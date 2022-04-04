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4 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

Жители Киевщины оказались жертвами кровавой провокации REUTERS/Zohra Bensemra
Владимир Зеленский обвинил Россию в «геноциде» украинцев. Поводом для этого стали события в Буче, где после отступления российских войск было найдено множество тел погибших местных жителей. Кадры из Бучи вызвали бурную реакцию СМИ и политиков Запада, которые вслед за Киевом обвинили Россию в массовых убийствах. Впрочем в Сети сразу стали возникать вопросы о нестыковках в украинской версии произошедшего. Почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь и зачем она понадобилась? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Как НАТО разрушает Европу

Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне ASSOCIATED PRESS/ТАСС
4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.  Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Украинцы ведут постановочную войну

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ничего нового мы не узнали из серии постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи. Эти так называемые репортажи уже разобраны по деталям и определены как фейк. Завтра это станет общим местом и даже сами укропропагандисты тихонечко «забудут» про свои неудачные съемки. А мы – нет. Подробности...
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Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Президент Байден, обвиняющий Путина в агрессивности, всплыл в ролике, где расписывается в собственном политическом людоедстве: «Это я предлагал бомбить Белград. Это я предлагал американским летчикам уничтожить все мосты через Дунай». Подробности...

Что полякам нужно на Украине

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Украинцам, которые вдруг обрадовались – Польша с нами! – стоило бы понять, что Польша вовсе не намерена защищать Украину. Польша намерена ее делить. И как это ни ужасно для украинцев звучит, гарантом целостности Украины может выступать только один человек. Путин. Подробности...
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Зеленский лучше Байдена даже для США

Обсуждение: 9 комментариев

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче

    Жители Киевщины оказались жертвами кровавой провокации
    		   4 апреля 2022, 13:14
    Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Владимир Зеленский обвинил Россию в «геноциде» украинцев. Поводом для этого стали события в Буче, где после отступления российских войск было найдено множество тел погибших местных жителей. Кадры из Бучи вызвали бурную реакцию СМИ и политиков Запада, которые вслед за Киевом обвинили Россию в массовых убийствах. Впрочем в Сети сразу стали возникать вопросы о нестыковках в украинской версии произошедшего. Почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь и зачем она понадобилась?

    В течение нескольких дней подряд после вывода российских войск из Киевской области украинские и западные СМИ распространяют фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Этот город расположен к северо-западу от Киева. В частности, украинская сторона заявляет о массовых расстрелах людей со связанными руками, изнасилованиях женщин и мародерствах.

    В Минобороны России эти кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта, и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

    «Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – сказали в ведомстве. Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной.

    В свою очередь военный корреспондент Александр Коц, работавший на киевском направлении, выразил мнение, что украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.  

    «А теперь внимание на экран, 22 секунда, на теле слева – тот самый российский опознавательный знак. Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию и расстреливали за «сотрудничество» с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», – говорится в его сообщении.

    В то же время посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «в США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Бучу артиллерийскому обстрелу». Он не исключил, что «именно это могло привести к потерям среди мирного населения».

    Что немаловажно, Россия довольно быстро потребовала созыва заседания СБ ООН 4 апреля для обсуждения того, что на самом деле произошло в Киевской области. Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в рамках заседания российская делегация будет «выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей «на чистую воду».

    При этом «вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче», поэтому «Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», – отмечается в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой.

    Тем временем украинский официоз уже назвал произошедшее «геноцидом». По словам Владимира Зеленского, он намерен создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов. А глава МИД Украины потребовал введения «новых разрушительных санкций» в отношении нефтегазового и банковского секторов России. При этом зарубежные эксперты пока отмечают несостоятельность обвинений украинской стороны.

    «Время смерти. Причина смерти. Место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию»,

    – сказал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. «Базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса. Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили ее обвинения», – подчеркнул американец. Он констатировал, что объективным наблюдателям следовало бы «дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных».

    Как отмечают российские эксперты, Буча – это очередной эпизод сериала, который производит команда Зеленского, чтобы не терять поддержку на Западе. До этого мы наблюдали насквозь лживую историю с «русским кораблем» у острова Змеиный, ракетные «удары России» по центру Харькова, «удары» по Бабьему Яру в Киеве, «атаки» на роддом и драмтеатр в Мариуполе, миф о «Призраке Киева» и многие другие.

