Европа придумала новый способ украсть активы России

Взгляд
30 ноября, среда  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

Три причины для создания тройственного газового союза

После подрывов трех ниток «Северных потоков» в центре Европы южный маршрут через Афганистан уже не выглядит столь опасным Юрий Смитюк/ТАСС
Россия, Узбекистан и Казахстан заговорили о создании «тройственного газового союза». На первый взгляд, Россия с этими соседями имеет настолько тесные взаимоотношения, что непонятно, зачем им создавать такой союз. Однако эксперты видят три возможных сценария для работы нового объединения. Как южные соседи могут помочь России найти новые рынки для сбыта газа на замену Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

Папа римский объявил, что российские солдаты – чеченцы и буряты якобы отличаются жестокостью Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Подробности...
Перейти в раздел…

Польскую экономику настиг худший сценарий

Потребительские настроения в Польше ухудшаются Jaap Arriens/Reuters
Господствующим настроением в Польше стал в нынешнем году пессимизм. И на то есть много веских причин. Поляки стали искать еду в мусорных баках, заниматься кустарной добычей угля и активно делать запасы на случай веерных отключений электроэнергии. Что происходит с процветавшей еще недавно экономикой Польши? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский испортил отношение поляков к Украине

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Негативное отношение к беженцам с Украины распространено в Польше во всех социальных и возрастных группах, больших и малых городах и без различия пола. А в середине ноября социологи признали, что существуют опросы, подтверждающие «настолько плохое» отношение поляков к украинцам, что их боятся опубликовать. Подробности...

На что рассчитывала украинская пропаганда, казня русских пленных

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Учитывая, что украинской пропагандой рулят специалисты из США, у потока видео с казнями может быть и другая причина. Не исключено, что Вашингтон готовится «слить» очередного своего союзника. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Американские шпионы запрещают китайских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кейс Huawei – это не просто эпизод торговой войны, это и есть сама война за разведданные и тотальный контроль населения. И американцы считают, что только они могут это делать. Подробности...
Перейти в раздел…

100 тысяч жертв Урсулы фон дер Ляйен

Генсек НАТО похвалил армию России

Англосаксы отказались от христианства

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
Сталкивались ли вы в повседневной жизни с пропагандой ЛГБТ?
  • Да, редко

  • Да, часто

  • Нет, не сталкивался

  • Затрудняюсь ответить
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром отверг требования по иску Uniper
    Захарова: У НАТО нет интереса к урегулированию конфликта на Украине СМИ назвали новый потолок цен на российскую нефть в ЕС Еврокомиссия удалила из заявления фон дер Ляйен данные о погибших украинцах В Умани на Украине демонтировали памятник декабристам
    Минобороны подтвердило освобождение Андреевки в ДНР Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства Зеленский пообещал обнародовать в нужный момент данные о потерях Украины АвтоВАЗ запланировал возобновить производство Lada Largus
    Пушилин обозначил перспективы выхода на Краматорское направление в ДНР Германская Uniper подала в суд на Газпром для возмещения убытков В Вильнюсе начался демонтаж мемориала советским воинам Вильфанд объяснил образование гало в Москве

    «пробный шар»


    Глава СВР Нарышкин заявил о подготовке Польшей референдума о присоединении Львовской области Украины

    «штат номер 51»


    Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США

    сюрприз под елкой


    Ретейлеры назвали самые популярные новогодние подарки для россиян

    Видео

    уровень жизни


    Польскую экономику настиг худший сценарий

    бывший ссср


    Три причины для создания тройственного газового союза

    F-16 ВВС Украины


    Военных летчиков Украины готовят к встрече с неизвестными самолетами

    неэффективное оружие


    Почему натовская ПВО бессильна против российских ракет

    буряты и чеченцы


    Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России

    хит о релокации


    Алексей Зензинов: Бузова оказалась талантливее уехавших

    волна негатива


    Олег Хавич: Зеленский испортил отношение поляков к Украине

    всплеск ненависти


    Владислав Исаев: На что рассчитывала украинская пропаганда, казня русских пленных

    на ваш взгляд


    Насколько надежным союзником России является Казахстан?

