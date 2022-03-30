Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

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30 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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На каких автомобилях будут ездить россияне

Стало известно, какие модели сможет производить АвтоВАЗ без западных комплектующих Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили? Подробности...
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Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях

Военнослужащий ВС РФ в Республике Абхазия Артур Лебедев/ТАСС
Руководство Украины продолжает надеяться на то, что ВСУ не придется противостоять российской армии в одиночку и что против нее будет открыт еще один фронт – или в Закавказье, или в Молдавии, или даже с участием Польши. Есть и четвертое направление – даже более «перспективное», чем эти три, но в реальности Украине придется довольствоваться совсем другим опытом. Подробности...
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Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты Александр Бернгард теперь не только Герой Российской Федерации, но и гвардии полковник Владимир Пасякин/военжур.рф
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества». Это слова из указа президента России, в котором сразу двум частям российских Вооруженных сил присвоены звания гвардейских. Речь идет о подразделениях, уже сыгравших важнейшую роль в проведении спецоперации на Украине. Подробности...
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У обострения в Карабахе есть украинский и азербайджанский след

Боевые действия в Карабахе грозят развернуться с новой силой Сергей Бобылев/ТАСС
Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий. Несколько дней назад в регионе был нарушен статус-кво, который сложился после окончания второй карабахской войны. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга, но в итоге и Баку, и Ереван оглядываются на Россию. Почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?  Подробности...
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Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган» Михаил Терещенко/ТАСС
На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ? Подробности...
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В Стамбуле не решают, а ведут переговоры

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Мы вовлечены в украинскую медиареальность не меньше украинцев. И фразу «предложения Украины получены и будут доложены президенту» предпочли упустить, чтобы сразу поддаться эмоциям. Подробности...
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Что там по Киеву? (Выпуск № 18)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
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Мировую экономику ждет смена лидеров

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Почему дорожает рубль

Прорыв на переговорах с Украиной

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«Второй фронт» для российской армии

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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

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    Украина отметила прогресс на переговорах в Стамбуле ракетным ударом по Донецку

    В девятиэтажку Донецка попала ракета из РСЗО «Ураган»
    		   30 марта 2022, 13:00
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    На следующий день после переговоров в Стамбуле украинская армия продолжила наносить удары по территориям ЛНР и ДНР. Вновь пострадали жилые кварталы Донецка и Горловки. При этом официальный Киев заявил о готовности подписать мирный договор лишь после отвода войск ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля. Как в Донбассе реагируют на переговоры в Стамбуле и каким видят решение проблемы бомбежек ВСУ?

    В среду украинские войска обстреляли донецкий микрорайон Текстильщик. Произошло прямое попадание ракеты украинской установки РСЗО «Ураган» в жилой дом. По оперативной информации, в результате обрушения кровли один человек погиб, еще шестеро тяжело ранены.

    Уточняется, что из дома были эвакуированы 29 человек, из них двое – дети. «Один полуторагодовалый ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения города», – говорится в сообщении местных властей. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку. По предварительным данным, только в этом районе за ночь было разрушено 16 домов, двое человек погибли. 

    Также продолжаются обстрелы территории Луганской народной республики. Войска Украины выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску. Однако местным силам ПВО удалось ее перехватить. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

    Боевые действия в Донбассе идут на фоне состоявшихся накануне переговоров российской и украинской стороны в Стамбуле. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

    При этом Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Об этом же ранее заявил президент страны Владимир Зеленский.

    «После того, как Украина заявляла о прорыве в ходе переговоров, ВСУ сразу же начали обстрел наших территорий. Как в таком случае продолжать переговорный процесс?»

    сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. По словам парламентария, с момента завершения переговоров в Стамбуле по Донецку было выпушено сразу несколько снарядов 120 мм калибра, также наносились удары с помощью РСЗО «Ураган».

    «Сейчас ведутся обстрелы Кировского и Петровского районов Донецка», – пояснил депутат. «Очевидно, что на протяжении последних восьми лет в Красногоровке, откуда велись обстрелы, укреплялись и «бетонировались» украинские войска», – добавил Бердичевский.

    «По улице Пинтера сегодня был нанесен удар. Снаряд попал точно в крышу жилого дома, именно поэтому такие серьезные разрушения. Есть жертвы: один человек погиб, еще шестеро ранены. 29 жильцов пришлось экстренно эвакуировать. И еще пять снарядов упали недалеко в этом же месте. Аналогичная ситуация в Горловке. Там 16 домов повреждено за минувшую ночь, годовалый ребенок и трое взрослых оказались в больнице. Одна женщина погибла», – подчеркнул спикер.

    Бердичевский также акцентировал внимание на самих переговорах России и Украины, назвав их бессмысленными. «Еще ни разу Киев не выполнил ничего из Минских соглашений, так что и сегодня не стоит надеяться на выполнение каких-либо договоренностей. Я не вижу признаков того, что у руководства Украины поменялось мировоззрение, что они способны хоть о чем-то договориться. Уверен, что все закончится их капитуляцией», – прогнозирует Бердичевский.

    В свою очередь советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что продолжение диалога с украинской стороной имеет смысл. «Несмотря на неадекватные требования украинской стороны, смысл диалога заключается в доведении процесса переговоров до подписания капитуляции, которая позволила бы сохранить жизни людей и уменьшить кровопролитие. Это будет возможно после того, как ВС Украины получат целый ряд поражений и когда будет уничтожена группировка ВСУ, дислоцированная в Донбассе», – рассказал Мирошник.

    Вместе с тем собеседник назвал переговоры «больше символическим актом, нежели содержательным». «Серьезная проблема заключается в том, что украинские переговорщики, как и украинский президент, являются марионетками и не отражают точку зрения населения Украины. Они полностью управляемы западными кураторами и выражают интересы тех стран, которым вообще наплевать на жизни людей, на сохранение инфраструктуры городов и все прочее», – добавил представитель ЛНР.

    В то же время США по-прежнему готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и намерены продолжить поставки вооружений Киеву. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – заявили в Белом доме.

    Кроме того, Times со ссылкой на источники пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон хочет поставить Украине «более смертоносные» вооружения. Источник в оборонных кругах сообщил газете, что Украине нужны «средства дальнего огневого поражения», в том числе тяжелая артиллерия.

    В качестве одного из вариантов поставок издание называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers, однако, по словам источника, эти системы уже устарели. «Более крупные системы» потребовали бы от украинских военнослужащих проходить обучение в соседних странах, указывает газета.

    На этом фоне российская армия оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожила два крупных склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. «Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе», – говорится в заявлении ведомства.

    Учитывая происходящее, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что на Украине не может быть мира, пока там остаются разного рода боевики и радикалы, и призвал руководство России «дать закончить» начатое. Он также заявил, что читает в разных источниках информацию о том, что «Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры».

    Кадыров провел параллели с ситуацией в Чечне в прошлом и напомнил, что до тех пор, пока в республике не были уничтожены все террористы, установить там мир было невозможно. Поэтому пока есть «бандеровцы, нацики и шайтаны», на Украине «не может быть никакой нормальной жизни».

    «На Украине нет власти, чтобы вести переговоры. Там есть кукла, а кукловоды на Западе сидят. Украинский народ, берите все в свои руки, встаньте рядом с российской армией. Тогда мы быстрее закончим и дадим вам самим выбрать свою судьбу», – резюмировал глава Чечни.

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