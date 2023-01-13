Сенатор Долгов: Под давлением Вашингтона ООН превращается в форум деклараций

Сенатор Долгов: Под давлением США ООН превращается в форум деклараций

Деятельность ООН во многом парализована из-за действий Вашингтона, который навязывает свою волю другим странам, но Россия все равно продолжит доносить свою позицию в пользу укрепления международного права, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России при ООН. В пятницу Совбез органзации проведет заседание по Украине.

«Чудес от заседания ООН никто не ждет. Это далеко не первое заседание по Украине. Россия продолжит привлекать внимание к абсолютно всем объективным фактам, связанным с тяжелыми гуманитарными и военными преступлениями ВСУ и украинских националистов», – отметил сенатор Константин Долгов, в 2004-11 годах – заместитель постпреда России при ООН.

Также Россия будет привлекать внимание международного сообщества к актам ядерного терроризма, прежде всего обстрелам Украиной Запорожской АЭС и украинским провокациям в отношении Курской АЭС. «Все эти факты должны доводиться до международного сообщества в том числе по каналам ООН. Но решения Совбеза принимаются в соответствии с уставом ООН, поэтому при нынешнем раскладе и настрое западных членов СБ говорить о переломе в пользу учета российских подходов пока не приходится», – пояснил собеседник.

Долгов подчеркнул, что роль ООН в урегулировании международных и военных конфликтов существенно снизилась. Свежим примером стали задержки с поездкой экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС из-за проволочек в секретариате ООН. «Это связано с политикой Запада, в первую очередь Вашингтона, который навязывает государствам-членам ООН свои односторонние подходы. Поэтому деятельность ООН во многом парализована. И это очень прискорбно, потому что альтернативы ООН у международного сообщества просто нет», – говорит Долгов.

По сути, ООН превращается в популистскую площадку, что тоже является прямым следствием западной политики, посетовал собеседник. В частности, генсек ООН Антониу Гутерриш обещал в 2020 году закончить все войны на планете за 100 дней, но никаких конкретных действий с его стороны не последовало. Президент Украины Владимир Зеленский использует трибуну ООН исключительно для популизма и самопиара.

«Среди союзников Вашингтона наблюдается линия на маргинализацию ООН, превращение этой организации в форум деклараций», –

уверен бывший сотрудник российского постпредства при этой международной организации.

Долгов подчеркнул, что Россия никогда не согласится с решениями, принятыми в ООН под давлением Запада. Более того, многие серьезные вопросы, связанные в том числе со сферой безопасности, решаются в рамках альтернативных международных форматов вроде БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. «Там нет места навязыванию Западом своих односторонних подходов. Эти форматы расширяются. На членство в БРИКС стоит большая очередь. Принципы устава ООН в полной мере сохраняют свою актуальность, но политическая реальность такова, что многие страны находятся под давлением Запада и это сказывается на их манере голосования. С другой стороны, очень многие страны пытаются избавиться от этой западной «опеки», – уверен сенатор.

По мнению Долгова, перспективы возрождения ООН напрямую связаны с тем, «насколько серьезной будет в мире аллергия на западный диктат».

На пятницу по инициативе стран Запада намечено заседание СБ ООН по Украине. Оно начнется в 23.00 мск. Его тема обозначена как «Обеспечение мира и безопасности Украины». На следующей неделе по инициативе Москвы пройдет неформальное заседание Совбеза ООН, на нем будут говорить об обстрелах Донбасса. Как сообщил заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский, мероприятие состоится 20 января.

При этом в феврале Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России. Об этом сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.





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