истеблишментом.

«Как я уже говорил, повторяется ситуация 2014-15 годов, когда весь Конгресс был «красным» – республиканским, но Маккарти так и не смог добиться спикерского поста, который тогда достался Полу Райану. Поэтому и сейчас возникли альтернативные фигуры типа Биггса или Джордана – напомнил Дробницкий. – Республиканцы сами себя тормозят. Они не могут привести своих конгрессменов к присяге, сформировать комитеты и так далее. Они даже не могут расформировать комиссию по расследованию событий 6 января 2021 года – штурма Капитолия».

Нет гарантий, что патовая ситуация не продлится дальше – и что ее разрешит заседание, которое открывается в 20 часов по Москве, добавил эксперт.

Напомним, что в ноябре 2022 года, по итогам промежуточных выборов всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, Республиканская партия не одержала ожидаемой убедительной победы, и смогла сформировать лишь относительное большинство.

После того, как 3 января попытка избрать спикера нижней палаты завершилась провалом, экс-президент Трамп призвал однопартийцев по республиканской партии поддержать кандидатуру Маккарти. С аналогичной просьбой в четверг обратился предприниматель Илон Маск. Действующий президент Джо Байден, со своей стороны, назвал «позором» затянувшийся процесс избрания спикера.

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