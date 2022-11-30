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30 ноября, среда | Последнее обновление — 11:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР
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Политолог: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса
Американист Дудаков: Макрон не добьется от Байдена поблажек для евробизнеса
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Антиинфляционный закон США направлен на защиту американских производителей и переманивание к себе европейской промышленности. Президенту Франции не удастся убедить Джо Байдена смягчить этот закон для нужд евробизнеса. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Малек Дудаков, комментируя визит Эммануэля Макрона в США.
«Макрону вряд ли удастся добиться от американцев пересмотра закона о снижении инфляции. Белый дом настроен ужесточать протекционистские меры для поддержки американского бизнеса. В следующем году всему миру грозит глобальная рецессия. Об этом говорят прогнозы многих международных организаций. Приоритет для администрации Байдена – это защита собственного рынка», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«США мало волнует происходящее в Европе. Здесь важную роль играет фактор геополитики. Именно Макрон выступает за то, чтобы принять собственные меры поддержки европейской промышленности, которые характеризуются звучным лозунгом «Покупай европейское». В теории это могло бы стать антиподом политики «Покупай американское», – подчеркивает эксперт.
«В США к этому относятся нормально, понимая, что Европа уже никогда не сможет навязать конкуренцию США в области экономики. При этом они заинтересованы в сокращении торговых отношений между Европой, Россией и Китаем. Поэтому Штатам идти на уступки нет никакого смысла. Наоборот, им хочется убедить Европу пойти на такие же жесткие меры, которые бы в целом поддержали Штаты на глобальной арене», – рассуждает эксперт.
«Компромисс по данному вопросу маловероятен. До вступления закона в силу остался месяц. Это не тот срок, за который можно о чем-либо договориться. Европу ждет дальнейший отток капитала, производственных мощностей и рабочих рук. Какие-то минимальные уступки, конечно, возможны. Но это не спасает положение европейской промышленности», – резюмирует Дудаков.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Особое недовольство вызывает закон «О снижении инфляции», принятый Штатами. Благодаря закону США снизят налоги и предоставят льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, которые откроются на территории США. Эта инициатива предусматривает выделение 400 млрд долларов государственных субсидий на поддержку американской экономики.
Как пишет издание «Коммерсант», Макрон планирует попросить президента США сделать исключение в новом законе для европейских компаний. Единственное, в чем у двух лидеров не ожидается особых разногласий – это отношение к кризису на Украине.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что кризис, с которым Европа столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны.
При этом сам Макрон в последнее время суетится больше, чем обычно. Он поссорился со всеми союзниками Парижа и готов вывести конфликт с Москвой на новый уровень, требуя наказать Россию за блэкаут на Украине. Но, как писала газета ВЗГЛЯД, он едва ли добьется своих целей.
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США захотели, чтобы Зеленский говорил с Россией с позиции силы
Кирби заявил о намерении США добиться для Зеленского возможности говорить с Россией с позиции силы
США продолжат помогать Киеву, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, когда «будет способен и готов» вести переговоры с Россией, делал это с позиции силы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что вопрос о переговорах должен решить Зеленский, США не собираются его «подталкивать и заставлять». Вашингтон намерен помогать Украине, чтобы ее вооруженные силы «добивались успеха на поле боя», передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
В Париже начали бастовать психиатры
Психиатры в Париже бастуют из-за нехватки средств для лечения пациентов
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Работники психиатрических отделений в Париже вышли на забастовки из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов.
Манифестация прошла во вторник перед зданием министерства здравоохранения Франции в Париже. В ней приняли участие десятки психиатров и представителей отрасли. Забастовки контролировали сотрудники полиции.
Протестующие потребовали у правительств Франции выделять больше средств для лечения пациентов и увеличить численность медицинского персонала.
По словам одной из участниц протеста, она работает в отрасли уже 20 лет и видит, как условия работы стали только хуже. В больницах становится меньше персонала, а также все меньше выделяют средств для обеспечения профессиональной деятельности. Особенно сложная ситуция в пригородах, отметила женщина.
«У нас недостаточно отделений для лечения детей, особенно детей с особенностями развития и аутистов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова участницы протеста.
Также медик добавила, что стало больше больных детей, а средств на их лечение не хватает. Людей помещают в списки ожидания.
Напомним, ранее акции протеста проводили работники TotalEnergies. Французы просили повысить заработную плату на 10% из-за высокой инфляции.
Из-за проблем с экономикой руководство Франции начало открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона.
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США заявили о стремлении отделить энергосистему Украины от России
Жан-Пьер сообщила о принимаемых США мерах по отделению энергосистемы Украины от России
Американские власти предпринимают шаги, которые должны способствовать отделению энергосистемы Украины от российской энергии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что США и их союзники ищут способы оказать Киеву дополнительную поддержку. По ее словам, Вашингтон помогает в «выработке долгосрочных решений в восстановлении и ремонте сетей». Кроме того, США оказывают поддержку действиям Киева по энергетическому переходу, а также созданию энергосистемы, «отделенной от российской энергии», передает ТАСС.
