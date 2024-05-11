В Курской области перехватили два украинских беспилотника

Tекст: Денис Тельманов

«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены 2 украинских БПЛА самолётного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», – написал он в Telegram-канале.



Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, так как это может быть опасно.

«О находке обломков следует сообщать по телефону 112», – подчеркнул Старовойт.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сбито несколько воздушных целей, пострадали восемь человек.

Трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое – в городскую больницу №2 города Белгорода. Трем пострадавшим помощь была оказана на месте.

В результате атаки повреждены 21 частный дом и одна надворная постройка в поселке Новосадовый, 22 частных дома и четыре автомобиля в селе Таврово, окна в четырех квартирах многоквартирного дома в поселке Дубовое, два автомобиля в селе Стрелецкое, а также один частный дом в селе Никольское.