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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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Как Украина и США превращают ООН в общее место

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пересекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Как Латвия выживает без газа из России

В ситуации с газом нашли что-то хорошее - латыши научились экономить DPA/TASS
С нового года в Латвии вступил в силу запрет на закупки газа в России. Теперь страну снабжает терминал в Клайпеде, также есть надежда на газ из Финляндии, у берегов которой недавно появился собственный плавучий терминал. Но многим домохозяйствам приходится переходить на древесину. Дрова резко подорожали, и оптимизма у экспертов теперь значительно меньше, чем у латвийских властей. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» (Хабаровск, Тамбов, Махачкала – нужное подчеркнуть и, главное, не перепутать) и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
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Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться. Подробности...
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Немцы изголодались по правде

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
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    Как Украина и США превращают ООН в общее место

    Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам
    		   14 января 2023, 18:30
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет?

    Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами. Об этом в пятницу в ходе заседания Совбеза ООН по Украине заявил российский постпред Василий Небензя. Тема встречи была обозначена как «Обеспечение мира и безопасности Украины», мероприятие было организовано странами Запада. На следующей неделе по инициативе Москвы намечено неформальное заседание Совбеза ООН по ситуации в Донбассе.

    Спецоперация, заверил постпред, разрешится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России и прекратится дискриминация местного русскоязычного населения. Но пока ни Украина, ни ее «западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали», а режим Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в авторитарную диктатуру, что «само по себе является существенным препятствием на пути к миру». Дипломат упрекнул Киев и Запад в попытке убедить мир, что Россия якобы стремится уничтожить Украину как государство, но Москва «никогда не декларирует» подобных целей, а противостоит преступному националистическому режиму.

    Небензя заявил, что Киев сейчас «носится с идеей некоего «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия». По его словам, Украина предпринимает попытку «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», сам же «саммит» – пропагандистская пустышка, в связи с чем участие в нем России украинскими властями не предусматривается.

    Идею провести глобальный саммит при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша по теме Украины высказывал президент страны Владимир Зеленский в декабре. Мероприятие запланировано на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это будут дебаты в Генассамблее или в рамках чрезвычайной специальной сессии.

    По словам Небензи, истоки украинского кризиса лежат в нежелании Запада считаться с чужими интересами и стремлении США играть роль мирового жандарма. Такой вывод он сделал на основе тезисов из выступлений западных коллег. Теперь речь идет о превращении Украины в «натовскую ЧВК», которой «говорят, куда стрелять и где атаковать». Украине «платят деньги, снабжают оружием и разведданными», а страдает в результате ее народ, которому приходится «воевать ради чужих задач».

    По мнению бывшего заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе, по итогам заседания «США оказались в большом минусе с точки зрения политического эффекта». Стараниями Вашингтона и его союзников ООН давно превратилась в площадку для популизма. «Именно грубейшие нарушения международного права в XX веке привели к массовым убийствам и страданиям миллионов мирных жителей. Это все началось с Корейской войны 1950-1953 годов и продолжилось интервенцией американцев во Вьетнам. Новейшие примеры – это бомбардировки Ливии, Югославии», – перечислил Орджоникидзе.

    Он напомнил, что США постоянно отвергали инициативы России или других стран, которые выдвигают в ООН предложения о разработке международных соглашений по укреплению мира и безопасности. «Эта практика продолжается с 1960-х годов, когда разрабатывались декларации о дружественных отношениях между государствами, о неприменении силы», – добавил собеседник.

    Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк назвал заседание СБ ООН «очередной попыткой переложить всю ответственность на Россию», но в итоге оно дискредитирует саму ООН. «Мы видим, как целенаправленно игнорируются военные преступления и провокации Киева, в том числе в контексте атак Запорожской АЭС и бесчеловечного отношения к российским военнопленным. Можно говорить о тенденции превращения ООН в абсолютно ангажированную площадку, с помощью которой пытаются еще больше дискредитировать позицию России, игнорируя факты и оперируя фейками», – уверен Данюк.

    Политолог особо отметил намерение Гутерриша помочь способствовать урегулированию конфликта на Украине на основе Устава ООН и международного права, о чем сообщила его заместитель по политическим вопросам Розмари ДиКарло. По ее словам, на сегодня нет никаких признаков окончания боевых действий, однако все конфликты рано или поздно завершаются, и происходящее на Украине не станет исключением. «На самом деле Гутерриш готов сделать все для того, чтобы мировая общественность не замечала позицию Киева и его преступления... ООН как международная площадка полностью дискредитировала себя. Даже несмотря на попытки ООН стать продолжением внешнеполитического инструмента США, переложить полностью ответственность за конфликт на Россию у них не получается. Внутри ООН есть несогласные с огульными обвинениями, клише, пропагандистскими штампами, которые постоянно создаются в отношении нашей страны», – считает Данюк.

    Директор Института новейших государств Алексей Мартынов добавляет, что от заседания изначально не стоило ожидать важных решений с точки зрения достижения мира. «Оно привело к очередным пиар-эффектам, заполнению информационного пространства, которое и так переполнено», – уверен Мартынов.

    По его мнению, процесс деградации ООН продолжается последние двадцать лет, реперной точкой стали бомбежки Югославии вопреки запрету Совбеза. «После этого США ежеминутно делали все для того, чтобы ООН превращалась в демагогическую площадку. Действенные механизмы постоянно выхолащивались», – указал Мартынов.

    Основным принципом Совбеза ООН, подчеркнул эксперт, было принятие решений на основе консенсуса постоянными членами, а право вето гарантировало отцам-основателям – странам-победительницам во Второй мировой войне, что многие аспекты международных отношений не приведут мир к катаклизмам или ядерной войне.

    «В прошлом году предпринималась попытка подменить принцип консенсуса простым большинством при голосовании на Генассамблее. То есть это путь через подкуп, шантаж и другие способы получить простое большинство, что активно представлено в американской политической и корпоративной культуре.

    Все это в итоге привело к тому, что площадка Совбеза превращается в общее место, где мнение России – страны-основательницы ООН – не слышат и создают вокруг откровенно оскорбительные условия,

    провоцируют на некие действия. Это же абсурд, так не должно быть», – считает Мартынов.

    Чтобы ООН снова наполнилась смыслами, должна появиться воля и желание достигать великих целей, как это делали основатели Организации. «Я бы очень не хотел, чтобы триггером для возвращения подобных пониманий снова стал глобальный конфликт, мировая война», – признался собеседник.

    Орджоникидзе в своб очередь убежден, что создать альтернативу ООН невозможно, любая новая организация будет исключительно антироссийской и состоять из американских приспешников.

    «Международные отношения никогда не были однозначно дружественными... Я исхожу из того, что завершение спецоперации на Украине приведет к серьезным изменениям в ООН, международной обстановки в пользу России. Основы отношений всегда пишутся победителями, как это было с уставом ООН», – подытожил бывший заместитель генсека ООН. 

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