Напомним, кандидаты в послы США в Эстонии и Латвии Джордж Кент и Кристофер Робинсон заявили в Сенате США, что американские специалисты могли бы ускорить отключение энергосистем стран Прибалтики от России и Белоруссии.
Американские дипломаты предложили помочь Прибалтике отделить энергосистему от России
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Американские специалисты могли бы ускорить отключение энергосистем стран Прибалтики от России и Белоруссии, заявили кандидаты в послы США в Эстонии и Латвии Джордж Кент и Кристофер Робинсон.
Глава американского государства Джо Байден выдвинул Кента и Робинсона на соответствующие должности. Они приняли участие в слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, посвященных утверждению их кандидатур, передает ТАСС.
Кент назвал «вызовом» сохраняющуюся связь энергосистем стран Прибалтики с Россией и Белоруссией. Он считает, что американские специалисты, опыт и технологии могут помочь Прибалтике ускорить «переключение на европейскую энергосистему», а Эстонии – «быть независимой». По его мнению, на это потребуется несколько лет.
Кент заявил, что Эстония «отказывается от нефти и газа из России до крайних сроков Евросоюза». Он сказал, что для Эстонии такой шаг – дело принципа, страна готова переплачивать за энергоносители.
Робинсон заявил, что США тесно сотрудничают со странами Прибалтики, стремясь поскорее подготовить их к отключению от энергосистем России и Белоруссии. При участии американской стороны в данной сфере осуществляется несколько проектов, сказал он.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония хотят войти в европейскую энергосистему. В связи с этим цены на электроэнергию в Прибалтике уже не первый год стремительно растут.
В США упрекнули Байдена во лжи о ситуации на Украине
American Conservative: Байден врет американцам о ситуации на Украине
Администрация главы США Джо Байдена непростительно обманывает граждан, скрывая правду о ситуации на Украине, пишет The American Conservative.
По словам Макгрегора, нужно смотреть правде в глаза, ведь Украина никогда не сможет победить. Месяцы потерь ослабили ВСУ, а Вашингтон совершил ошибку, преувеличив собственные силы и проигнорировав стратегические преимущества России, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Россия имеет выгодное географическое положение, безграничные природные ресурсы, высокий уровень социальной сплоченности.
Также Макгрегор указал на наращивание мощи Российской армией, на что Вашингтон не рассчитывал. Также европейские члены НАТО все больше разочаровываются в участии США в конфликте.
Ранее сообщалось, что Пентагон может весной начать поставку Украине дешевых и не обременяющих военные арсеналы США вооружений.
Песков ответил на вопрос «о посланиях Макрону» от Путина через Токаева
В Кремле заверили, что Путин не передавал никаких сообщений Макрону через Токаева
Российский лидер Владимир Путин не просил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева передать некие сообщения президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос возник из-за того, что Токаев посетит Макрона после поездки в Россию, однако в Кремле на него ответили отрицательно, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ранее Макрон «часами висел на телефоне», а теперь в Москве на его звонки не отвечают, более того, показательно не интересуются его мнением по поводу ситуации в мире.
США объяснили отказ включить Россию в список спонсоров терроризма
Власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
По словам Карпентера, у США есть внутренние законы относительно государств – спонсоров терроризма, применение которых ограничит способность оказывать гуманитарную помощь Украине. Кроме того, внесение России в список стран – спонсоров терроризма помешают интересам и Украины, и США, таким как зерновая сделка, передает ТАСС.
Ранее Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В ответ Москва обвинила Европарламент в стремлении усилить конфронтацию России и ЕС.
США задумались об объявлении ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Bloomberg узнало об обсуждении властями США возможности объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Белый дом обсуждает возможность объявления ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией, но окончательное решение пока не принято, сообщили источники.
Признание террористической организацией будет означать, что США заявляют о своем праве отслеживать активы «Вагнера» по всему миру и устраивать уголовное преследование «вагнеровцев», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, США ввели санкции против связанных с ЧВК «Вагнер» лиц. Британская юрфирма McCue Jury & Partners решила подать иск против ЧВК «Вагнер» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине.
МИД: Россия предложит США новые даты встречи комиссии по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков заявил, что Москва вскоре может предложить США новые даты встречи комиссии по ДСНВ
Москва вскоре предложит Вашингтону новые даты встречи комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
По его словам, такая инициатива не произойдет молниеносно, так как вначале нужно обдумать, какие даты предложить американцам, передает ТАСС.
Он отметил, что Вашингтон хотел обсуждать только возобновление инспекций. Россия была не согласна с этим, поэтому отказалась от встречи, которая должна была пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире.
