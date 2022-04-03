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В Италии признали ложь газеты La Stampa с использованием фото URA.RU
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Обозреватель итальянского аналитического центра ASRIE Analytica Джон Келлер написал материал, в котором заявил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты La Stampa.
«То, что произошло в середине марта, вызвало сенсацию, когда газета La Stampa озаглавила свою первую полосу от 16 марта 2022 года «La Carneficina», показав фотографию пожилого мужчины с руками на лице в окружении трупов, выдавая это за последствия нападения России на один из украинских городов, таких как Львов или Киев. На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», – пишет Келлер на сайте центра ASRIE Analytica, сообщает Ura.ru.
Автор материала также добавил, что таким образом на уровне СМИ ведется информационная война, направленная на распространение фейковых новостей и искаженного нарратива, исход которой может привести к дальнейшим конфликтам.
Ранее сообщалось, что редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию издания для иллюстрации фейка. По заявлению шеф-редактора издания Ивана Некрасова, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским.
На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
МИД ответил коллегам из Чехии на призыв предать Россию
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Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине.
МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам «покинуть тонущий корабль» и «круг пособников зла». Чехия заявила, что и у российских, и у чешских дипломатов есть нечто общее – они «служат своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов», передает РИА «Новости».
МИД России ответил: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее». Однако, по словам российской стороны, в Чехии «об этом давно забыли, предали и продали страницы общей истории». В России же «не предают память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего».
Напомним, Чехия поставляет Украине оружие. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали более 40 российских дипломатов. А глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Запрет импорта российской нефти застопорился в Конгрессе США
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Рассмотрение антироссийских законопроектов, включая запрет импорта российской нефти, застопорилось в Конгрессе США, сообщают СМИ.
Также речь идет об отмене торговых преференций для России и Белоруссии, средствах для преследования российских чиновников и бизнесменов, замораживании российских резервов, разрешении использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post пишет о «бесчисленном множестве причин бездействия законодателей» и «повседневных проблемах», к числе которых относит, например, «столкновение личных интересов, партийную политику и правила Сената, которые могут усложнить даже простые вопросы». Кроме того, ситуация объясняется «долгосрочным ослаблением некогда активной роли Конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности», политической поляризацией.
Как пишет издание, демократы не хотят мешать президенту США Джо Байдену на международном уровне, а республиканцы пытаются его переиграть. Washington Post не исключает, что на следующей неделе по некоторым из антироссийских законопроектов все же может пройти голосование.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше». США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах»
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Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах». Раннее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.
«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook*.
По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». «Методично и без лишнего героизма», – уточнил Филатов.
Напомним, с 2000 года Борис Филатов принимал участие в судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ его стали называть штатным адвокатом группы «Приват».
В 2014 году Филатов стал заместителем Коломойского, который на тот момент был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. На этом посту он активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем. Также он известен своим скандальным заявлением в феврале 2014 года о том, «как усмирить гражданские протесты» в на тот момент еще украинском Крыму: «Давать мразям обещания (и) гарантии и вешать их потом».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее охарактеризовали как полноценную военно-информационную войну против России. В Минобороны России представленные украинскими властями материалы назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Это далеко не первое высказывание украинских политиков и публичных персон с призывами к насилию над российскими гражданами. В середине марта в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против телеведущего, усмотрев в его словах «признаки преступлений, предусмотренных статьей УК России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма – одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)».
Комментируя высказывания экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который публично заявлял, что «хороший москаль – это мертвый москаль», политолог Владимир Корнилов указыаал, что объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов.
Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских», – подчеркнул Корнилов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Fox News удалил из интервью ответ Зеленского про зверства батальона «Азов»
Американский канал Fox News удалил из интервью украинского президента Владимира Зеленского его ответ на вопрос о зверствах батальона «Азов», который ведущий назвал «нацистским».
«Эти известия о батальоне «Азов». Нацистский батальон <…> Сообщается об их зверствах. Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?» – спросил ведущий, слова которого приводит News Front.
Зеленский в ответ заявил, что «они такие, какие есть». При этом Fox News не стал публиковать данный эпизод на своих ресурсах, но в интернет попала полная версия, передает РЕН ТВ.
Напомним, еще до начала российской военной операции на Украине в ООН фиксировали преступления «Азова» в Донбассе.
В пытках российских военных, о которых стало известно после нашумевшего видео, также принимали участие члены «Азова».
Шольца освистали в Германии после слов об Украине и COVID-19
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Собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, сообщают СМИ.
Митинг, на котором выступил Шольц, приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Часть собравшихся отвечала на речь канцлера выкриками и свистом в свистки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kolnische Rundschau.
Крики и свист стали громче после заявления Шольца о солидарности Германии с украинскими беженцами, а также о работе Берлина в области здравоохранения «на протяжении всей пандемии коронавируса». Издание называет протестующих «предполагаемыми ковид-диссидентами». В ответ Шольц посоветовал недовольным «спокойно кричать». Он заявил: «Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины – чтобы можно было без страха сказать свое мнение».
«Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймёте, что это значит», – сказал он.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Песков назвал настоящий бренд России
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главу российского государства Владимира Путина настоящим брендом страны.
«У нас все-таки бренд – Путин, это действительно так», – приводит ТАСС слова Песков в интервью каналу «Беларусь-24». Так он ответил вопрос, что является брендом для России.
«У нас он (Путин) пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции (на Украине) существенно вырос и сейчас ушел за 80%», – констатировал пресс-секретарь.
«Наверное, со мной согласятся специалисты-социологи и политологи: в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения больше 80% – это можно заносить к Книгу рекордов Гиннесса, это огромный уровень поддержки», – подчеркнул представитель Кремля.
По его мнению, «президент пользуется этой поддержкой, черпает силы из этой поддержки и принимает такие решительные действия».
Как сообщал ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
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Песков вступился за Урганта
Среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине, но они не являются врагами государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства... У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось – они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире канала «Беларусь 1».
Пресс-секретарь президента России вступился за телеведущего Ивана Урганта.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», – сказал Песков. – «Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае», – добавил он.
«Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это – враги государства, и с ними мы будем бороться. И им нет места в государственных деньгах», – предупредил Песков.
В начале марта телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения в отъезде из России.
Отметим, на прошлой неделе отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию.
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В Казахстане заявили о предотвращении покушения агента иностранной разведки на Токаева
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Задержан агент иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил Комитет нацбезопасности страны.
КНБ сообщает, что контрразведка задержала гражданина Республики Казахстан «А» 25 марта в Нур-Султане. В сообщении говорится, что агент иностранной разведки «планировал покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале 2022 года массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки, в которых принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, начали контртеррористическую операцию и пригласили миротворцев ОДКБ.
Руководство Казахстана сообщило, что в беспорядках приняли участие террористы, целью которых был подрыв конституционного строя и захват власти. Как заявил МИД Казахстана, «анализ показывает», что страна «столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом».
Президент России Владимир Путин указывал, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
Под Белгородом произошел взрыв с падением обломков
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В Томаровке Белгородской области произошел взрыв с последующим падением обломков, пострадавших нет, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев.
«В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели – они не представляют опасности, их увезли», – цитирует ТАСС Медведева.
Ранее после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Британский МИД подхватил фейки о «зверствах» российской армии под Киевом
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Западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Запад начал тиражировать новую волну фейков о якобы «российских зверствах» на Украине. В частности, сообщения касаются города Буча – райцентра в Киевской области.
Ряд зарубежных изданий, в числе которых Reuters, The Wall Street Journal и Русская служба BBC, рано утром в воскресенье синхронно выдали заметки о Буче, из которой российские войска ушли еще 30 марта, пишет Telegram-канал Readovka.
Корреспонденты западных СМИ поговорили с местными и засняли разрушения, оставшиеся после боев российских войск с ВСУ и нацбатами. Продвигаясь по улице, они рассмотрели лежащие на дороге трупы. Мэр города Анатолий Федорук сообщил журналистам, что якобы «убивали сотнями».
Западная пресса и ТВ запестрили заголовками о «военных преступлениях российских военных»: о мирных жителях с завязанными руками в братских могилах, убийствах и пытках. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также опубликовал фото из Бучи и призвал Запад ввести новые санкции против России. «Киевская область. Ад XXI века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!» – заявил Подоляк.
Новость подхватила и глава МИД Британии Лиз Трасс. «Возмущена зверствами в Буче и в других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с союзниками для сбора доказательств и поддержки расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности», – написала она в Twitter.
Заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных изданиях, что похоже на спланированную медиакампанию. Причем учитывая, что ВС РФ покинули город 30 марта, непонятно, почему данные кадры были обнародованы спустя четыре дня, пишет Telegram-канал «Война с фейками».
«Видео с телами вызывает недоумение... На 30-й секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. Это хорошо видно, если воспроизводить видео со скоростью 0,25 от нормальной», – говорится в сообщении.
Канал указывает, что после того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения.
«Братская могила» с телами была сделана военными ВСУ, поскольку больше месяца назад они заблокировали город, взорвав мост возле Ирпеня, а мэр подтверждал ведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных жителей.
Комментарии под видео в YouTube тоже показывают, что обычные пользователи, причем англоговорящие в том числе, далеки от того, чтобы поверить в реальность пропагандистского ролика.
