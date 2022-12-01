Европа трибуналом по Украине скроет собственные преступления

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1 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Почему Европу спасает российский, а не американский СПГ

Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
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Европа трибуналом по Украине скроет собственные преступления

Лидеры Запада изобретают новые русофобские инициативы IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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С проституцией и наркотиками надо бороться, а не учитывать в ВВП

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка. Подробности...

Почему Ротшильды пытаются не допустить коронации Карла III

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зеленский испортил отношение поляков к Украине

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать. Подробности...
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Польша готовится вернуть Львов

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

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    Европа трибуналом по Украине скроет собственные преступления

    Лидеры Запада изобретают новые русофобские инициативы
    		   1 декабря 2022, 13:02
    Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?

    Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».

    Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал схожее по своей сути предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.

    «Столько разнообразных инициатив, за всеми не успеваешь уследить. Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами. Они хотят получить продавленное решение Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция о «репарациях» Украине), а затем оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь», – сказал дипломат.

    Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.

    «Вместе с тем своими заявлениями о создании трибунала французы и их коллеги демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий. «Все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.

    «Кроме того, заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – полагает собеседник.

    Также, по мнению сенаторов, Париж суетливо пытается взять на себя лидерство в вопросе создания трибунала, чтобы принять активное участие в разделе российских активов. Такой шаг укладывается в хаотичную линию поведения Эммануэля Макрона: с одной стороны, он пытается выступить в роли главного посредника в отношениях с Россией; с другой стороны – взывает к «наказанию» Москвы за блэкаут на Украине.

    Еще одно противоречие наблюдается в координации Парижа с Вашингтоном. Стремясь поддерживать антироссийские инициативы в ЕС и НАТО, Макрон в то же время выпрашивает у Джо Байдена поблажки для европейского бизнеса, который из-за санкций и инфляции несет колоссальные потери и убытки. Также Макрон ведет средней интенсивности политические конфликты с Лондоном и Берлином.

    «Тем самым Франция загоняет и себя, и наши с ней отношения в «красную зону». Подобный шаг возмутителен. Он служит еще одним доказательством антироссийской политики, которой придерживается Париж. Франция, к сожалению, как и многие другие европейские государства, сегодня утратила самостоятельность в международных делах», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

    «Но подобные замыслы никогда не увенчаются успехом. Мы прекрасно понимаем, что преступления против человечности творились и продолжают твориться западными наемниками и силами киевского режима. Примеров очень много. Идут зачистки в Херсоне, в тех районах, которые временно оставлены нашими войсками. Запад – «мастера» дезинформации. Они продемонстрировали свои умения на Балканах, в Сирии, в Ливии. Ничего нового в этом нет. Но сейчас они просто пытаются сокрыть собственные преступления», – акцентирует политик.

    «При этом линия, которую выбрал Париж, не отвечает долгосрочным интересам Франции. Это же касается европейских институтов, которые невозможно воспринимать всерьез. В свое время у меня был долгий опыт дипломатических контактов с Еврокомиссией. Они не являются самостоятельными единицами и пытаются прикрыть собственное беззаконие какими-то трибуналами», – рассказывает Долгов.

    «Нам же в этой ситуации важно сохранять спокойствие и делать свою работу. Мы продолжаем собирать информацию обо всех преступлениях, творившихся в Донбассе и на территориях, ранее входивших в состав Украины. Мы будем и дальше предоставлять свидетельства зверств ВСУ и других вооруженных формирований для международной общественности», – резюмировал Долгов.

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