    Отдельную проблему для создателей фейка представляет видео входа в Бучу бойцов Нацгвардии, которые вели оперативную съемку ситуации на улицах. На официальных кадрах МВД Украины отсутствуют «горы трупов»», а местные жители ничего не сообщают о «расстрелах» и «изнасилованиях».

    При этом когда Зеленский говорит о необходимости привлечения украинских специалистов к расследованию по Буче – это выглядит несерьезно, потому что украинские специалисты за восемь лет так и не расследовали обстоятельства гибели людей на том же «евромайдане» и в Одессе 2 мая.

    «Совершенно очевидно, что сегодня идет целая информационная война против России. Однако для желающих разобраться в ситуации ложь становится очевидной», – заявил газете ВЗГЛЯД Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ. По его словам, на данный момент «фейковая машина» только начинает работать, но первые результаты уже видны.

    «Здесь, помимо вышеперечисленных фейков, еще вспоминаются фотографии удара украинской «Точкой-У» по Донецку, которую западные газеты выдавали за российский удар по Киеву», – напоминает политолог и отмечает, что подобные случаи были во время «химических атак» в Сирии, однако со временем и эта ложь стала очевидной.

    «Буча – это не последний фейк.

    Как мне кажется, мы еще увидим жестокие сцены с мертвыми женщинами и детьми, которых выставят жертвами «российской агрессии», – допускает Григорьев. «Как только случится очередной «вброс», на месте событий сразу же окажутся иностранные журналисты», – рассуждает эксперт.

    Отдельного внимания заслуживает синхронная работа западных СМИ, тиражирующих фейки, на которые без каких-либо разбирательств реагируют политики. Это касается не только Эммануэля Макрона, выступившего за дополнительные санкции против России, но ряда других деятелей, наиболее агрессивные из которых – Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий.

    Причем «бучанский фейк», по мнению экспертов, призван не только отвлечь внимание Запада от темы пыток и расстрелов российских пленных на Украине, но и подготовить общественное мнение к еще большему наращиваю поставок оружия в интересах ВСУ, считает украинский блогер Юрий Подоляка.

    «Другое дело, что пытаться рассказать кому-то правду о Буче можно лишь при желании другой стороны эту правду знать. Нам уже давно вынесли приговор. Происходит максимальное расчеловечивание России, совмещенное с делигитимизацией властей страны», ­– сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

    «При этом западная «машина фейков» работает не на Украине, а на ВС Украины. Уже более 300 млн долларов израсходовано на создание и продвижение фейков о спецоперации, и о действиях России. И это не включая данные за последние 3-4 дня – там наверняка будет очередной вброс средств. Таких денег нет у Украины», – напомнил собеседник.

    «Я подозреваю, что таких историй как в Буче будет еще не один десяток, потому что задача противника – затянуть конфликт и создать России такой образ, из рамок которого мы не сможем вырваться десятилетиями. – продолжил Малькевич. –

    Для того, чтобы убрать Россию с мировой арены – Украина подходит идеально».

    «Что касается адресатов этого фейка, то проблема здесь заключается в том, что обычному человеку в подобных новостях и кадрах сложно разобраться. Мы подробно разбирали видеокадры, и также отметили отсутствие характерных медицинских признаков, которые должны быть в таких случаях. Но кто в это будет вникать на Западе?», – риторически интересуется собеседник.

    «Расчет ведь сделан на то, что обыватель увидит публикации в той же газете Guardian, посмотрит ролики на YouTube и окажется в состоянии психоза. В этом и заключается смысл технологии распространения фейков, которыми затем пользуются правительства Британии и США», – добавляет Малькевич.

    Но несмотря на давление со стороны Запада, России стоит постоянно предоставлять доказательства, опровергающие фейки, убежден Григорьев. «Мы уже неоднократно опровергали подобные обвинения, в том числе и по ситуации в Сирии. Мы прекрасно помним кампанию, которая была развернута перед войной США с Ираком. И сегодняшнюю ложь США и Британии будут припоминать еще долгие годы. Так что Россия должна и дальше отстаивать правду, особенно на площадках ООН», – полагает собеседник.

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