Напомним, 11 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в конце ноября – начале декабря в Каире состоится заседание двусторонней консультативной комиссии представителей России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях, который регламентирует количество ядерных боеголовок и носителей у сторон.
МИД: Обмен заключенными послал бы положительный сигнал отношениям России и США
Замглавы МИД Рябков: Обмен заключенными послал бы положительный сигнал отношениям России и США
Возможный обмен заключенными между Россией и США мог бы быть положительным сигналом для двусторонних отношений, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он рассказал, что МИД не ведет такой диалог, поэтому динамики в полной мере не ощущается. Он отметил, что если бы это произошло, то послало бы положительный сигнал о том, что не все безнадежно в российско-американских отношениях, передает ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что США нацелены на диалог по обмену заключенными с Россией. По словам официального представителя президента Джо Байдена, возвращение Бриттни Грайнер и Пола Уилана является приоритетом для его администрации.
Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенными. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бриттни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В Китае предположили, что страны НАТО сократят помощь Украине зимой
Global Times: Страны НАТО могут сократить помощь Украине зимой
Европейские страны могут резко сократить помощь Украине зимой из-за трудностей, это наиболее вероятный сценарий, пишет китайская государственная газета Global Times.
Отмечается, что несмотря на риторику, страны НАТО не отстают от США в том, что касается оказания помощи Киеву. Но все же европейские страны не раз заявляли об истощении. Жители стран Европы поплатились за помощь Киеву. Речь идет не только о заканчивающемся вооружении, но и стремительном росте счетов за электроэнергию и инфляции.
«Если судить по затруднительному положению, в котором оказалась Европа, членам НАТО будет сложно продолжать оказывать помощь Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Также стимул в Вашингтона сократится после того, как палату представителей начнут контролировать республиканцы. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может столкнуться с растущим давлением.
Зимой поставки могут быть лишь на символическом уровне, указывается в статье. Ранее Столтенберг заявил, что военная и финансовая поддержка Киева дорого обходится Западу, но она нужна.
Медики и соцработники во Франции потребовали повысить зарплаты
Медики и соцработники во Франции вышли на улицы с требованием повысить зарплаты
Во французской столице медики и социальные работники начали уличный протест с требованиями повысить заработные платы и улучшить условия труда, заявили представители профсоюзов.
Демонстранты устроили сборы у здания минздрава и профилактики в Париже в 14.30 (16.30 мск), оттуда они продвинулись к площади Республики, передает ТАСС.
Похожие акции также начались в 50 других французских городах.
Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил, что медики и соцработники не могут работать должным образом из-за недостатка человеческих и финансовых ресурсов.
Представители организации выступили с призывом к властям привлечь больше подготовленных работников в сферу. Также необходимо увеличить зарплату врачам и соцработникам минимум на 300 евро из-за роста инфляции.
Утром в столице Франции проходил протест работников психиатрических клиник, они также выступали с требованием о повышении зарплат и увеличении числа сотрудников.
В МИД обозначили условия для диалога с США по стратстабильности
В МИД России рассказали о необходимости присутствия в США адекватного партнера для налаживания диалога
Конструктивный диалог с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности реален при наличии в США адекватного партнера и устремления не переходить «красные линии» Москвы по блоку безопасности, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
По его словам, в ведомстве никогда не отказывались от диалога. Ермаков заметил, что Москва будет ждать, пока США не созреют до конструктивного диалога равноправных сторон, готовых уважать интересы друг друга, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Немецкий политик обвинил Шольца в бездействии перед СВО
Экс-глава немецкой СДПГ Лафонтен заявил, что Шольцу стоило просить Байдена отвести силы НАТО от России
Канцлер Германии Олаф Шольц должен был уговорить президента Соединенных Штатов Джо Байдена учесть интересы России еще перед началом спецоперации на Украине, выразил мнение для Westen бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
По его словам, существовала реальная возможность предотвратить конфликт, однако США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. При этом канцлеру Германии, президенту Франции и лидерам других стран Европы нужно было убедить США начать учитывать интересы безопасности России, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что на сегодня многие политики понимают это и начинают признавать, что мира в Европе без России не будет. Он подчеркнул, что ошибочным было рассчитывать на размещение американских ракет с подлетом в несколько минут на границе ядерной державы.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
В МИД рассказали о «зиме» в отношениях с США
Глава департамента МИД Ермаков заявил о холодных отношениях США и России
Перспектив конструктивного диалога с Соединенными Штатами пока не видно, между Москвой и Вашингтоном холодные официальные отношения, отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
По его словам, в ближайшее время в Вашингтоне вряд ли дозреют до конструктива. В данный момент, по мнению Ермакова, «зима» не только за окном, но и в отношениях с США, а «такое время года не благоприятствует процессам роста и созревания», передает РИА «Новости».
До этого Ермаков подчеркнул, что конструктивный диалог с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности реален при наличии в США адекватного партнера и устремления не переходить «красные линии» Москвы по блоку безопасности.
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