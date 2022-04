Как топливный голод ускорит разгром украинской армии На что способна Украина с новой военной помощью Запада 3 апреля 2022, 18:26

Фото: Zohra Bensemra/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Запад будет наращивать военную помощь Украине как количественно, так и качественно. Так, Великобритания планирует передать Украине барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты Harpoon и средства контрбатарейной борьбы, об этом сообщают британские правительственные источники издания Times. Премьер Британии Борис Джонсон выразил надежду, что поставки вооружений помогут Украине сохранить контроль над Одессой. Кроме того, прежде британская сторона обдумывала вариант передачи Киеву ракет Brimstone, но сейчас он считается менее вероятным, передает ТАСС. Администрация Джо Байдена также будет работать с союзниками над передачей Киеву большого числа танков советского производства, приводит The New York Times слова источника в Белом доме. По словам чиновника, США приняли решение выступить в качестве посредника для помощи в передаче танков Украине в ответ на запрос Владимира Зеленского. Поставки начнутся в ближайшее время. В команде Байдена уверены, что они позволят Украине наносить контратакующие удары по российским войскам в Донбассе. Помимо этого, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт одобрила поставку украинской армии 58 бронетранспортеров PbV-501 (немецкий вариант БМП-1), находившихся на вооружении еще Национальной народной армии ГДР. Доставка машин на Украину произойдет не сразу – их нужно предварительно отремонтировать, а это займет несколько недель, сообщает Welt am Sonntag. Кроме того, Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. В пакет входят ракетные системы с лазерным наведением, беспилотники Puma и Switchblade, бронированные машины, боеприпасы, приборы ночного видения, тепловизоры, сервисы спутниковых снимков, системы связи, пулеметы, медицинские средства, пишет РИА «Новости». Со своей стороны Зеленский в интервью Fox News заявил, что его военным не нужны бронежилеты и спецкаски, им нужно тяжелое вооружение. «Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Вы не можете нам дать F-18 или F-19? Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Отдай их мне в руки. Дай мне что-нибудь, чем я смогу защитить свое государство», – сказал политик. На эту тему Россия должна жестко реагировать на происходящее – и в политическом, и в военном поле, поскольку вмешательство стран НАТО в спецоперацию РФ на Украине недопустимо, подчеркнул первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Украина уже практически не в состоянии самостоятельно сопротивляться ВС РФ, потому что ее военная инфраструктура по большей части разрушена. Западные поставки существенно украинскую армию не усилят, они похожи на выведение ВСУ из состояния клинической смерти. Но они продлят войну, а значит и количество жертв. Таким образом, эти поставки показывают, что НАТО заботится совсем не об Украине, а о непременном продолжении конфликта», – отметил сенатор. Поэтому, по его словам, в первую очередь Москва должна будет на переговорах с Киевом и в ходе диалога с Западом поднять вопрос о неприемлемости «накачивания» Украины оружием. «Ситуация сложная – если мы займем жесткую позицию по происходящему на переговорах с Украиной и с Западом, то те в ответ потребуют от Москвы прекратить спецоперацию, зафиксировать перемирие и перейти исключительно к дипломатическим инструментам», – заметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт напомнил: Москва уже предупреждала НАТО, что вмешательство в спецоперацию грозит эскалацией вплоть до ядерного уровня. «России и Западу нужно определить черту, за которой уже начинается вмешательство. Например, закрытие неба над Украиной – вмешательство, использование военных аэродромов Польши для обслуживания самолетов украинских ВВС – тоже вмешательство. Насчет же военной помощи – вопрос дискуссионный, все зависит от ее масштабов и характера. Стороны должны проработать эту «серую зону», – пояснил аналитик. Вся техника, которую Запад хочет поставить Украине – крупногабаритная, ее будет очень трудно завезти, а тем более развернуть, большая ее часть будет уничтожена российскими высокоточными ракетами еще до того, как ВСУ приступят к ее эксплуатации, рассказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Чтобы внести существенные изменения в ход военной операции ВС РФ Украине нужно не менее 350–400 ударных военных самолетов, указывает эксперт. «Во-первых, я не знаю, какая страна может дать Украине такое количество истребителей и бомбардировщиков. Во-вторых, непонятно, где они будут базироваться, да так, чтобы в первую же ночь не оказаться уничтоженными российскими ракетами. В-третьих, кто ими будет управлять? На Украине нет такого количества высококлассных пилотов», – подчеркнул собеседник. Если же, по его словам, НАТО отправит воевать своих пилотов, то это уже будет характеризоваться, как прямое столкновение с Россией, а руководство альянса сразу сказало, что исключает такой вариант развития событий. «Такая же ситуация и с артиллерийскими установками – их нужно тоже несколько сот для перелома ситуации на фронтах. В реальность такой масштабной поставки я не верю. У них, кстати, и сейчас еще немало артустановок, но никакого перелома нет. Если же речь пойдет о поставке комплексов ПВО, то такие громоздкие установки станут первой целью для ВС РФ. Если же они привлекут своих инструкторов или других специалистов для эксплуатации средств ПВО, то повторится сценарий с лагерем западных наемников в Львовской области, уничтоженный нашими ракетами», – отметил специалист. Российские войска могут перекрыть пути доставок техники на фронты в том числе и артиллерийским огнем, как делали ополченцы в Иловайском котле в 2015 году, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. Аналитик напомнил также, что Россия высокоточным оружием уничтожила топливные хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это был последний из действующих на территории Украины крупных НПЗ. Также были уничтожены НПЗ и склады с ГСМ около Одессы. «В принципе, на Украине сейчас нет и такого количества топлива, чтобы заправить большое количество бронетехники. Думаю, все эти танки и БМП будут взяты российскими войсками практически неиспользованными и переданы ДНР и ЛНР», – спрогнозировал эксперт. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в свою очередь отметил, что сейчас на Украине ВС РФ выигрывают все танковые дуэли против украинских экипажей – а лучших специалистов у Украины уже нет, управлять предоставленной Западом бронетехникой попросту некому. «Украина может посадить необученные экипажи, но тогда это будет натуральная мясорубка для ВСУ», – предупредил эксперт. 