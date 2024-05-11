Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.17 комментариев
Ким Чен Ын проинспектировал модернизированные РСЗО
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с модернизированной реактивной системой залпового огня (РСЗО) 240-миллиметрового калибра и наблюдал за испытательным запуском управляемых снарядов.
Испытания прошли успешно: все восемь снарядов, произведенных разными предприятиями оборонной промышленности КНДР, попали в цель, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновленные РСЗО, отличающиеся высокой маневренностью и способностью к массированному удару, оснащены комплексной системой автоматического управления огнем.
По данным ЦТАК, Ким Чен Ын обсудил пути увеличения производства модернизированных РСЗО и управляемых снарядов. Он также поставил задачи по повышению боеспособности артиллерии северокорейской армии.
Новые РСЗО поступят на вооружение армии КНДР в период с 2024 по 2026 год и заменят устаревшие системы.