    Европа придумала новый способ украсть активы России

    Еврокомиссия решила инвестировать замороженные российские активы
    		   30 ноября 2022, 20:45
    Фото: Swen Pförtner/DPA/Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах начать тратить арестованные еще в феврале активы РФ на сумму в 300 млрд евро. Согласно ее плану, эти средства инвестируют, а полученную прибыль направят Украине. Для легитимизации этого процесса даже создадут международный суд. Значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России? И как Москве отвечать на это воровство?

    Еврокомиссия решила использовать для инвестиций сотни миллиардов евро активов России, которые были заморожены еще в феврале-марте, в самом начале конфликта. Об этом в среду сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС попробует создать отдельную структуру, фонд для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для нужд Киева.

    «Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены (то есть средства должны быть легально разблокированы на основании собственной юридической системы ЕС – прим. ТАСС), эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», ­– сказала она.

    Одновременно глава комиссии предлагает учредить специализированный суд «для рассмотрения военных преступлений» России. Издание Politico приводит цитату фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии». По замыслу главы комиссии, такой суд поможет узаконить конфискацию денег Центробанка и рядовых россиян.

    Замглавы российского МИД Александр Грушко уже назвал речь фон дер Ляйен «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, передает РИА «Новости». А представитель МИДа Мария Захарова заметила по этому поводу, что Москве приходится иметь дело «с двойным правовым произволом». «Все это из разряда псевдоюридических упражнений. И в случае их реализации все это окончательно похоронит репутацию Евросоюза как надежной юрисдикции для ведения бизнеса. Возможно, в своем антироссийском угаре они этого не понимают», – посетовала она. На Смоленской площади пообещали принять адекватные меры в случае конфискации активов.

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что ЕК попытается «подогнать правовую базу под свои нужды». «Мы видим, что с 24 февраля вообще никаких правил на международной арене не осталось. Если уж руководствоваться правом, то и изначальная заморозка наших активов была незаконной. А теперь они хотят российские деньги «раздербанить», – пояснил он.

    «Логика следующая: деньги лежат мертвым грузом, их сейчас во что-то инвестируют, получат прибыль и отдадут ее Украине.

    То есть ЕК пытается сказать, что на самом деле они не крадут наши активы, а просто берут в пользование. На первый взгляд все логично, но встает вопрос, во что европейцы решили вкладываться», – продолжил собеседник.

    По мнению Лизана, теоретически ЕК может действовать аналогично случаям с негосударственными пенсионными фондами – «там инвестиции делятся на облигации и акции в соотношении 60/40. И если акции падают, то деньги можно получить за счет облигаций, которые растут. Сейчас проблема в том, что на бирже сыплется буквально все, даже высокотехнологичные американские компании. Еще и многие развитые страны стоят на пороге долгового кризиса».

    Брюссельские финансисты могут даже вложить наши деньги в криптовалюту, не исключает Лизан. «Но и эта биржа уже крайне нестабильна. Инвестирование в узкие темы типа «зеленого перехода» почти равносильно похоронам этих денег – ближайшая отдача по вложениям появится через 15–20 лет, не раньше», – перечислил экономист.

    Скорее всего, ЕК будет инвестировать «куда попало», предполагает Лизан. «Если не получится, европейцы просто объявят о фиксации убытков, а остаток потратят на какие-то свои текущие нужды. Так что это просто очень хитрый и беспредельно наглый способ украсть наши активы», – подчеркнул он.

    «Россия же может в таком случае реагировать зеркально. У нас тоже остались европейские замороженные активы и счета. К примеру, только на счетах европейских компаний, которые продали свой бизнес и ушли из России, находилось порядка 300 млрд рублей. И Москва могла бы таким же образом инвестировать эти средства в развитие собственного производства», – заключил Лизан.

    Агентство Bloomberg в среду сообщило, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные варианты использования российских государственных и частных активов. Однако, как напоминает Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях добраться до этих денег. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда – на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство частных активов россиян зарегистрированы как средства, «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».

    Если Брюссель реализует свои угрозы, это станет грубым нарушением международного права, уверен экономист Антон Любич. «Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал Любич.

    «Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия РФ на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник. «В свою очередь собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.

    «При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.

    «Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством, – ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.

    «Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич. «Вместе с тем по международным нормам можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского союза, а именно Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.

    Ранее Банк России заявлял, что взаимодействует с другими финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, при этом их обратный выкуп не рассматривается. А замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев пригрозил: если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •