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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Американцы верят Зеленскому больше, чем Байдену

В Зеленского как в лидера верят 72% американцев, в Байдена всего 48% AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Рейтинги президента Украины растут не только на Украине, но и в США, где он обходит по популярности и Джо Байдена, и Макрона с Шольцем. Каким образом Владимиру Зеленскому удалось продать себя американцам в качестве успешного и вызывающего доверие лидера, хотя он по-прежнему остается больше актером, чем политиком? Подробности...
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Как топливный голод ускорит разгром украинской армии

Удар по НПЗ создает серьезные проблемы украинской группировке войск в центре и на востоке страны кадр из видео
Россия высокоточным оружием уничтожила топливные хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Это последний из действующих на территории Украины крупных НПЗ. Кроме того, уничтожены военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Даже в случае наличия стратегического запаса топлива украинская армия вскоре не сможет должным образом эксплуатировать тяжелую технику, что отразится на способности военных вести бои. Подробности...
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Немцы выбирают между газом и Украиной

Бездумная поддержка Украины очень дорого обойдется немцам REUTERS/Christian Mang
Прекращение поставок российского газа ввергнет Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Такой прогноз дал глава крупнейшего химического концерна ФРГ BASF. Немецкий бизнес предупреждает, что без газа остановится вся промышленность Германии, а крупнейшую экономику Европы ждет крах. Удастся ли им изменить антироссийский настрой своих политиков? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Зачем Америка создает в Европе Четвертый Рейх

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Куда направит свою экспансию Четвертый Рейх? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на карту. Цель Рейха неизменна. Это Россия. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 20)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
С политической точки зрения «русские войска под Киевом» – это картинка, которая вдохновляет сторонников спецоперации на Украине. Она дает надежду на реванш после поражения 2014 года. Поэтому отвод войск многими воспринимается крайне эмоционально. Однако с военной точки зрения это решение выглядит логичным. Подробности...
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«Синий джедай» вооружил США

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Сильнее всего от сговора Google и Facebook пострадали европейцы, у которых фактически нет своей собственной ИТ-сферы. По сути государства продолжают безропотно полагаться на американские корпорации, доводя степень технологической и информационной зависимости от США до максимума. Подробности...
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Зеленский лучше Байдена даже для США

Обсуждение: 7 комментариев

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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    Бездумная поддержка Украины очень дорого обойдется немцам
    		   3 апреля 2022, 10:30
    Фото: REUTERS/Christian Mang
    Текст: Дарья Волкова,
    Михаил Мошкин,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Прекращение поставок российского газа ввергнет Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Такой прогноз дал глава крупнейшего химического концерна ФРГ BASF. Немецкий бизнес предупреждает, что без газа остановится вся промышленность Германии, а крупнейшую экономику Европы ждет крах. Удастся ли им изменить антироссийский настрой своих политиков?

    «Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Разрушить все, что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», – заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Мартин Браудермюллер – гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF. Долгосрочное прекращение поставок газа и нефти из России «может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны», прогнозирует бизнесмен.

    Таким образом, представитель реального сектора совсем не разделяет оптимизм главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека. На совместной пресс-конференции с французским коллегой Брюно Ле Мэром тот заявил, что Берлин и Париж уже принимают меры, на случай если «завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать». Так два министра отреагировали на подписанный 31 марта указ Владимира Путина о том, что с 1 апреля расчеты за природный газ с недружественными странами переводится на рубли (против чего категорически выступают страны ЕС).

    Напомним, ранее польские власти призвали соседей-немцев в знак поддержки Украины отказаться от импорта российского газа по действующему трубопроводу «Северный поток-1». Глава Минсельхоза  ФРГ Джем Оздемир – который уже призывал немцев ограничить себя в употреблении мяса, чтобы противостоять политике Москвы – предложил соотечественникам медленнее ездить по автобанам, дабы экономить бензин.

    «Мы ввели санкции против России, а теперь думаем, как их преодолеть. Сами создали барьер, через который пока не можем перепрыгнуть. Берлин мог соглашаться с позицией коллективного Запада по Украине, но должен был это делать не ценой благополучия собственного народа. Немецкое общество и бизнес понимают, в какую ситуацию завела страну такая политика», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД  немецкий политик, бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

    В самом деле, крупный немецкий бизнес настроен отнюдь не столь легкомысленно, как некоторые министры кабинета Олафа Шольца. Уже упомянутый гендиректор ВASF Браудермюллер опасается, что вызванный нефтегазовым голодом кризис приведет к сокращению производств. Концерн BASF – крупнейший производитель пластмасс, химикатов и полимеров. Увольнение коснется не только 40 тысяч сотрудников головного предприятия фирмы, предупредил глава химической компании. «Мы производим продукты, которые находятся в начале цепочки», – сказал Браудермюллер. Он имел в виду, что среди потребителей продукции BASF – фармацевтические фирмы, производители стройматериалов, текстильные фабрики, автопром и т.д. Следовательно, остановка ключевого предприятия вызовет эффект домино.

    К слову, именно об этом эффекте в пятницу напомнила консультант кабинета Олафа Шольца по вопросам энергетики, экономист Ламия Мессари-Беккер.  «В случае, если остановятся базовые отрасли промышленности, то возникнет эффект, который будет уже не остановить и который можно будет повернуть вспять лишь с большим трудом», – цитирует ТАСС заявление эксперта агентству dpa.

     

    «Поскольку при обеспечении (газом) приоритет отдается домохозяйствам, существует риск полной остановки производства в некоторых отраслях в случае прекращения поставок. В результате сотни тысяч рабочих мест в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под непосредственной угрозой. Есть также угрозы сокращения в сфере базового обеспечения и фармацевтической продукции», – передает РИА Новости заявление бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики».

    Возвращаясь к интервью гендиректора BASF, отметим – эта компания сравнительно легко пережила и последствия торговой войны США и Китая, и экономическую турбулентность после выхода Британии из ЕС. Но перспектива остаться без российского газа вызвала у Браудермюллера настоящую панику. Последствия нехватки нельзя компенсировать субсидиями или финансовой помощью – государство не может позволить себе такие большие суммы. «Размеры, о которых мы здесь говорим, намного больше, чем когда вспыхнула пандемия коронавируса», – заявил гендиректор BASF. Напомним, что ковид нанес ФРГ ущерб на 300 млрд евро – такую оценку в мае прошлого года дал кельнский Институт немецкой экономики.

    О том, что вероятный кризис из-за топливного голода можно будет сопоставить с «коронакризисом», говорится и во вторничной публикации гамбургской Die Zeit. Газета ссылается на данные Немецкого института экономических исследований, чьи эксперты уверены: эмбарго на импорт российских нефти и газа приведет в Германии к скачку инфляции на 2,3%, общему спаду экономики на 3% и рецессии длиной в десятилетие. Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер  высказался еще откровеннее – газовое эмбарго приведет к нищете. «Нам не следует никому помогать, провоцируя нищету и нужду в ФРГ, если мы не уверены, что это действительно окажет воздействие на Россию», – заявил мэр в эфире телеканала ZDF. Под «помощью», которую упомянул гамбургский бургомистр, следует понимать поддержку Украины любой ценой.

    «Действительно, возможные последствия энергетического эмбарго сравнивают с эффектом от пандемии. Но это несопоставивмые вещи, – полагает экс-депутат Бундестага Гердт. – Тогда экономика «стояла на паузе» в условиях падающих рынков. В марте 2020 года был крах на рынке нефти». Но сейчас кризис провоцирует не вирус, а политики – и провоцируют искусственно, полагает собеседник.

    «В результате может дойти до того, что люди еще будут вспоминать пандемию как момент спокойствия и благополучия»,

    – заметил Гердт.

    «Германия, чья экономика основана на промышленном производстве, при кризисе этого производства может превратиться в большую даже не в Польшу, а большую Латвию за пять лет. Социальная помощь закончится, как она давным-давно закончилась в Латвии, социальное государство погибнет», – прогнозирует депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. Отказ от импорта газа – так же как и препятствование согласованию «Северного потока-2» – «это выстрел даже не в ногу, а в голову».

    Немецкое государство, которое явно действует против интересов немецкого бизнеса и общества, очевидно «находится под давлением американцев», полагает собеседник. «США же используют «проект Украина» против Германии как против конкурента. Ведь ФРГ при населении в 4,5 раза меньше, чем в Соединенных Штатах, по товарному экспорту сопоставима с США, а иногда даже и опережает их. Следовательно, с точки зрения американцев, Германия – это Карфаген, который должен быть разрушен».

    При этом Россия объективно не заинтересована «в том, чтобы закрывать вентиль», заметил Делягин. «Более того мы даже не принуждаем немцев использовать «Северный поток – 2», продолжая загрузку газотранспортной системы Украины и прокачку по ней в полных объемах», – подчеркнул экономист. Если же в Берлине решат отказаться от жизненно важных поставок, то это уже, что называется, будет собственной проблемой немцев. «Но в этом случае, их ожидает попадание в ситуацию – если не как после 1945 года, то как после Первой мировой войны», – заметил Делягин.

    Москва поставила жесткое условие – оплата за рубли – но, тем не менее оставила немцам возможность «сохранить лицо» и выйти из патовой ситуации, заметил экономист Василий Колташов. «Москва предложила комфортный формат покупки газа – так, чтобы партнеры клали на свой счет евро в Газпромбанк. Эта кредитная организация по их поручению приобретает рубли, рублями рассчитывался с Газпромом, и с момента расчета с Газпромом платеж считается проведенным,  – напомнил собеседник о предложении российской стороны. – Эта схема позволяет им говорить о том, что они покупают газ за рубли – что эта операция финансовая, а не покупка газа». Иного варианта Россия западу не оставила – президент напомнил, что бесплатно поставлять топливо на Запад мы не будем, подчеркнул Колташов.

    «Если же европейцы пытаются продемонстрировать, что у них «принципиальная позиция», и если она действительно окажется принципиальной, то в ближайшие месяцы Европейский союз в лице Германии, Франции и некоторых других государств откажутся платить за российский газ», – отметил собеседник. Какое-то время европейцев будут выручать запасы из газохранилищ. «Но по некоторым оценкам, запасов хватит до середины лета, по оптимистичным прогнозам – до сентября», – напомнил Колташов. В любом случае, мировые цены на газ (которые уже сейчас колеблются у отметки 1500 долларов за тысячу кубометров) поднимутся еще сильнее, что спровоцирует глобальный рост товарных цен.

    Добавим, что вечером в пятницу представители германского энергетического концерна Uniper – одного из инвесторов «Северного потока-2» – заявили агентству Bloomberg: компания рассматривает новые условия оплаты российского газа в связи с требованием Москвы о переходе на новую схему оплаты за российский газ. Сообщается, что Газпром уже начал уведомлять партнеров о способе дальнейшей оплаты российского газа после подписания президентом РФ указа о расчете в рублях.

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