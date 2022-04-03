Немцы выбирают между газом и Украиной

Прекращение поставок российского газа ввергнет Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Такой прогноз дал глава крупнейшего химического концерна ФРГ BASF. Немецкий бизнес предупреждает, что без газа остановится вся промышленность Германии, а крупнейшую экономику Европы ждет крах. Удастся ли им изменить антироссийский настрой своих политиков?

«Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Разрушить все, что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», – заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Мартин Браудермюллер – гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF. Долгосрочное прекращение поставок газа и нефти из России «может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны», прогнозирует бизнесмен.

Таким образом, представитель реального сектора совсем не разделяет оптимизм главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека. На совместной пресс-конференции с французским коллегой Брюно Ле Мэром тот заявил, что Берлин и Париж уже принимают меры, на случай если «завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать». Так два министра отреагировали на подписанный 31 марта указ Владимира Путина о том, что с 1 апреля расчеты за природный газ с недружественными странами переводится на рубли (против чего категорически выступают страны ЕС).

Напомним, ранее польские власти призвали соседей-немцев в знак поддержки Украины отказаться от импорта российского газа по действующему трубопроводу «Северный поток-1». Глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир – который уже призывал немцев ограничить себя в употреблении мяса, чтобы противостоять политике Москвы – предложил соотечественникам медленнее ездить по автобанам, дабы экономить бензин.

«Мы ввели санкции против России, а теперь думаем, как их преодолеть. Сами создали барьер, через который пока не можем перепрыгнуть. Берлин мог соглашаться с позицией коллективного Запада по Украине, но должен был это делать не ценой благополучия собственного народа. Немецкое общество и бизнес понимают, в какую ситуацию завела страну такая политика», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД немецкий политик, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

В самом деле, крупный немецкий бизнес настроен отнюдь не столь легкомысленно, как некоторые министры кабинета Олафа Шольца. Уже упомянутый гендиректор ВASF Браудермюллер опасается, что вызванный нефтегазовым голодом кризис приведет к сокращению производств. Концерн BASF – крупнейший производитель пластмасс, химикатов и полимеров. Увольнение коснется не только 40 тысяч сотрудников головного предприятия фирмы, предупредил глава химической компании. «Мы производим продукты, которые находятся в начале цепочки», – сказал Браудермюллер. Он имел в виду, что среди потребителей продукции BASF – фармацевтические фирмы, производители стройматериалов, текстильные фабрики, автопром и т.д. Следовательно, остановка ключевого предприятия вызовет эффект домино.

К слову, именно об этом эффекте в пятницу напомнила консультант кабинета Олафа Шольца по вопросам энергетики, экономист Ламия Мессари-Беккер. «В случае, если остановятся базовые отрасли промышленности, то возникнет эффект, который будет уже не остановить и который можно будет повернуть вспять лишь с большим трудом», – цитирует ТАСС заявление эксперта агентству dpa.

«Поскольку при обеспечении (газом) приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Есть также угрозы сокращения в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции», – передает РИА Новости заявление бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики».

Возвращаясь к интервью гендиректора BASF, отметим – эта компания сравнительно легко пережила и последствия торговой войны США и Китая, и экономическую турбулентность после выхода Британии из ЕС. Но перспектива остаться без российского газа вызвала у Браудермюллера настоящую панику. Последствия нехватки нельзя компенсировать субсидиями или финансовой помощью – государство не может позволить себе такие большие суммы. «Размеры, о которых мы здесь говорим, намного больше, чем когда вспыхнула пандемия коронавируса», – заявил гендиректор BASF. Напомним, что ковид нанес ФРГ ущерб на 300 млрд евро – такую оценку в мае прошлого года дал кельнский Институт немецкой экономики.

О том, что вероятный кризис из-за топливного голода можно будет сопоставить с «коронакризисом», говорится и во вторничной публикации гамбургской Die Zeit. Газета ссылается на данные Немецкого института экономических исследований, чьи эксперты уверены: эмбарго на импорт российских нефти и газа приведет в Германии к скачку инфляции на 2,3%, общему спаду экономики на 3% и рецессии длиной в десятилетие. Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер высказался еще откровеннее – газовое эмбарго приведет к нищете. «Нам не следует никому помогать, провоцируя нищету и нужду в ФРГ, если мы не уверены, что это действительно окажет воздействие на Россию», – заявил мэр в эфире телеканала ZDF. Под «помощью», которую упомянул гамбургский бургомистр, следует понимать поддержку Украины любой ценой.

