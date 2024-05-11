Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
В Курской области перехватили два украинских беспилотника
В поселке Тим Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в поселке Тим перехвачены 2 украинских БПЛА самолётного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», – написал он в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, так как это может быть опасно.
«О находке обломков следует сообщать по телефону 112», – подчеркнул Старовойт.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области сбито несколько воздушных целей, пострадали восемь человек.
Трое пострадавших с осколочными ранениями доставлены из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу, еще двое – в городскую больницу №2 города Белгорода. Трем пострадавшим помощь была оказана на месте.
В результате атаки повреждены 21 частный дом и одна надворная постройка в поселке Новосадовый, 22 частных дома и четыре автомобиля в селе Таврово, окна в четырех квартирах многоквартирного дома в поселке Дубовое, два автомобиля в селе Стрелецкое, а также один частный дом в селе Никольское.