Зрители задаются вопросами: почему русские не убрали доказательства своих якобы зверств? Почему трупы аккуратно лежит по краям дороги – в шахматном порядке с равными интервалами?
«Ходячие мертвецы», 12-й сезон», «95-й квартал лежит после корпоратива», «Почему в стране, где президент клоун и актер, не могут нормальных актеров подобрать. Тем более вся роль – изобразить мертвого», «Слава Украине! Актерам слава!», – гласят другие комментарии.
Telegram-канал «Юлия Витязева» в свою очередь напомнил, как 31 марта радостный мэр Бучи сообщал, что населенный пункт «освобожден» от российских военных, и ни про какие трупы на дорогах и жуткие разрушения он не говорил.
На фоне всего происходящего руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич напомнил: Запад осуществляет полноценные военно-информационные атаки против России.
«Мы должны понимать, что линия боевого соприкосновения сейчас находится не в Донбассе, она в Лондоне и Вашингтоне. И является она результатом проводимой Западом информационной войны против России. Войны настоящей, которая ведется всеми доступными средствами и, что называется, вдолгую», – отметил эксперт.
Он предупредил, что после материалов СМИ, а также украинских и западных политиков, за «работу» над фейками возьмутся «подконтрольные Западу международные институты – карманные международные псевдосуды, своя сетка влияния в Генассамблее ООН и т. п.», – указал Малькевич.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Кремле заявили о разрушении военного потенциала Украины
Военный потенциал Украины во многом разрушен, демилитаризация идет полным ходом, все цели специальной военной операции будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу.
«Демилитаризация идет полным ходом и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он также добавил, что Москва рассчитывает, что проявления националистических идей будут запрещены на Украине и русский язык восстановит свои позиции в стране.
«Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», – приводит ТАСС слова Пескова.
«Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции – это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной Республики, и Донецкой народной Республики. Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», – заключил Песков.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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Певец Макс Барских вступил в украинскую армию
Певец и композитор Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.
«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...» – сказал он в видеообращении в соцсетях, передает «Коммерсант».
Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили ряд известных украинских актеров: Алексей Тритенко, Сергей Клименко, Олег Шульга и другие. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны Киева с 24 февраля – с первого дня военной операции российской армии.
Ранее Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории России и посоветовал то же самое сделать другим звездам.
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Шольц 19 февраля предлагал Зеленскому отказаться от вступления в НАТО
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Еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО, сообщают СМИ.
Wall Street Journal пишет, что 19 февраля в Мюнхене Шольц «предпринял последнюю попытку урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом». Он сказал Зеленскому, что Киеву следует отказаться от идеи вступления в НАТО. По мнению канцлера, Украина должна была объявить себя нейтральным государством в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом. Предполагалось, что соглашение подпишут президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые совместно станут гарантами безопасности Украины. Зеленский ответил отказом.
После этого лидеры стран Европы пытались организовать саммит Путина и Байдена. В частности, об этом пытался договориться президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Wall Street Journal, «в 3 часа ночи (20 февраля) француз все еще разговаривал с Путиным, обсуждая формулировку пресс-релиза о планируемом американо-российском саммите». Однако на следующий день после звонка Путина Макрону саммит якобы был отменен, передает РИА «Новости».
Как сообщает Wall Street Journal, в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где провел встречу с Зеленским и представил ему план «нападения» России. Газета считает, что эта информация значительно помогла украинским войскам в первые дни спецоперации.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, от Киева требуют законодательно закрепить внеблоковый статус Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения. Киев уже согласился отказаться от вступления в НАТО.
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В Латвии сообщили о прекращении поставок российского газа в Прибалтику
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Латвия, Литва и Эстония с начала апреля не получают российский газ, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Барисс заявил, что решение России об оплате газа в рублях послужило сигналом для Прибалтики о необходимости сокращения поставок, поскольку на них якобы «больше нельзя полагаться». По его словам, «с точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше». Барисс сказал, что в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jauns.lv.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна полностью отказалась от поставок российского газа. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.
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Chanel объяснила отказ продавать товары россиянам
Пакет санкций, принятый Европейским союзом, Великобританией, США и Швейцарией в отношении Российской Федерации и Белоруссии, не позволяет совершать операции с определенными физическими и юридическими лицами, говорится в заявлении Chanel.
«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», – приводит ТАСС заявление компании.
Последние санкционные ограничения Европейского союза и Швейцарии запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации». В соответствии с законодательством Европейского союза эти ограничения применяются к определенным изделиям дороже 300 евро, объяснили в Chanel.
«Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», – говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что в настоящий момент работают над улучшением процедуры и приносят извинения за все связанные с этим недопонимания и неудобства.
Ранее в блогах появились заявления россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить сумку в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим инцидентом напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха».