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Российский посол пообещал уничтожать новейшее британское вооружение на Украине
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Британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы, поставки которых анонсировало Минобороны Британии, станут законными целями ВС России в случае их попадания на Украину, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Любые поставки вооружений носят дестабилизирующий характер, особенно те, о которых говорил Уоллес. Они обостряют ситуацию, делают ее еще более кровавой. Это, судя по всему, новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», – передает его слова ТАСС.
Он также отметил необъективное восприятие хода боевых действий на Украине. Так, в Британии публикуют карты, согласно которым «батальон «Азов» вот-вот освободит Мариуполь, что в Луганской области силы народной милиции никуда не продвинулись».
Посол заявил, что предпринимаемые британским правительством действия относительно событий на Украине направлены на дальнейшую эскалацию ситуации. Он предположил, что британские чиновники считают необходимым дать Украине еще оружия, чтобы наступил перелом.
«Западники, в первую очередь, англосаксы, они сбивают украинских переговорщиков, настраивая их на неприемлемые, необоснованные и оторванные от реальной позиции, от того, что происходит на земле, требования», – заявил Келин.
Представитель МИД отметил, что у западных партнеров Киева, чем географически они дальше от конфликта, тем более радикальная позиция.
Также Келин обратил внимание на то, что британская пресса при изложении событий на Украине предпочитает не замечать преступления боевиков из нацбатальона «Азов».
Ранее сообщалось, что Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией.
Боррель выразил сожаления из-за контрсанкций России
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Евросоюз сожалеет о введении Россией контрсанкций в отношении его руководителей и об отсутствии юридической возможности их оспорить, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС «сожалеет о решении российских властей запретить въезд на территорию России ряду граждан стран Евросоюза, включая представителей руководства и парламентов ЕС и государств-членов, в ответ на санкции ЕС», передает ТАСС.
«В отличие от российских контрсанкций, запретительные меры ЕС открыто опубликованы, основаны на ясных критериях и предусматривают легальные возможности их оспорить», – утверждает он.
Вместе с тем сообщество продолжает требовать от России прекращения операции по денацификации и демилитаризации, «немедленного и безусловного» вывода с Украины всех сил и вооружений, а также полного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны в границах, признанных мировым сообществом.
Параллельно с этим газета El Pais сообщила со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), что ЕС рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода рестрикций.
В частности, среди возможных шагов называется принятие мер в отношении родственников некоторых предпринимателей и компаний, чтобы избежать действий и переводов, направленных на сокрытие их имущества.
ЕК также работает над пятым пакетом антироссийских санкций. Речь идет о «промежуточном пакете», направленном на усиление предыдущих рестрикций, его цель в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций, а также чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв.
По версии газеты, ЕС рассматривает и возможность введения запрета, связанного с экспортом в Россию важных для страны товаров, и принятия мер, связанных с использованием криптовалюты.
Издание указывает, что санкции Запада и конфликт вокруг Украины привели к тому, что торговля Европы с Россией сократилась до четверти объема, предшествующего обострению ситуации. В 2021 году товарооборот составлял 257 млрд евро.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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ЕС допустил использование замороженных средств России для восстановления Украины
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Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который направит средства и имущество находящихся под санкциями компаний и граждан России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», – приводит его слова ТАСС.
Еврокомиссар напомнил, что проведенная в рамках принятых против России санкций процедура заморозки активов и имущества российских государственных структур, компаний или физических лиц не равносильна конфискации. «Должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти от стадии ареста [активов] к стадии конфискации», – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции.
По его словам, основанием для этого может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.
Ранее сообщалось, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся».
Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.
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Украинская модель рассказала о съемке на развалинах роддома №1 в Мариуполе
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Украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Украинская модель, которая после обстрела Мариупольского роддома была на фото в украинских и зарубежных СМИ, рассказала Челябинскому изданию chelindustry, как из роддома сделали казарму для украинских боевиков. «Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили: «Дайте еды!», и они забрали нашу еду, а нам сказали: «Приготовите еще», – рассказала девушка, которая на момент съемки постановочных видеороликов в Мариуполе была беременна.
«Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта мы сидели, обсуждали... и мы услышали, как прогремел снаряд», – рассказывает девушка. При этом, по ее словам, авианалета не было, самолетов никто не слышал. Она также отметила, что операторы появились сразу, снимал в том числе человек из Associated Press, рассказала девушка.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
Накануне Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90-95%, последнее место, где укрываются бандиты, – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь».
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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В Кремле ответили на идею национализации «дочек» Газпрома и Роснефти в Германии
Даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», – передает его слова ТАСС.
Песков добавил, что принятие подобного решения как-то повлиять на газовые контракты. «Это разные истории». «Но мы сейчас видим массированную линию на бандитский отъем собственности, абсолютно законной собственности, который происходит путем [изъятия] средств на банковских счетах, частной собственности и так далее», – заявил Песков.
Представитель Кремля также указал на «совершенно бандитские действия» в отношении российских международных резервов, подчеркнув незаконность подобных шагов. «Если сейчас к этому будет еще добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», – заключил он.
Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).
В Кремле объяснили невозможность продажи российского газа британской Shell
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил невозможность для британской Shell покупать газ у РФ издержками антироссийской политики Лондона.
«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал тот факт, что Великобритания, в отличие от стран ЕС, ввела санкции против Газпромбанка, и это не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Эксперт объяснила совет Джонсона Зеленскому не спешить примиряться с Россией
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«Лондон занимает самую непримиримую позицию. Это давняя стратегия Британии. Джонсон хочет воевать с Россией чужими руками и до последнего украинца, подстрекая к этому другие страны Европы», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева. Ранее Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией.
«Британия считает, что противодействовать России нужно до тех пор, пока ее экономика не будет уничтожена. Именно Британия активнее всех выступала за то, чтобы отключить Россию от SWIFT. Джонсон был 1 февраля в Киеве, и он тогда заявил, что все украинцы будут воевать против России. То есть чужими руками, до последнего украинца, он хочет воевать с Россией», – рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Суть провокационного поведения Британии происходит из Стратегии нацбезопасности Соединенного Королевства. «Стратегия, опубликованная в марте 2021 года, говорит, что Россия – это самая прямая и острая угроза Великобритании. Противодействие будет осуществляться на всех фронтах – дипломатических, военных, экономических, и на всех международных площадках. Это давняя стратегия Лондона, так что ничего удивительного здесь нет», – отметила политолог.
Вместе с тем сохраняется зависимость Великобритании от импорта природных ресурсов и торговли с Россией. «Лондон поступил несколько опрометчиво, когда заранее не запасся сырьем из России. Мы в небольших количествах поставляем в Британию и газ и нефть, еще часть этих ресурсов Лондон получает от России через посредников. Поэтому все равно цены внутри Соединенного Королевства будут ориентированы и на мировые», – пояснила эксперт.
«Проблемы для Британии заключаются в том, что она сможет отказаться от торговли с Россией не раньше, чем через пять–шесть лет. Джонсон уже ездил в Саудовскую Аравию и Эмираты, но не добился там успехов. При этом еще и лейбористы его обвинили в том, что он с шапкой идет по кругу от одного диктатора к другому, то есть от лидеров Саудовской Аравии – к лидерам ОАЭ», – продолжила Ананьева.
По словам политолога, Лондон уже очень давно занимает самую непримиримую позицию в отношении России, а также сознательно подстрекает Европейский союз к конфликту с Москвой.
«Интересно складывается ситуация и с приемом беженцев с Украины. Европа двери распахнула, а Британия заявила, что пускать будут только тех, у кого здесь родственники есть. Общественность возмутилась, и тогда министр внутренних дел Прити Патель разрешила въезд в Британию также тех, кого приютят британские семьи. Это максимум порядка 200 тысяч человек», – рассказала эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Британия посоветовала Украине не спешить с примирением с Россией. В Лондоне опасаются, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к тому, чтобы она пошла на «значительные уступки» в мирных переговорах с Россией, сообщают британские СМИ. Британская сторона заявляет, что урегулирование должно быть достигнуто «только тогда, когда Украина окажется в максимально сильной позиции», однако, что под этим подразумевается, они не уточняют.
Кроме того, Джонсон в ходе телефонной беседы сказал Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет «измотать» Украину и «заставить пойти на уступки». В ответ украинский президент выразил озабоченность по поводу хода переговоров и того, не использует ли их Россия «для укрепления своих сил», утверждает The Times. Также Джонсон хочет, чтобы антироссийские санкции продолжали усиливать до тех пор, пока все российские войска не покинут территорию Украины, а также Крым.
Ранее Британия выразила готовность стать гарантом безопасности Украины. Между тем сами британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую.
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Умерла актриса Александра Яковлева
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Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни, сообщил режиссер Николай Лебедев.
«Это, к несчастью, произошло», – приводит слова режиссера ТАСС. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела.
По мнению Лебедева, Яковлева была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам». «Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», – отметил он.
Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. «Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», – вспоминает он.
Напомним, 20 июня 2019 года Яковлева отыграла последний спектакль. В тот же день народный артист Валентин Гафт призвал Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил». Позже актриса рассказала, что врачи дали неправильный прогноз на ход ее тяжелой болезни.
Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.
Александра Яковлева (фамилия при рождении Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств, Петербург), в 2003 году – Петербургский государственный политехнический университет (ныне – Петербургский политехнический университет Петра Великого).
Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме «Россия молодая» по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты» (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987, Алла Сурикова). В качестве режиссера Яковлева в 1993 году поставила мелодраму «Паром «Анна Каренина».
СМИ назвали причину остановки набора наемников в «интернациональный легион» Украины
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Украинские военные решили приостановить набор иностранцев для участия в боевых действиях. Среди причин – недостаток оружия и большое количество наемников без боевого опыта.
Об этой ситуации с формированием украинского иностранного легиона сообщает National Post. Как пишет издание, ранее посольства Украины на Западе активно поощряли привлечение к боевым действиям в стране потенциальных наемников, в частности, из Канады.
Однако спустя несколько недель после начала российской спецоперации Украина набор легионеров прекратила, ссылаясь на запрет вербовать граждан западных стран. Поток «солдат удачи» на Украину остановился. «Украинские военные, с которыми я разговаривал, не хотят жертвовать молодыми канадцами или британцами ради драматизма», – сказал изданию Любомир Лучюк, профессор Королевского военного колледжа (RMC).
По его словам, в Канаде, США, Великобритании, Грузии, Италии, Греции есть люди, которые хотят воевать на Украине. «Но очень быстро становится очевидным, что многие из них не готовы», – отмечает он.
Канадский экс-депутат Борис Вжесневский рассказал, что он и украинские дипломаты в Канаде отклоняют кандидатов отправиться на передовую, если у них нет реального боевого опыта: канадцы без такой подготовки станут на войне скорее помехой, чем помощью. «Некоторые предполагали, что они приедут, быстро пройдут обучение, получат оружие и отправятся на фронт. Но могут быть разные последствия, если туда направить неподготовленных людей», – сказал он.
При этом отмечается, что часть канадцев все же попала на Украину. При этом правительство Канады лишь предупредило граждан, что ездить на Украину небезопасно, но не создало никаких юридических барьеров для желающих туда отправиться.
В качестве еще одной причин остановки набора в иностранный легион Украины издание называет нехватку огнестрельного оружия у Киева.
Ранее сообщалось, что прибывшие защищать Украину иностранцы массово бегут из страны. На местах оказывается, что бороться приходится с профессиональной армией и оружием. О том, что на территорию страны прибудут наемники, сообщал 3 марта президент Украины Владимир Зеленский.
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Захарова отреагировала на отказ продавать россиянке сумку Chanel
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отказ французского бренда Chanel продавать сумку россиянке в одном из ТЦ в Дубае.
Захарова напомнила о связи Коко Шанель с нацистами Третьего рейха.
«Ряд блогеров сообщили... что официальные магазины торговой марки «Шанель» за рубежом отказались продавать свою продукцию гражданам России. Якобы внутри сети бутиков действует постановление, заставляющее клиентов «Шанель» подписывать обязательство не вывозить купленные за рубежом вещи бренда в Российскую Федерацию. Видимо, управляющие наследием «Великой Коко» таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по «отмене России», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха».
«Широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции. Ее милым другом, в частности, был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге – атташе немецкого представительства и ответственный за нацистскую пропаганду в Париже», – написала Захарова.
Представитель МИД добавила, что немцы ценили работу Шанель, разрешая ей жить в апартаментах отеля, когда как простые парижане едва сводили концы с концами.
Напомним, россиянка, отдыхавшая в ОАЭ, Литвин столкнулась с дискриминацией по признаку гражданства, об этом она рассказала «РИА Новости».
В одном из торговых центров Дубая ей отказывались продать сумку от Chanel, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить вещь в Россию и носить ее на территории страны.
«Вчера в Mall of Emirates я была в магазине, выбирала сумку. В итоге, когда решила оплачивать, меня спросили данные для идентификации, я назвала свой российский номер телефона. Продавец пришел уже с менеджером, который выдал, что с сегодняшнего дня они продают русским вещи, только если они подпишут документ, что я не повезу и не буду носить вещь в России», – рассказала она.
Россиянка назвала произошедшее проявлением дискриминации. Она сфотографировала документ, которую ей предложили подписать, и разместила в своих соцсетях. От покупки сумки она отказалась.
Стало известно о планах Псаки покинуть команду Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки якобы планирует покинуть эту должность, чтобы попасть на работу на телевидении, сообщают американские СМИ.
Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC, сообщает Axios.
Отмечается, что на данный момент контракты с телеканалом еще не подписаны, Псаки проконсультировалась с администрацией Белого дома, но официально еще не объявила о своем уходе.
Дженнифер Псаки известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.
Также известна постоянным озвучиванием позиции Белого дома по ситуации на Украине в 2014 году.
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В Донецке умер журналист Андрей Бабицкий
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В ночь на 1 апреля в своей квартире в столице ДНР, Донецке, на 58-м году жизни умер известный журналист Андрей Бабицкий, передает «Донбасс Сегодня».
Информацию о смерти журналиста подтвердил генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что факт его смерти подтвердил сосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: остановка сердца.
Несмотря на либеральную позицию, в 2014 году Бабицкий поддержал воссоединение Крыма с Россией и республики Донбасса, из-за чего был уволен с радио «Свобода*». После этого журналист переехал в Донецк, откуда писал теперь уже для российских СМИ, а также вел авторскую передачу на телеканале «Оплот ТВ», пишет «Донбасс Сегодня».
Бабицкий – российский журналист, в 1987–1989 годах работал в редакции журнала Сергея Григорьянца «Гласность», в 1989–2014 годах – корреспондент радио «Свобода», в июле 2015 года возглавил работу по запуску телевизионного канала в контролируемом ДНР Донецке, с 2016 года – постоянный автор интернет-издания Украина.ру (принадлежит ФГУП МИА «Россия сегодня»), с ноября 2016 года публиковался в разделе «Мнения» газеты «ВЗГЛЯД», с декабря 2016 года был колумнистом информационного портала Life.
Единственный российский представитель СМИ, которого российские спецслужбы обменяли на пленных военнослужащих в Чечне в январе 2000 года, хотя при этом никто не признавал за Бабицким статус лица, принимающего участие в боевых действиях. Такие случаи во времена СССР и постсоветской России до Бабицкого известны не были.
В ДНР раскрыли подробности уничтожения украинских вертолетов с командным составом «Азова»
В общей сложности три вертолета с украинскими боевиками пытались улететь из Мариуполя, два были сбиты, в каждом было по 17 человек, выжили только двое, в том числе офицер военной разведки Минобороны Украины, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1».
«Была попытка трех вертолетов пролететь (из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию). Два сбиты, третий вернулся... Это была военная спецоперация – было решение полностью проследить маршрут... и не пустые борта сбивать, а с людьми, которых будут оттуда вывозить... Когда они пытались вылететь из Мариуполя, «Стингерами» один и второй были подбиты», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, в двух машинах выжили только два человека, в каждой было по 17 человек, включая членов экипажа. Одним из выживших оказался офицер военной разведки Минобороны Украины, который непосредственно занимался спецоперацией.
Басурин также считает, что третий вертолет с украинскими боевиками мог приземлиться в порту Мариуполя.
«Попытка улететь из Мариуполя предпринималась из порта, я думаю, туда же борт, наверное, все-таки и приземлился», – заявил представитель ДНР.
Ранее сообщалось, что выжившие в сбитых вертолетах под Мариуполем украинские силовики дали ценные показания.
В Минобороны России заявили, что вертолет с командным составом «Азова» был сбит трофейным «Стингером». Также было заявлено о ликвидации заместителя командира «Азова» Святослава Паламара, известного под позывным «Калина», по данным Минобороны, он находился в одном из сбитых вертолетов.
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Задержанные на Украине российские дальнобойщики попросили о помощи
Несколько десятков российских дальнобойщиков запросили помощи для выезда с украинской территории, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«На таможенном пункте «Ужгород-Центральный» у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду», – цитирует Москалькову радиостанция «Говорит Москва».
Омбудсмен добавила, что всего за помощью обратились 28 водителей грузовиков. Москалькова отметила, что приложит все усилия для возвращения граждан домой.
Ранее Москалькова сообщала, что установлено местонахождение четырех специалистов госкорпорации Росатом, делается все возможное, чтобы вернуть удерживаемых на Ровенской АЭС россиян на родину.
До этого Москва потребовала от Киева освободить четырех сотрудников дочерней компании Росатома, удерживаемых на Ровенской АЭС.
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Газпром прекратил участие в немецкой «дочке» и ее активах
Корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщила пресс-служба компании.
«31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», – говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.