В Ura.ru объяснили иск против итальянской газеты La Stampa

Редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию издания для иллюстрации фейка. По заявлению шеф-редактора издания Ивана Некрасова, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским.

«На фото Ura.ru изображено горе жителя Донецка. По рассказам нашего фотокорра Эдуарда Корниенко, герой снимка потерял свою жену из-за падения ракеты ВСУ. La Stampa переворачивает информацию о жутком, эмоциональном снимке наоборот: якобы российские войска атаковали мирных киевлян. Таким образом, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским. Это опасно: такие фейки подталкивают нас к росту международной агрессии, в итоге – к мировой войне», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «таких фейков – десятки и сотни сейчас. Наша задача сейчас – с такими фейками бороться. Тем более – не становиться невольными участниками такой дезинформации. Мы выступаем против использования наших продуктов в информационной войне».

«Мы будем судиться с La Stampa», – заключил Некрасов.

На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия

Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.

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