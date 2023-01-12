Главком Сухопутных войск РФ проинспектировал подготовку российских военных в Белоруссии

Российские военные ведут интенсивную подготовку на полигонах в Белоруссии, об этом главкому Сухопутных войск ВС России Олегу Салюкову доложили в ходе рабочей поездки в республику, заявили в Минобороны.

Салюков в ходе поездки заслушал доклады командиров воинских частей ВС России о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск (РГВ), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Также главком проверил размещение и быт военнослужащих, поговорил с ними и убедился в качестве подготовки личного состава. Российские военные, подчеркнули в министерстве, ведут интенсивную боевую подготовку на полигонах.

Ранее сообщалось, что комиссия Минобороны во главе с Салюковым прибыла в Белоруссию для инспекции российских частей и подразделений.