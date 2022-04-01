Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева

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1 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:15  |  vz.ru
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Москва нашла изящное решение для газовых расчетов с Западом

Раскрыта новая схемы оплаты газа для Запада Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Россия раскрыла новую схему расчетов за газ для недружественных стран. Канцлеру ФРГ президент РФ рассказал о ней лично, и первая реакция Шольца была эмоциональной. Но детальный анализ новой схемы показывает, что Россия нашла изящный способ расчетов: он приемлем для европейцев, а Москва поддержит рубль и защитит свои экспортные доходы. Ведь сейчас часть платы за газ не доходит до Газпрома из-за санкций. Подробности...
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Мариуполь поднимут из руин по образцу Грозного

Масштаб разрушений в Мариуполе еще только предстоит оценить Михаил Терещенко/ТАСС
Те, кто побывал в освобожденных от боевиков районах Мариуполя, сходятся во мнении – почти все здесь предстоит строить с нуля. После тяжелейших боев, до 80 процентов жилых домов и предприятий либо серьезно пострадали, либо превращены в развалины. Пока нет электричества, газа, воды. Но уже действуют пункты раздачи гуманитарной помощи. С чего предстоит начать восстановление столицы Приазовья? Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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Польша собирает против России крупнейшую армию

Польская армия активно вооружается REUTERS/Kacper Pempel
Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку. На все это Варшава выделяет невиданные для страны деньги. Конечно, происходящее объясняется событиями на Украине, однако это только внешняя часть айсберга. На самом деле польские амбиции идут гораздо дальше. Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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«Синий джедай» вооружил США

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума. Подробности...

Почему Украина демонизирует Красный Крест

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
По мнению киевских и львовских чиновников и блогеров, граждане Украины должны предпочесть мучения и смерть спасению, если для этого надо выехать в Россию. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как России говорить с фанатичной Европой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Разговаривать с Европой на тихом прагматичном языке – значит, делать ошибку. Ведь с той стороны – фанатики «передовых ценностей», обуреваемые чувством собственного превосходства, не признающие понятия «суверенитет» и не брезгующие двойными стандартами. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

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Личная просьба Трампа к Путину

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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    Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева

    Российские войска готовятся к крупному наступлению
    		   1 апреля 2022, 20:30
    Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    По целому ряду признаков военная обстановка на Украине существенно меняется – и связано это, прежде всего, со значительным перемещением войск. Российские подразделения массово перебрасываются из-под Киева. Куда и зачем они уходят – и какие ответные меры пытается предпринять Украина?

    Перегруппировка войск на Украине приняла настолько масштабный характер, что уже сейчас можно говорить об окончании стратегической паузы.

    Согласно стамбульским договоренностям, российская армия максимально сократила свою активность под Киевом. На практике это означает прекращение наступательных действий в направлении Василькова и Быхова и отвод российских войск на устойчивый рубеж Буча – Бородянка – Ирпень с Гостомелем в тылу. Также прекращено давление на ВСУ в направлении Борисполя и Броваров на другом берегу Днепра на условно черниговском направлении.

    ВС РФ перешли к стратегической обороне на рубежах под Киевом. Огромные колонны российских войск несколько дней выводились из-под Киева через Белоруссию и через Черниговскую область Украины в направлении на Сумы и Харьков. Их масштаб таков, что задним числом можно сказать, что занять Киев не представляло проблемы, но это повлекло бы за собой большие разрушения и человеческие жертвы без грамма политической значимости этой операции.

    Выводимые из-под Киева части перебрасываются судя по всему под Сумы и Харьков. Причем некоторые крупные украинские населенные пункты, которые ранее не занимались по «джентльменскому соглашению» между местной властью и российскими войсками, теперь проходятся с ходу (Конотоп, Нежин). А малейшие попытки сопротивления со стороны местной теробороны решаются за пять минут (Конотоп).

    При этом российские войска движутся на линию фронта за Сумами и Харьковом, постепенно прибывая на позиции за Изюмом. Там вторые сутки продолжается давление в направлении Славянска – Краматорска и Барвенково. Есть данные, что в Славянске и Краматорске уже в пятницу может быть объявлена эвакуация органов власти Украины.

    Бои на этом направлении ведутся у села Крестище (Хрестище), а прежняя линия обороны ВСУ у села Долина перестала существовать вместе с селом. Также бои идут на подступах к Барвенково, а это как раз то самое направление, означающее окружение донецкой группировки ВСУ.

    Примечательно, что и украинские войска ведут зеркальную перегруппировку. Гарнизон Киева получил ясный сигнал, что штурмовать город никто не будет. В результате боеспособные части из Киева выводятся по ж/д-транспорту и на трейлерах в направлении Днепропетровска.

    Первые эшелоны уже достигли восточной части Днепропетровской области и уходят на Павлодар. В этот район уходят практически все части резерва. В районе Днепропетровск – Павлодар ВСУ создает даже не линию обороны, а крупный военный кулак, зеркаля действия российских войск и союзников.

    Что это означает? Россия и союзники организовали уже крупный прорыв с севера от Изюма в обход 70-тысячной группировки ВСУ в Донбассе. С юга началась подготовка к аналогичному прорыву севернее Угледара и у Новомихайловки, хотя там пока идут тяжелые позиционные бои. То есть это все та же подготовка к окружению донбасской группировки ВСУ, только туда собираются куда более крупные силы, чем планировалось даже неделю назад, за счет не только частей из-под Мариуполя, но в основном из тех, кто снимается из-под Киева.

    ВСУ, в свою очередь, понимая, что избежать окружения донбасской группировки уже не удастся, собирает в районе Павлограда новый кулак боеспособных сил. Потенциально эти силы могут: а) выступить резервом и новой линией обороны, поскольку самое естественное место для закрытия котла – как раз Павлоград (ну или Покровск, до которого технически ближе); б) организовать попытку прорыва кольца уже после его замыкания, что сильно напоминает пропагандистские попытки «деблокады» Мариуполя.

    Иначе говоря, обе стороны заранее создают новую линию фронта, поскольку понятно, что оборона ВСУ на севере постепенно разваливается, а на юге развалится в скором времени. Для Киева это попытка организовать стратегическую контратаку. Россия же немного корректирует изначальный план частично из политических соображений, а во многом и по чисто военным, перемещая крупные силы на то направление, которое считается главным (окружение донбасской группировки).

    Одновременно отмечен резкий (чуть ли не в три раза) рост численности российских сил на николаевском направлении после разгрома основных сил ВСУ вокруг этого города. Принципиальный вопрос изначально состоял в недостатке сил для действий на пяти оперативных направлениях, сейчас же этот перекос постепенно ликвидируется. Намечены приоритетные цели, второстепенные же оставлены для политического решения.

    Одной из важных позиций остается Харьков. Дело даже не в том, что в этом городе сконцентрировано большое количество военных заводов, он приобрел символическое значение после обнародования фактов издевательств над российскими пленными.

    При этом в районе Сум никакой активности не наблюдается и есть даже факты отхода российских войск на границу для перегруппировки. Никаких крупных украинских сил в Сумах и Сумской области нет, а воевать с теробороной нет никакого политического желания, следовательно, и нет смысла держать крупные силы.

    Харьков же превратился в законную цель, договариваться с которой тоже нет никакого желания. Стали учащаться факты соглашений местной администрации небольших городов с российскими войсками о взаимном миролюбии. Но в случае оказания активного сопротивления церемониться уже никто не будет.

    Иными словами, в последние несколько дней затишья ведется активная перегруппировка сил для подготовки нового наступления в новой стратегической обстановке. Соответственно, и ВСУ ведет зеркальную перегруппировку. Это первые последствия стамбульских предварительных договоренностей, что можно расценивать по-разному, но по факту – пауза дает возможность подготовиться ко второй фазе операции.
     
     
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