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4 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Американцы верят Зеленскому больше, чем Байдену

В Зеленского как в лидера верят 72% американцев, в Байдена всего 48% AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Рейтинги президента Украины растут не только на Украине, но и в США, где он обходит по популярности и Джо Байдена, и Макрона с Шольцем. Каким образом Владимиру Зеленскому удалось продать себя американцам в качестве успешного и вызывающего доверие лидера, хотя он по-прежнему остается больше актером, чем политиком? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Как НАТО разрушает Европу

Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне ASSOCIATED PRESS/ТАСС
4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.  Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Для американских президентов жизни – ничто, пиар – всё

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Президент Байден, обвиняющий Путина в агрессивности, всплыл в ролике, где расписывается в собственном политическом людоедстве: «Это я предлагал бомбить Белград. Это я предлагал американским летчикам уничтожить все мосты через Дунай». Подробности...

Что полякам нужно на Украине

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Украинцам, которые вдруг обрадовались – Польша с нами! – стоило бы понять, что Польша вовсе не намерена защищать Украину. Польша намерена ее делить. И как это ни ужасно для украинцев звучит, гарантом целостности Украины может выступать только один человек. Путин. Подробности...
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Зачем Америка создает в Европе Четвертый рейх

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Куда направит свою экспансию Четвертый рейх? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на карту. Цель Рейха неизменна. Это Россия. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Зеленский лучше Байдена даже для США

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Россия увеличится на 3900 кв. км

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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    Государственный секретарь Дин Ачесон подписывает договор об атлантической обороне США 4 апреля 1949 года в Вашингтоне
    		   4 апреля 2022, 09:12
    Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    4 апреля Соединенные Штаты отмечают 73-летнюю годовщину основания НАТО. Альянса Америки и Европы, который они называют самым мощным в истории военно-политическим блоком. Отмечают, конечно, и европейские страны. Вот только если для Америки это действительно праздник, то для европейцев скорее позор и даже угроза.

    В 1949 году вступление европейских стран в НАТО выглядело логично. Разрушенная после Второй мировой войны Западная Европа считала себя крайне уязвимой перед Советским Союзом, а также перед потенциальным восстановлением немецкой мощи (и вместе с ней реваншизма). Поэтому Франция, Англия и восемь других западноевропейских стран согласились призвать американских варягов (и в качестве прицепа к ним Канаду) для защиты своей территории. Согласились принять на себя ряд политических ограничений ради военной защиты.

    И сейчас, когда необходимость военной защиты спала, политические ограничения остаются в силе. «Базовые цели НАТО, очень элегантно сформулированные первым генсеком организации лордом Исмеем – держать Америку внутри, Германию внизу и Россию вовне (имеется в виду Европы – прим. ВЗГЛЯД) – остаются неизменными.

    НАТО продолжает быть главным институтом присутствия США в Европе, а также американского управления европейской безопасностью. С помощью НАТО исключается возможность превращения ЕС в независимый полюс силы, возникновения стратегической автономии Евросоюза. Наконец, с помощью НАТО происходит выталкивание России из европейской системы безопасности, предотвращения формирования общей системы безопасности вместе с Россией», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

    В поисках хозяина

    Конечно, возникает вопрос: почему же альянс, так ограничивающий политический суверенитет Европы, не был распущен после окончания холодной войны? С американцами-то все понятно – никто не будет выбрасывать работающий инструмент контроля над Европой и ее ресурсами, столь необходимыми Вашингтону для поддержания глобального лидерства. Но почему ни одна из европейских стран – членов НАТО в 90-е годы не подняла вопрос о том, что альянс больше не нужен?

    «Европейские страны не поднимали его по двум причинам. Во-первых, опасения в отношении Германии – если исчезнет американская гегемония в Европе, то ФРГ попытается установить более классическую свою гегемонию. А для европейцев американская гегемония более приемлема, чем немецкая. Во-вторых, за период холодной войны Европа разучилась отвечать за свою безопасность. Выросло целое поколение элит, зависимое от США. Элит, которые называют себя Homo Atlanticus и не могут представить себе существование европейских стран без американской гегемонии», – поясняет Дмитрий Суслов.

    Причем если в конце 1990-х неспособность отвечать за свою безопасность еще как-то объяснялась отсутствием политического опыта, то сейчас – через 30 лет после окончания холодной войны – эта неспособность стала самым настоящим диагнозом европейских элит, опасающихся суверенитета как чумы.

    Даже когда Дональд Трамп фактически выбросил американское лидерство на помойку, канцлер ФРГ Ангела Меркель – самый уважаемый лидер самого мощного государства ЕС – побоялась его поднимать и решила дождаться пришествия Джозефа Байдена, чтобы тот поднял это лидерство своими немощными, но все-таки американскими руками.

    Неудивительно, что при таком подходе Европа стала платить за существование НАТО не только суверенитетом, но и жизнями. Ведь после окончания холодной войны у американского инструмента возникли новые функции, а именно: заполнение глобального вакуума влияния, возникшего после ухода (временного, но все же) России с мировой арены. Соединенным Штатам нужно было навязывать всем остальным странам «либеральную демократию» – и некоторые оказались настолько упрямы, что понимали лишь язык ракет и самолетов.

    «НАТО создавалось как оборонительный альянс и во время холодной войны не проводило наступательных операций, однако после окончания холодной войны была целая серия миссий за пределами зоны ответственности. В том числе прямых агрессий против Югославии, Ливии. Было участие в операции в Афганистане. Из НАТО пытались сделать ключевой инструмент применения военной силы в глобальном масштабе в обход ООН. Создать параллельно с ООН западноцентричную систему применения этой силы», – говорит Дмитрий Суслов.

    Без России не будет Европы

    Да, в конечном счете эта практика оказалась не совсем удачной – в Ливии и особенно в Афганистане она закончилась самой настоящей катастрофой. Отчасти потому, что Соединенные Штаты оказались слишком слабы (во всех смыслах) для ведения таких войн – но и отчасти потому, что европейцы начали просыпаться, брать калькуляторы и считать, насколько дорого для них выходит участие в американских авантюрах и что с этим можно сделать. Поэтому, дабы не толкать неокрепшие европейские умы в сторону их укрепления, Америка решила сосредоточить все усилия Европы на решении старой, всем понятной и привычной задачи – сдерживании России.

    Задачи, к сожалению для всего Европейского континента, долгосрочной и в какой-то степени даже безальтернативной. Ведь так уж получается, что сосуществовать с Москвой НАТО не может.

    Да, существовало два альтернативных варианта. Первый – сотрудничество в рамках общей европейской системы безопасности. Москву пытались вставить в это прокрустово ложе через программу «Сотрудничество ради мира», а также Совета Россия – НАТО.

    Однако попытки увенчались провалом – во многом потому, что альянс видит себя как единственную и эксклюзивную опору системы европейской безопасности. Все остальные институты, включая ОБСЕ, по сути маргинализированы, а не входящие в НАТО страны могут в лучшем случае играть роль подносчика снарядов, чьи интересы альянсом в расчет не принимаются. Собственно, российские и не принимались – прежде всего на постсоветском пространстве.

    Вторым путем был метод Лени Голубкова – превращение в партнера натовской «политической пирамиды». И такие шаги предпринимались – в надежде на то, что пирамида превратится в нормальный институт обеспечения подлинной коллективной безопасности в Европе.

    «Россия поднимала вопрос о вступлении в НАТО или хотя бы превращение ее в неформального члена альянса через Совет Россия – НАТО. Однако ни то, ни то не получилось, – рассказывает Дмитрий Суслов. – Вступление России в альянс фундаментально изменило бы баланс сил внутри НАТО. У Америки исчезла бы возможность доминировать, а для нее это неприемлемо, поскольку альянс должен оставаться сугубо гегемонистической структурой, подконтрольной США. Невозможно быть в рамках НАТО и не следовать в фарватере американской гегемонии. Даже относительно независимое поведение Турции уже является проблемой внутри НАТО – что уж говорить тогда о России с гораздо более независимой политикой и отсутствием истории подчинения кому-либо».

    Таким образом, многолетние попытки изменить НАТО, сделать из него что-то удобоваримое и способствующее безопасности на континенте ни к чему не привели. «НАТО не может не быть антироссийским. Само существование НАТО как доминирующего в Европе и Евроатлантике института безопасности исключает Россию и препятствует созданию общеевропейской системы безопасности с участием России. То есть тут строго или-или – либо система безопасности с Россией, либо существование НАТО, – продолжает Дмитрий Суслов. – И пока НАТО осуществляет связку Западной Европы и США, Россия даже гипотетически не может быть участницей этой системы. Если Россия выстраивает систему безопасности с Западной Европой, то это может быть либо без НАТО, либо как минимум на фоне отказа США от гегемонии в Европе».

    В России это понимают. Теперь хотелось бы, чтобы поняли в Европе. Поняли, что все три политические цели НАТО, сформулированные лордом Исмеем, становятся не просто обузой, но и самой настоящей угрозой.

    Нахождение Америки в Европе угрожает уже не европейскому суверенитету, а безопасности (см. развязанный США конфликт с Россией на украинской территории, планы по размещению ракет малой и средней дальности в Европе и т. п.). Под сенью НАТО в рамках политики Вашингтона по переносу на Европу военно-политических издержек начался процесс «подъема» Германии, в том числе и в военно-стратегическом плане. Озвученная канцлером Шольцем программа подразумевает резкий рост оборонных расходов и наступательные военно-политические планы (в том числе по размещению немецких войск в Центральной и Восточной Европе). Наконец, попытки удержать Россию «вовне» привели к слому всех правил и норм сосуществования на Европейском континенте, спецоперации России на Украине и серьезному политико-экономическому кризису внутри ЕС.

    Всё это Европа должна понять. И очень хотелось бы, чтобы на это ей понадобилось меньше чем 73 года.


     
     
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