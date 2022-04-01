Украинская модель рассказала о съемке на развалинах роддома №1 в Мариуполе

Украинская модель и блогер Марианна Подгурская, сыгравшая в постановочных видеороликах на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.

Украинская модель, которая после обстрела Мариупольского роддома была на всех фото во всех СМИ, рассказывает, как из роддома сделали казарму для украинских боевиков. «Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили: «Дайте еды!», и они забрали нашу еду, а нам сказали: «Приготовите еще», – рассказала девушка, которая на момент съемки постановочных видеороликов в Мариуполе была беременна.

«Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта мы сидели, обсуждали... и мы услышали, как прогремел снаряд», – рассказывает девушка. При этом, по ее словам, авианалета не было, самолетов никто не слышал. Она также отметила, что операторы появились сразу, снимал в том числе человек из Associates Press, рассказала девушка.

Ранее администрация соцсети Twitter заблокировала аккаунт российского посольства в Лондоне за разоблачение фейка о Мариуполе. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала очередной чудовищный фейк, который изобрели власти Украины, обвинившие Вооруженные силы России в авиаударе по роддому в Мариуполе.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие. В четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

Накануне Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты, – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».

В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

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