Орджоникидзе: Победа России в спецоперации на Украине станет основой для новых международных отношений

Бывший заместитель генсека ООН Орджоникидзе напомнил, что только победители закладывают основы международных отношений

С точки зрения нарушений международного права у США нет конкурентов в мире. Но я исхожу из того, что завершение спецоперации на Украине приведет к серьезным изменениям международной обстановки в пользу России, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Накануне на заседании Совбеза ООН были названы условия завершения российской спецоперации на Украине.

«США оказались в большом минусе с точки зрения политического эффекта в результате прошедшего в пятницу заседания Совбеза ООН», – считает член Общественной палаты, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Это произошло вопреки тому, что ООН превратилась в инструмент внешней политики Вашингтона. «США влияют на своих западных союзников в ООН, которая играла важную роль в международных отношений лишь в период ослабления напряжения, разрядки в 1990-х годах. Тогда принимались согласованные действия, начиная от космоса и заканчивая морским правом», – напомнил дипломат.

В современном мире США совершили больше нарушений международного права, чем все остальные страны вместе взятые, указал собеседник. «Именно грубейшие нарушения международного права в XX веке привели к массовым убийствам и страданиям миллионов мирных жителей. Это все началось с Корейской войны 1950-1953 годов и продолжилось интервенцией американцев во Вьетнам. Новейшие примеры – это бомбардировки Ливии, Югославии», – перечислил Орджоникидзе.

Открытому военному вмешательству США в дела других стран всегда предшествовала нелепая и грубая политическая провокация. В случае с Югославией это были обвинения в адрес сербов в якобы геноциде албанцев. «То же самое происходит и на Украине. Антигосударственный переворот в 2014 году был подготовлен американцами, которые, по их собственному признанию, потратили на это 5 млрд долларов. И то, что сейчас Россию обвиняют в проведении спецоперации, – это последствия активного наступления Запада на интересы нашей страны вопреки договоренностям и обещаниям, которые были растоптаны», – подчеркнул дипломат.

Он напомнил также, что США всякий раз первыми отвергали инициативы России или других стран, которые выдвигают в ООН предложения о разработке международных соглашений по укреплению мира и безопасности. «Эта практика продолжается с 60-х годов прошлого века, когда разрабатывались декларации о дружественных отношениях между государствами, о неприменении силы», – добавил собеседник.

В ходе заседания Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя заявил о готовности России к переговорам, но в случае необходимости она добьется целей спецоперации (СВО) на Украине военными средствами. СВО, подчеркнул дипломат, завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России и когда прекратится дискриминация местного русскоязычного населения.

Небензя добавил, что «все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения», но к этому не стремились ни Украина, ни «гаранты «Минска» Франция и Германия».

При этом «мир по-украински» подразумевает «капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество», отметил Небензя. Он заявил, что Киев сейчас «носится с идеей некоего «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия». По его словам, Украина предпринимает попытку «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», сам же «саммит» – пропагандистская пустышка, в связи с чем участие в нем России украинскими властями не предусматривается.

Орджоникидзе согласился с мнением о том, что ООН стала «открытым микрофоном» для демагогов вроде президента Украины Владимира Зеленского и самого генсека Антониу Гутерриша, который вопреки обещаниям не смог положить конец ни одному из современных военных конфликтов. Тем не менее Совбез ООН по-прежнему играет сдерживающую экспансию Вашингтона роль за счет права вето постоянных членов, среди которых находится Россия.

«ООН превратилась в площадку для популизма в силу того, что у американцев заработала машина для голосования – они набирают голоса за счет группы мелких государств, на которые оказывается политическое и экономическое давление. Но те государства, которые играют серьезную роль на международной арене, ни разу не присоединились к осуждению России. Это Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и многие другие крупные государства, которые с достоинством и уважением проводят свою внешнюю политику», – указал Орджоникидзе.

В то же время дипломат убежден, что невозможно создать альтернативу ООН, любая такая организация будет исключительно антироссийской. «Американцы могут создать альтернативную организацию из своих приспешников, но она не будет иметь политического веса как ООН. Международные отношения никогда не были однозначно дружественными. Периоды конфронтации всегда сменялись периодами улучшения отношений. Я исхожу из того, что завершение спецоперации на Украине приведет к серьезным изменениям международной обстановки в пользу России. Соответственно, произойдут серьезные изменения в ООН. Основы отношений всегда пишутся победителями, как это было с уставом ООН. Победители закладывают основу международных отношений», – подытожил член Общественной палаты.

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