Как провалилась идея устроить «трибунал над Россией»

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15 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Российское зерно ставит исторический рекорд

Россия накормит весь мир Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю. Это значит, что Россия сможет накормить не только сама себя, но и африканские, ближневосточные и латиноамериканские страны, которые уже нарастили закупки российской пшеницы. Как России удалось добиться такого впечатляющего результата и что может помешать ей заработать на этом? Подробности...
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За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Байден вспомнил о защите евреев из-за денег

Либеральные СМИ пытаются представить образ американского антисемита как белого националиста, но чаще антисемитами являются черные REUTERS/Marco Bello
Президент США Джо Байден поставил перед правительством задачу разработать национальную стратегию по борьбе с антисемитизмом. У этого шага есть скрытые политические цели. Но как такое вообще могло случиться, что антисемитизм опять стал для Америки внутренней угрозой, как это было в 1930-х годах?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В чем особенности скандинавской русофобии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Шведы, финны, датчане или норвежцы искренне считают свои страны вершиной развития цивилизации, кусочками ароматного масла на горке самой вкусной каши в мире. Там трудно с самокритикой и мало места сомнениям в собственной непогрешимости. Подробности...
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Сопротивление попаданию в пузыри – главная задача современного человека

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Лестно думать о вкусе как о личном выборе, потому что это побуждает нас верить в собственную индивидуальность. Но это лишь иллюзия. Музыкальные технологии уже давно извлекают из этого выгоду, используя при этом эмоциональную связь между слушателем и песней. Подробности...
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Америку накрыло цунами увольнений

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Масштабные увольнения персонала, происходящие практически во всех сферах экономики, похоже, становятся предвестником массовой безработицы в США, что станет прямой и явной угрозой политической системе страны. Подробности...
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Китай увеличил ставку на Россию

Шанс на мир был упущен год назад

Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

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    Как провалилась идея устроить «трибунал над Россией»

    Америка желает судить Россию. Но не сможет
    		   15 декабря 2022, 19:20
    Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Европейский союз расписался в своем бессилии создать «трибунал в связи с действиями России на Украине». Все сколько-нибудь серьезные державы ЕС пришли к выводу, что сейчас это попросту невозможно и даже вредно для них самих. С другой стороны, саму идею данной формы давления на Москву не стоит недооценивать, и вот почему.

    Западные страны оказались перед непростой дилеммой.

    С одной стороны, их санкционная политика против России зашла в тупик. Государствам Европы все сложнее и сложнее согласовывать новые пакеты санкций против экономики по причине все увеличивающегося вреда этих санкций для самих стран – членов Евросоюза. С другой – логика противостояния с Россией на Украине (которое, очевидно, принимает затяжную форму) требует от Запада постоянного повышения градуса давления. В ином случае у кого-то в РФ, Европе и на Украине может сложиться впечатление, что западные элиты устали от противостояния.

    С экономики на право

    Выходом из этой ситуации для Запада, по мнению некоторых экспертов, может стать элегантный перенос противостояния из экономики (где повышать градус непросто) в юридическую плоскость, где можно безопасно и дешево развернуться. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей создания так называемого Международного трибунала против России под эгидой ООН.

    Конечно, как верно отмечает юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова, «любые трибуналы всегда проводятся по итогам чего-то, что завершилось, а у нас все еще в процессе». Однако Западу трибунал нужен именно в ходе процесса, как сублимация собственной слабости в области экономического давления.

    Именно поэтому от обсуждений сразу перешли к конкретным действиям. Нидерландский парламент уже проголосовал за то, чтобы этот суд находился в Гааге – там же, где находится Международный уголовный суд.

    А когда прокурор МУС Карим Хан возмутился на предмет того, почему для расследования «преступлений России на Украине» создают отдельную структуру, а не обращаются в его организацию, то товарищу разъяснили, что решения МУС официально распространяются только на страны, этот суд признавшие. Москва же (как США и десятки иных стран, включая Украину) его не признает.

    Казалось бы, Киев должен быть недоволен таким переносом акцента с экономики на право – Украина требует реального, а не фальшивого давления на Россию. Однако киевский режим полностью поддержал инициативу фрау фон дер Ляйен. «Нам нужна не только победа, но и справедливость», – заявила жена Владимира Зеленского Елена во время своего выступления в Великобритании.

    Логика украинской власти проста – там рассчитывают, что по итогам трибунала получат не справедливость, а деньги. Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб, а также покрыть расходы на восстановление страны». Сама она оценила этот ущерб в 600 миллиардов долларов и дала понять, что часть средств должна быть взыскана с России через изъятие замороженных золотовалютных резервов РФ.

    Как считают некоторые эксперты, изъять деньги можно через создаваемую ныне Евросоюзом схему, частью которой как раз и является трибунал. «Признание России спонсором терроризма Европарламентом и рекомендации внести странам-членам изменения в свое законодательство призваны создать возможность для подачи претензий и требований компенсации в европейские суды. Такой вариант может быть реализован, хотя о правомочности в таком случае можно даже не рассуждать», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Под эгидой ООН без ООН?

    Впрочем, вопреки хотелкам Зеленского и фон дер Ляйен, создание отдельного трибунала быстро застопорилось. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, страны – члены ЕС до сих пор не пришли к общему знаменателю в этом вопросе. Не пришли, видимо, потому, что понимают все сложности на пути этой авантюры, а также те риски, с которыми они столкнутся в случае, если попытаются проигнорировать сложности.

    Сложность заключается в том, что трибунал под эгидой ООН создать практически невозможно.

    «Если речь идет о трибунале с точки зрения международного права – в его действующей ныне фазе, – то это только трибунал, который будет создан коллективно на базе ООН. Но мы прекрасно понимаем, что в ООН есть Совбез, где есть Россия и Китай, которые никогда не поддержат создание такой неправосудной структуры», – поясняет Кира Сазонова. – Да, безусловно, можно что-то там организовать в Гааге на 20 участников, назвать это «международным» просто потому, что там участвуют несколько стран. Но никакого международно-правового статуса у этого мероприятия не будет».

    «Трибуналы по Руанде, бывшей Югославии и Ливану создавались через резолюции Совета Безопасности ООН. Юридически эти трибуналы являются вспомогательными органами Совбеза. Что касается Международного уголовного суда, то это независимая структура, связанная с ООН соглашением о сотрудничестве. Возбуждать дела он может по представлению СБ ООН», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Даже от бесплодных попыток пробиться через Совбез (то есть подать резолюцию и получить в ответ российское вето) западные страны могут тоже извлечь некоторую прибыль.

    «Невозможность привлечения к ответственности можно использовать для пропаганды реформы СБ ООН. Какие идеи могут в данном случае посетить западных политиков, предсказать сложно, но это может быть приостановка права вето по представлению Генеральной Ассамблеи. Или расширение числа постоянных членов, о чем ведется разговор давно, что предполагает решение сопутствующего вопроса – отказа от права вето», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Однако это никак не поможет Западу здесь и сейчас демонстративно усилить накал сдерживания России, для чего идея с трибуналом и предлагалась.

    Да и денег от трибунала, скорее всего, не будет – ни для Украины, ни для Запада. Если Запад принципиально взял курс на неправомочное изъятие российских госсредств, то зачем заморачиваться с трибуналом? Можно просто принять постановление национальных парламентов и/или правительств. Однако на сегодняшний день этого нет – просто потому, что США и ЕС понимают, какой ущерб для их национальных экономик нанесет это неправомочное изъятие.

    Местечковый трибунал

    Есть, конечно, и другой вариант – создание трибунала в обход ООН.

    «Я думаю, что Запад в конечном итоге что-то создаст. Что-то местечковое, подконтрольное лишь ему, юридически ничтожное, не признаваемое мировым большинством», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Это в какой-то мере опасно, но прежде всего для самого Запада. «Если число стран, которые признают этот трибунал за пределами Запада, будет крайне невелико, то это создаст для Запада серьезные репутационные риски», – продолжает Дмитрий Суслов. Именно поэтому, видимо, ряд стран-членов Евросоюза выступают против такой «местечковости».

    Впрочем, есть и те, кто не только поддерживает, но и готов возглавить местечковый процесс. В авангарде, как всегда, страны Прибалтики. Президент Латвии Эгилс Левитс предложил создать так называемый Рижский трибунал, часть которого может проходить даже на Украине. Латвия может создавать его либо в рамках общеевропейских усилий, либо (если отдельные страны Евросоюза решат не позориться участием в этой инициативе) в рамках тех стран ЕС, которые идеологически к таким шагам готовы. Польшей, Чехией и т. п.

    Недооценивать итоги такого трибунала – местечкового Рижского или же общезападного – не стоит. «Он будет создавать юридические и репутационные риски для России, а также юридические риски для конкретных лиц. Даже несмотря на то, что трибунал не будет существовать под эгидой международного права, те люди, которым этот фейковый трибунал будет выносить приговоры, столкнутся с угрозой ареста на территории стран, признающих действия трибунала, или выдачи на их территорию из иных государств, где их могут арестовать по запросу США и Европы. Даже в том случае, если они никуда не будут выезжать, против них будут вводиться персональные санкции», – говорит Дмитрий Суслов.

    Поэтому, как считают некоторые эксперты, саму идею трибунала нужно воспринимать всерьез. А кое-кто даже считает, что ее нужно скопировать. В России говорят о создании так называемого Донецкого трибунала, который будет расследовать военные преступления Украины (а может, и не только Украины) в Донбассе и других освобожденных территориях.

    Идея неоднозначная – ведь создавая такой трибунал, мы сталкиваемся с теми же рисками, с которыми сталкивается в своей инициативе Запад. «Нам, безусловно, необходимо будет создавать трибунал по военным преступлениям Украины в Донбассе. Я думаю, что он будет создан – но его юрисдикция тоже не будет носить универсальный международный характер. Она будет распространяться на Россию и, возможно, некоторые союзные нам страны – Белоруссию, Сирию и т. п.», – говорит Дмитрий Суслов.

    «Следственный комитет сейчас работает над «Белой книгой» о преступлениях киевского руководства в Донбассе. То есть сбор материалов и доказательств идет. Однако создавать в одиночку специализированный трибунал, в котором кроме России не предполагаются другие участники, точно нецелесообразно», – считает Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, наказание для «украинских военных преступников за преступления против российских граждан, живущих или погибших в Донецке, Луганске и на других освобожденных территориях, вполне может быть назначено российским судом».

    И здесь будет важно уже не признание этого решения со стороны других судов, а способность российских властей привести приговоры в исполнение. То есть физически взять под стражу украинских исполнителей и организаторов военных преступлений. Через захват, экстрадиции – или любым иным способом.

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