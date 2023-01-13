|
13 января, пятница | Последнее обновление — 07:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев собрался предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
Разделы
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания?
Подробности...
На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили.
Подробности...
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ.
Подробности...
Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Киев собрался предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о планах Киева предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России, сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Джапарова призвала членов ГА ООН поддержать идею «создания международного специального механизма». «Мы называем его между собой спецтрибуналом», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Джапарова, в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Украинский постпред при ООН Сергей Кислица намерен «работать над модальностями обсуждения», сказала она. Джапарова сообщила, что «для принятия этой резолюции могут созвать чрезвычайную специальную сессию». Резолюция по трибуналу против России может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в 2023 году, добавила она.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что инициативы по трибуналу против России по Украине нелегитимны. Он подчеркнул, что по Уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, может принимать лишь Совет Безопасности, ГА ООН таких «решений принимать не уполномочена».
Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре»
Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем
Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены.
В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.
По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».
В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.
Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.
Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ
|
|
Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград».
«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина».
Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
|
|
Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины
В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом.
Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света».
В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча.
«Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3».
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара
НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара
ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска.
Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине
Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли
|
|
В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg.
По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант».
При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления.
Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли».
Финский президент назвал условия поставок Украине танков
Финская сторона может рассмотреть возможность поставок танков Leopard киевскому режиму, но их число будет ограничено, заявил финский президент Саули Ниинисте.
В случае создания совместного европейского проекта по оказанию помощи Киеву Финляндия может подключиться, но количество танков будет небольшое, поскольку страна сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил Ниинисте, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки допускают отправку танков Leopard 2, но при условии, что если найдется группа поддерживающих эту идею стран. В частности газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.
Дитер Болен: Нельзя остановить войну на Украине, посылая все больше и больше танков
|
|
Действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения, выразил мнение немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен.
По его словам, он всего лишь защищает свою пацифистскую позицию, аргументируя тем, что невозможно прекратить кровопролитие, отправляя все больше и больше танков, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) со ссылкой на немецкий журнал Stern.
Этим комментарием музыкант пояснил свое заявление во время выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 летом, когда люди рьяно раскритиковали его слова о том, что многих глупостей, в частности, жесткой экономии, политики могли избежать, если бы разумно сели за стол переговоров. «Это все дерьмо с моей точки зрения», – возмутился он тогда.
Как указано в статье, Болен не поддерживает «путь постоянной конфронтации, на который вступила Германия». Музыкант рассказал, что имеет много друзей и в России, и на Украине, а его бабушка и мама родом из бывшего Кенигсберга, который в данный момент является российским городом. Также Болен поделился, что «чувствует в себе печаль русской души и русскую меланхолию».
Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины
|
|
Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.
«По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.
«Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.
Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские военные начали засекать артиллерию ВСУ с помощью смартфонов
Российские военные придумали в зоне специальной военной операции новый метод определения позиций украинской артиллерии, засекая звук ее выстрелов с помощью нескольких смартфонов, пишет журнал «Арсенал Отечества».
По сообщению издания, российские военные разработали ПО для смартфонов, определяющее координаты источников звука по выстрелу. Четыре звукометриста со смартфонами располагаются на удалении от линии боевого соприкосновения и с помощью программы определяют время обнаружения звука выстрела, после чего данные передаются на центральный планшет с программой «ЗвукЦентр», которая рассчитывает координаты цели, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что такой способ в основном используют для передачи целеуказаний расчету беспилотников, который производит дополнительную разведку позиции противника.
Украина отвела часть войск в сторону белорусской границы
Украина отвела часть своих войск на север к белорусской границе, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко телеканалу Sky News.
Он сказал, что ВСУ пришлось держать войска на севере страны, чтобы отвести их от линии фронта. Это сделано, чтобы не удалось перерезать линию, которая связывает Украину с Западом, передает РИА «Новости».
Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинские военные наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты и провоцируют.
В четверг Минобороны России проинспектировало боеспособность российских частей в Белоруссии.
В ДНР объяснили стратегическое значение Соледара для взятия Артемовска
Установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии, заявил подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.
Соледар находится на важной стратегической позиции, которая полностью отрезает пути снабжения со стороны Северска, сказал Баевский в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Также Соледар дает возможность почти напрямую наблюдать трассу со Славянска на Артемовск и работать по ней прямой наводкой. «Однозначно она будет обстреливаться всеми видами вооружения», – добавил депутат.
Соледар важен как населенный пункт, позволяющий перерезать логистические пути к Артемовской группировке, что не даст пополнять ее личным составом и боеприпасами.
Также город дает возможность вести артиллерийский огонь в сторону Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска. Это поможет избежать лишних жертв при штурме и быстро подавить оборону противника.
«Поэтому Соледар очень важен. Возможно, это даже самый важный кирпич в вопросе штурма Артемовска», – подвел итог он.
До этого Баевский сообщал, что украинские войска перебросили на Артемовское направление после потери Соледара различные вооружения, включая РСЗО и артиллерию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Директор Нагиева удивилась сообщениям о пожертвованиях артиста на СВО
|
|
Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
Шайкина удивилась, почему информация из соцсетей является каким-то инфоповодом. По ее словам, если Нагиев «когда-нибудь делает что-нибудь доброе, никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде, ни в непонятных соцсетях, ни в прессе».
«Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами. Для меня вообще странно, что сейчас журналисты черпают информацию из непонятных записей в соцсетях», – заявила директор артиста «Газете.Ru».
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Напомним, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о его отъезде из страны словами «Дима дома». При этом Нагиев заявил, что взял творческую паузу и не участвует в популярных телевизионных проектах, где раньше был ведущим.
Ранее награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант Борис Гребенщиков назвал русских, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ.
|
|