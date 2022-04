Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче Почему Запад не дал России высказаться по ситуации в Буче 4 апреля 2022, 22:00

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Текст: Алена Задорожная,

Дарья Волкова,

Артур Приймак

Британия, воспользовавшись правом страны-председательницы Совбеза ООН, уже дважды сорвала попытки России собрать экстренное заседание СБ по ситуации в украинской Буче. Москва готова подтвердить: обвинения в адрес России в массовой расправе над мирными жителями – не более чем фейк. Но Запад тянет время и под разными предлогами отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании Совбеза ООН. С какой целью? Вторая попытка России созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с провокациями украинских радикалов в городе Буче близ Киева вновь была сорвана. «Запад попытается растворить правду о событиях в этом городе в демагогии о природе украинского кризиса. Россия будет настаивать на том, чтобы преступления украинских войск не остались без последствий», – сказал по этому поводу глава российской дипломатии Сергей Лавров. Владимир Зеленский обвинил российских военных в «геноциде» жителей Бучи, фейки о «расправе» российских военных над мирными украинцами начинают активно публиковать не только киевские, но и западные СМИ. При этом стремление России представить на уровне ООН объективную картину произошедшего (в первую очередь, доказательство причастности украинских националистов к убийствам и непричастности к этому российских военных) встречает серьезное противодействие. Москва подавала запрос на проведение срочного заседания СБ дважды – сперва на понедельник, затем на 15.00 вторника по нью-йоркскому времени (или 22.00 понедельника по Москве). В обоих случаях Великобритания на правах страны-председательницы Совбеза блокировала предложение России. «В худших английских традициях... Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче», – констатировала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Отметим, что ни Форин-офис, ни представительство Великобритании при ООН никак не мотивировали свою позицию. Последнее по времени официальное заявление британского постпреда Барбары Вудворд датировано 29 марта. Но, как отмечает Associated Press, в последние недели Британия так же, как и США, обвиняла Россию в использовании заседаний СБ ООН для «распространения дезинформации». Своими действиями Лондон грубо нарушил правила процедуры Совбеза, заявил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский. Но, судя по всему, британцы прибегли к юридической казуистике. Как объясняет ТАСС, де-юре страна-председатель Совбеза не может заблокировать предложение другой страны-члена СБ собрать срочное заседание. Но по формальным основаниям можно затянуть проведение экстренной встречи или совместить ее с другим заседанием, имеющим схожую повестку. Лондон в нашем случае использовал второй вариант. Британский постпред Вудворд заявила, что заседание СБ ООН по Украине изначально было запланировано по инициативе Лондона на вторник и пройдет по намеченному плану. По словам английского представителя, особый акцент будет сделан на расследовании событий в Буче. «Понятно, почему британцы не дают созвать Совбез тогда, когда этого просила Россия. Они боятся конкретных данных, которые есть у России. Судя по всему, Западу в данный момент нечего было противопоставить этим сведениям. Это вам не в интернет фейковые новости запускать. Придется доказывать каждый пункт обвинений Киева. А никаких доказательств нет», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, ныне глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии. Напомним, что МИД России привел данные, на которые ранее указывало и Минобороны: наши военные покинули Бучу 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились лишь через четыре дня, когда в городе появилась группа сотрудников СБУ. Не в пользу украинской версии говорит и видеоинтервью, которое дал 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук. Градоначальник был исполнен оптимизма по поводу «побед» ВСУ и не упоминал о каких-то массовых жертвах среди гражданского населения. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в версии, которую раскручивает Киев и западные СМИ, есть еще несколько вопиющих несостыковок. Очевидно, что по состоянию на вечер понедельника у коллективного Запада нет согласованной версии по трактовке событий в Буче. Представитель Пентагона обороны заявил в понедельник изданию Stars and Stripes, что Минобороны США не может независимо подтвердить сообщения о произошедшем. Но по словам того же чиновника, военное ведомство «не имеет каких-либо причин отвергать утверждения украинской стороны». Как полагают эксперты, «подтверждения» украинской версии будут подготовлены и представлены на том заседании Совбеза, которое пройдет по инициативе Британии. «Рассчитывать на то, что нам дадут провести экстренное совещание СБ, не нужно. Великобритания не отдаст эту тему России. Вопрос будет обсуждаться, но тогда, когда Лондон и, естественно, Вашингтон решат, что самое время его обсудить», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Предъявление западной версии произошедшего надо было предварить информационной атакой, что англичане и делают. И так понятно, в чем они нас обвинят, ничего нового нет», – отметил доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Действительно, мировая пресса словно начала соревнования по части кровавых заголовков. «Признаки резни в Буче требуют расследования как военное преступление», – так озаглавлен материал в Washington Post. «Убийства в Буче. Мир больше нельзя обмануть», – пишет панарабское информагентство «Аль-Джазира». СМИ ожидаемо дают все заявления Киева о «преднамеренной бойне», а также цитируют Джо Байдена, который, не дожидаясь даже предварительного расследования, квалифицировал произошедшее как военное преступление. Так, лондонская The Guardian сообщила, что «Зеленский назвал российских военных мясниками за резню в Буче». Обратим внимание на то, как этот заголовок выглядит на языке оригинала: Zelenskiy calls Russian forces ‘butchers' over Bucha massacre. «Буча созвучна английскому butcher – мясник, – отметил российский журналист Андрей Медведев. – И эту игру слов западные медиа сейчас начнут вовсю использовать и крутить ею. Если уже не. Потому что в медиа там тоже сидят люди неглупые, рука у них набитая, глаз циничный и умелый». «Почему провокация случилась именно в Буче? Не в Ирпени? Не в Гостомеле? Почему не на трассе на Львов? Там мирные не погибали? Погибали. Но Буча выбрана потому, что западные технологи люди умные», – объяснил Медведев технологию западной провокации. «Единственный выход для России в такой ситуации – самим навязывать информационную повестку, насколько это возможно», – полагает Трухачев. То, что Россия будет разоблачать украинские фейки как по Буче, так и по Мариуполю, пообещал уже глава МИД Лавров. На эту тему При этом также надо быть готовыми к тому, что Запад в любом случае использует произошедшее в Буче для объявления новых санкций, отмечают эксперты. Собственно, Джо Байден уже проанонсировал очередную серию «наказаний» для России. «То, что происходит в Буче, является вопиющим», – заявил президент США в понедельник, и сообщил, что «намерен добавлять санкции». Евросоюз будет делать дальнейшие шаги для санкционного давления на Россию, пообещал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил: «Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности, нефти и угля». «То, что говорит Макрон, нужно делить на два, потому что у него президентские выборы в воскресенье. Впрочем, надо учесть: сейчас европейцы в самом деле могут ограничивать покупку товаров, в том числе нефти и газа, даже себе в убыток. Они дошли уже до того, что любой даже разумный шаг навстречу России будет восприниматься как непозволительная уступка Кремлю», – заметил по этому поводу Трухачев. Эксперт полагает, что наиболее резкой реакции следует ожидать от Великобритании. Отметим, что англо-нидерландская компания Shell уже декларировала намерение отказаться от закупок российского трубопроводного газа, СПГ и нефтепродуктов. «С точки зрения масштабов санкций, ключевые наказания уже введены, речь идет о тонкой настройке, – в свою очередь указал Ткаченко. – Понятно, что наш газ пока нужен континентальной Европе, и до этих пор они не смогут отказаться от поставок». Однако, полагает эксперт, европейские производители бензина не столь зависят от российского сырья. В том числе и в Восточной Европе были прецеденты отказов от закупок отечественной нефти – так, польская компания Orlen в понедельник объявила о снижении доли российской нефти на своих НПЗ с 50% до 30%. «Если говорить о политической составляющей, то возможно понижение уровня дипломатических контактов, то, что сегодня сделали Литва и Латвия», – отметил Трухачев. Дело может не ограничиться высылкой дипломатов (на что решилась Германия и что намерена сделать Франция) – речь идет о снижении уровня дипотношений с отзывом послов. «Это может сделать Британия, как вариант Польша, Чехия, Латвия, Эстония, Дания, Голландия. Довольно немаленький набор стран, которые могут последовать», – заметил Трухачев. «Я думаю, что нам с санкциями Запада придется жить долго, – подчеркнул экс-заместитель генсека ООН Орджоникидзе. – Осознавая невозможность нанести России военное поражение, страны НАТО будут продолжать попытки нанести нам экономический урон. Думаю, что это будет продолжаться не один год, и надо учесть, что в ближайшие год-два Европа будет активно снижать энергетическую зависимость от России, от наших нефти и газа».