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Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения Даунинг-стрит.
По его словам, «нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине», передает РИА «Новости».
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах», – сказал Джонсон.
Он напомнил, что британский министр юстиции Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и направление следователей в Международный уголовный суд в связи со спецоперацией России на Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
В Минобороны России заявили, что представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией.
МИД ответил коллегам из Чехии на призыв предать Россию
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Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине.
МИД Чехии в соцсетях предложил российским дипломатам «покинуть тонущий корабль» и «круг пособников зла». Чехия заявила, что и у российских, и у чешских дипломатов есть нечто общее – они «служат своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов», передает РИА «Новости».
МИД России ответил: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее». Однако, по словам российской стороны, в Чехии «об этом давно забыли, предали и продали страницы общей истории». В России же «не предают память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего».
Напомним, Чехия поставляет Украине оружие. Чехия также входит в число европейских стран, которые выслали более 40 российских дипломатов. А глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия – V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
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Запрет импорта российской нефти застопорился в Конгрессе США
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Рассмотрение антироссийских законопроектов, включая запрет импорта российской нефти, застопорилось в Конгрессе США, сообщают СМИ.
Также речь идет об отмене торговых преференций для России и Белоруссии, средствах для преследования российских чиновников и бизнесменов, замораживании российских резервов, разрешении использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post пишет о «бесчисленном множестве причин бездействия законодателей» и «повседневных проблемах», к числе которых относит, например, «столкновение личных интересов, партийную политику и правила Сената, которые могут усложнить даже простые вопросы». Кроме того, ситуация объясняется «долгосрочным ослаблением некогда активной роли Конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности», политической поляризацией.
Как пишет издание, демократы не хотят мешать президенту США Джо Байдену на международном уровне, а республиканцы пытаются его переиграть. Washington Post не исключает, что на следующей неделе по некоторым из антироссийских законопроектов все же может пройти голосование.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше». США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах»
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Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах». Раннее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.
«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook*.
По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». «Методично и без лишнего героизма», – уточнил Филатов.
Напомним, с 2000 года Борис Филатов принимал участие в судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ его стали называть штатным адвокатом группы «Приват».
В 2014 году Филатов стал заместителем Коломойского, который на тот момент был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. На этом посту он активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем. Также он известен своим скандальным заявлением в феврале 2014 года о том, «как усмирить гражданские протесты» в на тот момент еще украинском Крыму: «Давать мразям обещания (и) гарантии и вешать их потом».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее охарактеризовали как полноценную военно-информационную войну против России. В Минобороны России представленные украинскими властями материалы назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Это далеко не первое высказывание украинских политиков и публичных персон с призывами к насилию над российскими гражданами. В середине марта в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против телеведущего, усмотрев в его словах «признаки преступлений, предусмотренных статьей УК России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма – одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)».
Комментируя высказывания экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который публично заявлял, что «хороший москаль – это мертвый москаль», политолог Владимир Корнилов указыаал, что объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов.
Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских», – подчеркнул Корнилов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Fox News удалил из интервью ответ Зеленского про зверства батальона «Азов»
Американский канал Fox News удалил из интервью украинского президента Владимира Зеленского его ответ на вопрос о зверствах батальона «Азов», который ведущий назвал «нацистским».
«Эти известия о батальоне «Азов». Нацистский батальон <…> Сообщается об их зверствах. Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?» – спросил ведущий, слова которого приводит News Front.
Зеленский в ответ заявил, что «они такие, какие есть». При этом Fox News не стал публиковать данный эпизод на своих ресурсах, но в интернет попала полная версия, передает РЕН ТВ.
Напомним, еще до начала российской военной операции на Украине в ООН фиксировали преступления «Азова» в Донбассе.
В пытках российских военных, о которых стало известно после нашумевшего видео, также принимали участие члены «Азова».
Шольца освистали в Германии после слов об Украине и COVID-19
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Собравшиеся в немецком Эссене встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, сообщают СМИ.
Митинг, на котором выступил Шольц, приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Часть собравшихся отвечала на речь канцлера выкриками и свистом в свистки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kolnische Rundschau.
Крики и свист стали громче после заявления Шольца о солидарности Германии с украинскими беженцами, а также о работе Берлина в области здравоохранения «на протяжении всей пандемии коронавируса». Издание называет протестующих «предполагаемыми ковид-диссидентами». В ответ Шольц посоветовал недовольным «спокойно кричать». Он заявил: «Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины – чтобы можно было без страха сказать свое мнение».
«Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь! Оглянитесь на диктатуры этого мира, тогда вы поймёте, что это значит», – сказал он.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
Песков назвал настоящий бренд России
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главу российского государства Владимира Путина настоящим брендом страны.
«У нас все-таки бренд – Путин, это действительно так», – приводит ТАСС слова Песков в интервью каналу «Беларусь-24». Так он ответил вопрос, что является брендом для России.
«У нас он (Путин) пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции (на Украине) существенно вырос и сейчас ушел за 80%», – констатировал пресс-секретарь.
«Наверное, со мной согласятся специалисты-социологи и политологи: в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения больше 80% – это можно заносить к Книгу рекордов Гиннесса, это огромный уровень поддержки», – подчеркнул представитель Кремля.
По его мнению, «президент пользуется этой поддержкой, черпает силы из этой поддержки и принимает такие решительные действия».
Как сообщал ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).
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Песков вступился за Урганта
Среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине, но они не являются врагами государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Собчак, Ургант, Тодоренко – они же не враги государства... У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось – они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск, кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства», – приводит РИА «Новости» заявление Пескова в эфире канала «Беларусь 1».
Пресс-секретарь президента России вступился за телеведущего Ивана Урганта.
«Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения», – сказал Песков. – «Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае», – добавил он.
«Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это – враги государства, и с ними мы будем бороться. И им нет места в государственных деньгах», – предупредил Песков.
В начале марта телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения в отъезде из России.
Отметим, на прошлой неделе отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию.
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В Казахстане заявили о предотвращении покушения агента иностранной разведки на Токаева
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Задержан агент иностранной разведки, который планировал покушение на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщил Комитет нацбезопасности страны.
КНБ сообщает, что контрразведка задержала гражданина Республики Казахстан «А» 25 марта в Нур-Султане. В сообщении говорится, что агент иностранной разведки «планировал покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале 2022 года массовые протесты в Казахстане переросли в беспорядки, в которых принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, начали контртеррористическую операцию и пригласили миротворцев ОДКБ.
Руководство Казахстана сообщило, что в беспорядках приняли участие террористы, целью которых был подрыв конституционного строя и захват власти. Как заявил МИД Казахстана, «анализ показывает», что страна «столкнулась с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом».
Президент России Владимир Путин указывал, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы.
Под Белгородом произошел взрыв с падением обломков
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В Томаровке Белгородской области произошел взрыв с последующим падением обломков, пострадавших нет, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев.
«В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели – они не представляют опасности, их увезли», – цитирует ТАСС Медведева.
Ранее после авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде возбуждено дело о теракте.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Британский МИД подхватил фейки о «зверствах» российской армии под Киевом
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Западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Запад начал тиражировать новую волну фейков о якобы «российских зверствах» на Украине. В частности, сообщения касаются города Буча – райцентра в Киевской области.
Ряд зарубежных изданий, в числе которых Reuters, The Wall Street Journal и Русская служба BBC, рано утром в воскресенье синхронно выдали заметки о Буче, из которой российские войска ушли еще 30 марта, пишет Telegram-канал Readovka.
Корреспонденты западных СМИ поговорили с местными и засняли разрушения, оставшиеся после боев российских войск с ВСУ и нацбатами. Продвигаясь по улице, они рассмотрели лежащие на дороге трупы. Мэр города Анатолий Федорук сообщил журналистам, что якобы «убивали сотнями».
Западная пресса и ТВ запестрили заголовками о «военных преступлениях российских военных»: о мирных жителях с завязанными руками в братских могилах, убийствах и пытках. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также опубликовал фото из Бучи и призвал Запад ввести новые санкции против России. «Киевская область. Ад XXI века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Ужаснейшие преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!» – заявил Подоляк.
Новость подхватила и глава МИД Британии Лиз Трасс. «Возмущена зверствами в Буче и в других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с союзниками для сбора доказательств и поддержки расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности», – написала она в Twitter.
Заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных изданиях, что похоже на спланированную медиакампанию. Причем учитывая, что ВС РФ покинули город 30 марта, непонятно, почему данные кадры были обнародованы спустя четыре дня, пишет Telegram-канал «Война с фейками».
«Видео с телами вызывает недоумение... На 30-й секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. Это хорошо видно, если воспроизводить видео со скоростью 0,25 от нормальной», – говорится в сообщении.
Канал указывает, что после того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения.
«Братская могила» с телами была сделана военными ВСУ, поскольку больше месяца назад они заблокировали город, взорвав мост возле Ирпеня, а мэр подтверждал ведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных жителей.
Комментарии под видео в YouTube тоже показывают, что обычные пользователи, причем англоговорящие в том числе, далеки от того, чтобы поверить в реальность пропагандистского ролика.
Зрители задаются вопросами: почему русские не убрали доказательства своих якобы зверств? Почему трупы аккуратно лежит по краям дороги – в шахматном порядке с равными интервалами?
«Ходячие мертвецы», 12-й сезон», «95-й квартал лежит после корпоратива», «Почему в стране, где президент клоун и актер, не могут нормальных актеров подобрать. Тем более вся роль – изобразить мертвого», «Слава Украине! Актерам слава!», – гласят другие комментарии.
Telegram-канал «Юлия Витязева» в свою очередь напомнил, как 31 марта радостный мэр Бучи сообщал, что населенный пункт «освобожден» от российских военных, и ни про какие трупы на дорогах и жуткие разрушения он не говорил.
На фоне всего происходящего руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич напомнил: Запад осуществляет полноценные военно-информационные атаки против России.
«Мы должны понимать, что линия боевого соприкосновения сейчас находится не в Донбассе, она в Лондоне и Вашингтоне. И является она результатом проводимой Западом информационной войны против России. Войны настоящей, которая ведется всеми доступными средствами и, что называется, вдолгую», – отметил эксперт.
Он предупредил, что после материалов СМИ, а также украинских и западных политиков, за «работу» над фейками возьмутся «подконтрольные Западу международные институты – карманные международные псевдосуды, своя сетка влияния в Генассамблее ООН и т. п.», – указал Малькевич.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В Кремле заявили о разрушении военного потенциала Украины
Военный потенциал Украины во многом разрушен, демилитаризация идет полным ходом, все цели специальной военной операции будут выполнены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу.
«Демилитаризация идет полным ходом и военный потенциал, инфраструктура во многом разрушена в ходе спецоперации», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он также добавил, что Москва рассчитывает, что проявления националистических идей будут запрещены на Украине и русский язык восстановит свои позиции в стране.
«Не потому, что это русский язык, а потому, что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», – приводит ТАСС слова Пескова.
«Мы констатируем, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимые государства. И операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции – это спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной Республики, и Донецкой народной Республики. Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены», – заключил Песков.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что уничтожение топливных хранилищ Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ускорит разгром украинской армии.
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Шольц 19 февраля предлагал Зеленскому отказаться от вступления в НАТО
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Еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО, сообщают СМИ.
Wall Street Journal пишет, что 19 февраля в Мюнхене Шольц «предпринял последнюю попытку урегулировать ситуацию между Москвой и Киевом». Он сказал Зеленскому, что Киеву следует отказаться от идеи вступления в НАТО. По мнению канцлера, Украина должна была объявить себя нейтральным государством в рамках широкого европейского соглашения в сфере безопасности между Россией и Западом. Предполагалось, что соглашение подпишут президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые совместно станут гарантами безопасности Украины. Зеленский ответил отказом.
После этого лидеры стран Европы пытались организовать саммит Путина и Байдена. В частности, об этом пытался договориться президент Франции Эммануэль Макрон. Как пишет Wall Street Journal, «в 3 часа ночи (20 февраля) француз все еще разговаривал с Путиным, обсуждая формулировку пресс-релиза о планируемом американо-российском саммите». Однако на следующий день после звонка Путина Макрону саммит якобы был отменен, передает РИА «Новости».
Как сообщает Wall Street Journal, в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, где провел встречу с Зеленским и представил ему план «нападения» России. Газета считает, что эта информация значительно помогла украинским войскам в первые дни спецоперации.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, от Киева требуют законодательно закрепить внеблоковый статус Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения. Киев уже согласился отказаться от вступления в НАТО.
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Певец Макс Барских вступил в украинскую армию
Певец и композитор Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.
«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...» – сказал он в видеообращении в соцсетях, передает «Коммерсант».
Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили ряд известных украинских актеров: Алексей Тритенко, Сергей Клименко, Олег Шульга и другие. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны Киева с 24 февраля – с первого дня военной операции российской армии.
Ранее Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории России и посоветовал то же самое сделать другим звездам.
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В Латвии сообщили о прекращении поставок российского газа в Прибалтику
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Латвия, Литва и Эстония с начала апреля не получают российский газ, сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Барисс заявил, что решение России об оплате газа в рублях послужило сигналом для Прибалтики о необходимости сокращения поставок, поскольку на них якобы «больше нельзя полагаться». По его словам, «с точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала – чем быстрее, тем лучше». Барисс сказал, что в Инчукалнском газохранилище «нетипично много газа для этого периода», поэтому поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jauns.lv.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна полностью отказалась от поставок российского газа. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены.
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Chanel объяснила отказ продавать товары россиянам
Пакет санкций, принятый Европейским союзом, Великобританией, США и Швейцарией в отношении Российской Федерации и Белоруссии, не позволяет совершать операции с определенными физическими и юридическими лицами, говорится в заявлении Chanel.
«Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», – приводит ТАСС заявление компании.
Последние санкционные ограничения Европейского союза и Швейцарии запрещают «продажу прямо или косвенно предметов роскоши в адрес любых физических, юридических лиц и организаций в Российской Федерации либо для использования в Российской Федерации». В соответствии с законодательством Европейского союза эти ограничения применяются к определенным изделиям дороже 300 евро, объяснили в Chanel.
«Поэтому в настоящий момент мы просим наших клиентов, чье основное место жительства неизвестно, подтвердить, что приобретаемые ими изделия не будут использоваться в России. Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», – говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что в настоящий момент работают над улучшением процедуры и приносят извинения за все связанные с этим недопонимания и неудобства.
Ранее в блогах появились заявления россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить сумку в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим инцидентом напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха».