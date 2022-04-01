В Кремле ответили на идею национализации «дочек» Газпрома и Роснефти в Германии

Даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать. Безусловно, даже саму проработку такого вопроса считаем неприемлемой», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что принятие подобного решения как-то повлиять на газовые контракты. «Это разные истории». «Но мы сейчас видим массированную линию на бандитский отъем собственности, абсолютно законной собственности, который происходит путем [изъятия] средств на банковских счетах, частной собственности и так далее», – заявил Песков.

Представитель Кремля также указал на «совершенно бандитские действия» в отношении российских международных резервов, подчеркнув незаконность подобных шагов. «Если сейчас к этому будет еще добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего», – заключил он.

Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.

По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).