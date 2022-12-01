Европа трибуналом по Украине скроет собственные преступления

МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине. Ранее о схожих намерениях заявили в Еврокомиссии. В чем заключается суть подобных шагов Парижа и Брюсселя, на что конкретно они направлены и как России относиться к подобным инициативам?

Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».

Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал схожее по своей сути предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.

«Столько разнообразных инициатив, за всеми не успеваешь уследить. Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами. Они хотят получить продавленное решение Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция о «репарациях» Украине), а затем оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь», – сказал дипломат.

Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.

«Вместе с тем своими заявлениями о создании трибунала французы и их коллеги демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий. «Все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.

«Кроме того, заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – полагает собеседник.

Также, по мнению сенаторов, Париж суетливо пытается взять на себя лидерство в вопросе создания трибунала, чтобы принять активное участие в разделе российских активов. Такой шаг укладывается в хаотичную линию поведения Эммануэля Макрона: с одной стороны, он пытается выступить в роли главного посредника в отношениях с Россией; с другой стороны – взывает к «наказанию» Москвы за блэкаут на Украине.

Еще одно противоречие наблюдается в координации Парижа с Вашингтоном. Стремясь поддерживать антироссийские инициативы в ЕС и НАТО, Макрон в то же время выпрашивает у Джо Байдена поблажки для европейского бизнеса, который из-за санкций и инфляции несет колоссальные потери и убытки. Также Макрон ведет средней интенсивности политические конфликты с Лондоном и Берлином.

«Тем самым Франция загоняет и себя, и наши с ней отношения в «красную зону». Подобный шаг возмутителен. Он служит еще одним доказательством антироссийской политики, которой придерживается Париж. Франция, к сожалению, как и многие другие европейские государства, сегодня утратила самостоятельность в международных делах», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

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«Но подобные замыслы никогда не увенчаются успехом. Мы прекрасно понимаем, что преступления против человечности творились и продолжают твориться западными наемниками и силами киевского режима. Примеров очень много. Идут зачистки в Херсоне, в тех районах, которые временно оставлены нашими войсками. Запад – «мастера» дезинформации. Они продемонстрировали свои умения на Балканах, в Сирии, в Ливии. Ничего нового в этом нет. Но сейчас они просто пытаются сокрыть собственные преступления», – акцентирует политик.

«При этом линия, которую выбрал Париж, не отвечает долгосрочным интересам Франции. Это же касается европейских институтов, которые невозможно воспринимать всерьез. В свое время у меня был долгий опыт дипломатических контактов с Еврокомиссией. Они не являются самостоятельными единицами и пытаются прикрыть собственное беззаконие какими-то трибуналами», – рассказывает Долгов.

«Нам же в этой ситуации важно сохранять спокойствие и делать свою работу. Мы продолжаем собирать информацию обо всех преступлениях, творившихся в Донбассе и на территориях, ранее входивших в состав Украины. Мы будем и дальше предоставлять свидетельства зверств ВСУ и других вооруженных формирований для международной общественности», – резюмировал Долгов.

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