«Действительно, возможные последствия энергетического эмбарго сравнивают с эффектом от пандемии. Но это несопоставивмые вещи, – полагает экс-депутат Бундестага Гердт. – Тогда экономика «стояла на паузе» в условиях падающих рынков. В марте 2020 года был крах на рынке нефти». Но сейчас кризис провоцирует не вирус, а политики – и провоцируют искусственно, полагает собеседник.

«В результате может дойти до того, что люди еще будут вспоминать пандемию как момент спокойствия и благополучия»,

– заметил Гердт.

«Германия, чья экономика основана на промышленном производстве, при кризисе этого производства может превратиться в большую даже не в Польшу, а большую Латвию за пять лет. Социальная помощь закончится, как она давным-давно закончилась в Латвии, социальное государство погибнет», – прогнозирует депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. Отказ от импорта газа – так же как и препятствование согласованию «Северного потока-2» – «это выстрел даже не в ногу, а в голову».

Немецкое государство, которое явно действует против интересов немецкого бизнеса и общества, очевидно «находится под давлением американцев», полагает собеседник. «США же используют «проект Украина» против Германии как против конкурента. Ведь ФРГ при населении в 4,5 раза меньше, чем в Соединенных Штатах, по товарному экспорту сопоставима с США, а иногда даже и опережает их. Следовательно, с точки зрения американцев, Германия – это Карфаген, который должен быть разрушен».

При этом Россия объективно не заинтересована «в том, чтобы закрывать вентиль», заметил Делягин. «Более того мы даже не принуждаем немцев использовать «Северный поток – 2», продолжая загрузку газотранспортной системы Украины и прокачку по ней в полных объемах», – подчеркнул экономист. Если же в Берлине решат отказаться от жизненно важных поставок, то это уже, что называется, будет собственной проблемой немцев. «Но в этом случае, их ожидает попадание в ситуацию – если не как после 1945 года, то как после Первой мировой войны», – заметил Делягин.

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Москва поставила жесткое условие – оплата за рубли – но, тем не менее оставила немцам возможность «сохранить лицо» и выйти из патовой ситуации, заметил экономист Василий Колташов. «Москва предложила комфортный формат покупки газа – так, чтобы партнеры клали на свой счет евро в Газпромбанк. Эта кредитная организация по их поручению приобретает рубли, рублями рассчитывался с Газпромом, и с момента расчета с Газпромом платеж считается проведенным, – напомнил собеседник о предложении российской стороны. – Эта схема позволяет им говорить о том, что они покупают газ за рубли – что эта операция финансовая, а не покупка газа». Иного варианта Россия западу не оставила – президент напомнил, что бесплатно поставлять топливо на Запад мы не будем, подчеркнул Колташов.

«Если же европейцы пытаются продемонстрировать, что у них «принципиальная позиция», и если она действительно окажется принципиальной, то в ближайшие месяцы Европейский союз в лице Германии, Франции и некоторых других государств откажутся платить за российский газ», – отметил собеседник. Какое-то время европейцев будут выручать запасы из газохранилищ. «Но по некоторым оценкам, запасов хватит до середины лета, по оптимистичным прогнозам – до сентября», – напомнил Колташов. В любом случае, мировые цены на газ (которые уже сейчас колеблются у отметки 1500 долларов за тысячу кубометров) поднимутся еще сильнее, что спровоцирует глобальный рост товарных цен.

Добавим, что вечером в пятницу представители германского энергетического концерна Uniper – одного из инвесторов «Северного потока-2» – заявили агентству Bloomberg: компания рассматривает новые условия оплаты российского газа в связи с требованием Москвы о переходе на новую схему оплаты за российский газ. Сообщается, что Газпром уже начал уведомлять партнеров о способе дальнейшей оплаты российского газа после подписания президентом РФ указа о расчете в рублях.

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