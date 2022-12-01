Лукашенко заявил о росте провокаций на границе

Эксперт оценил военное значение Кинбурнской косы в Николаевской области

«Значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в украинской прессе появились прогнозы о том, что на косе в ближайшее время могут вспыхнуть активные бои.

«Для России содержать там серьезный контингент тоже бессмысленно, потому что ВС РФ, судя по всему, пока не собираются десантироваться оттуда на Николаев», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. Присутствие на косе позволяет контролировать вход в устье Днепра, напомнил эксперт, но «при этом военного флота у противника, по сути, нет».

«Поэтому передвижение противника в этой акватории мы можем контролировать не артиллерией, а противокорабельными ракетами. А их держать на косе нет никакого смысла», – пояснил собеседник.

Как известно, Кинбурнская коса расположена между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря. Ее длина составляет около 40 км, ширина 8–10 км. «Звучат такие разговоры: если Россия оттуда уйдет, то это позволит ВСУ начать с косы наступление на Херсонскую область с левого берега Днепра. Ахинея! На самом деле наступать по открытой и ничем не защищенной местности – это самоубийство. Перебрасывать по этой узкой полоске территории вооруженные силы – значит постоянно находиться под ударом», – считает Онуфриенко.

Чтобы ВСУ смогли начать наступление с этой косы, им туда нужно сначала перебросить по воде или по воздуху живую силу, бронетехнику и боеприпасы. «У вооруженных сил хунты банально нет десантных кораблей, барж и всего остального. Могут лишь просто перебросить пехоту на резиновых лодках», – подчеркнул собеседник.

Онуфриенко уверен, что Российская армия в случае вывода оттуда своих сил сможет держать косу под огневым контролем, проводить разведрейды и «периодически уничтожать украинских диверсантов, которые могут переправляться туда на лодках». «Но держать там долговременные стационарные огневые точки, которые ВСУ могут уничтожать теми же РСЗО HIMARS, смысла никакого нет», – подытожил Онуфриенко.

Во вторник губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким сообщил, что в выходные россияне якобы принудительно вывезли с Кинбурнской косы все население – 37 местных жителей. Ранее Ким сообщал, что ВСУ осталось захватить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью взять под контроль Николаевскую область. Украинские СМИ не исключают, что на косе в ближайшее время высадится украинский десант.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, коса под Очаковом позволяет обстреливать Николаев и объекты вокруг него. После отвода российских войск из Херсона полуостров приобретает еще более важное значение. Это единственный участок Николаевской области под российским контролем – самая южная точка освобожденных территорий.

Киевские власти еще в начале осени ставили перед отрядами Сил специальных операций задачу вернуть косу под свой контроль. В середине сентября на косе пытался высадиться украинский десант ­­– со стороны Очакова. Но атака была отражена.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД