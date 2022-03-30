Кадыров: Пока не уничтожены бандеровцы, нацики и шайтаны, на Украине не может быть нормальной жизни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что на Украине не может быть мира, пока там остаются разного рода боевики и радикалы, и призвал руководство России «дать закончить» начатое.

Видеообращение Кадыров опубликовал в Telegram.

Он заявил, что читает в разных источниках информацию о том, что «Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры». Кадыров провел параллели с ситуацией в Чечне в прошлом и напомнил, что до тех пор, пока в республике не были уничтожены все террористы, установить там мир было невозможно. Поэтому пока есть «бандеровцы, нацики и шайтаны», на Украине «не может быть никакой нормальной жизни».

«На Украине нет власти, чтобы вести переговоры. Там есть кукла, а кукловоды на Западе сидят. Украинский народ, берите все в свои руки, встаньте рядом с российской армией. Тогда мы быстрее закончим и дадим вам самим выбрать свою судьбу», – добавил глава Чечни.

Кадыров также высказал мнение от имени «воинов», заявив, что они «не согласны ни на эти переговоры (с Украиной), ни на эти соглашения», но это «политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть».

«Но мы воины, которые воюем, не намерены отступить. И мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и, умирая, отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев», – подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что в ходе спецоперации «потерял своих близких людей».

«Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: «Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим», – заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что российскую специальную операцию на Украине нельзя останавливать, ее необходимо завершать в Киеве.

Напомним, Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.

В ходе переговоров Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Все украинские предложения будут изучены в Москве, по ним дадут ответ.

Вместе с тем глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает полное прекращение огня.

Он также отмечал, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД