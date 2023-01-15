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15 января, воскресенье | Последнее обновление — 02:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США собрались оказывать содействие Украине в эксплуатации ЗРК Patriot
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Британия раскрыла число планируемых к передаче Украине танков
Даунинг-стрит: Британия в ближайшие недели передаст Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2
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Лондон в ближайшие недели передаст Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2 и значительно усилит дипломатическую активность с целью увеличения поставок вооружений Украине союзниками, следует из стратегии Соединенного Королевства, опубликованной канцелярией премьер-министра Британии Риши Сунака.
В документе отмечается, что Лондон в ближайшие недели передаст Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2. В канцелярии отметили, что с отправкой танков Challenger 2 Британия начинает выходить на новый уровень поддержки Украины Соединенным Королевством, передает ТАСС.
В документе также говорится, что вслед за танками последуют около 30 AS90 – больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами. Кроме того, согласно опубликованной стратегии Соединенного Королевства, в ближайшие дни Британия начнет обучать военнослужащих ВСУ использованию передаваемых Украине танков и гаубиц.
По мнению британской стороны, сейчас в конфликте якобы открылось окно возможностей для большей эффективности ВСУ. В этой связи Даунинг-стрит объявил о резком усилении дипломатических усилий со стороны Лондона на предстоящей неделе с целью привлечения военной помощи союзников Киеву. Как ожидается, глава МИД королевства Джеймс Клеверли посетит США и Канаду, а министр обороны Британии Бен Уоллес – Германию и Эстонию.
В канцелярии заявили, что в ближайшую неделю по всему миру прокатится так называемый шквал британской дипломатической активности после того, как премьер-министр дал руководителям ведомств указания возглавить международные усилия в преддверии годовщины расширения масштабов конфликта на Украине в феврале 2022 года. В канцелярии также сообщили, что Сунак взял на себя обязательство в 2023 году выделить на оказание военное помощи Украине ту же или большую сумму, что и в 2022 году.
В документе утверждается, что Британия якобы стремится избежать затяжного позиционного противостояния на Украине. В канцелярии также подчеркнули, что Лондон видит себя в роли международного катализатора усилий, направленных на оказания военной помощи Киеву. На Даунинг-стрит отметили, что премьер-министр Британии призывает союзников направить Киеву планируемую военную помощь как можно быстрее для максимального результата.
Накануне премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы. В посольстве России в Лондоне предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву.
Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом
В результате взрывов, прогремевших утром субботы, 14 января, в Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы прогремели около 06.00 по местному времени (07.00 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Кулеба.
О взрывах в Киеве и других городах Украины сообщалось ранее в субботу.
Между тем украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Харькове. Остановилась работа метро, в части города пропал свет.
Кроме того, взрывы слышны также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
В понедельник взрывы прогремели в Харьковской области.
Украинка нервно отреагировала на появление россиянки на «Мисс Вселенная»
Obozrevatel: Украинка Апанасенко отказалась от фото с россиянкой Линниковой на «Мисс Вселенная»
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Участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой, сообщают украинские СМИ.
Россиянка «попыталась встать рядом» с конкурсанткой с Украины, однако та «вовремя заметила приближение конкурентки», передает РИА «Новости» сообщение украинского издания Obozrevatel.
Во избежание «скандала» и «неверного впечатления» Апанасенко схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы она не уступила место направляющейся в их сторону представительнице России. Затем украинка обратилась к стоящей слева «Мисс Колумбия» и поменялась с ней местами.
Напомним, обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал проходящего в Новом Орлеане 71-го конкурса красоты «Мисс Вселенная». Наблюдатели особо отмечали ее костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата с жемчугом и полудрагоценными камнями.
При этом Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом, чем насмешила блогеров.
Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
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Штурмовые отряды ВС России во взаимодействии с ВДВ, армейской авиацией и ракетными войсками развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы более 70 украинских военнослужащих, танк, пять бронемашин, говорится в Telegram-канале Министерства обороны.
Также в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны у поселков Берестовое, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и ВДВ нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у пунктов Серебрянка и Григоровка ДНР. Также уничтожена ДРГ, действовавшая в окрестностях Шипиловки. Потери противника составили более 50 военнослужащих, четыре бронемашины.
На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось поражение позициям ВСУ в районах пунктов Доброволье, Водяное и Пречистовка ДНР. У Новомихайловки и севернее Шевченко уничтожены две ДРГ ВСУ. В течение суток на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих и две бронемашины.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.
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В посольстве России предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву
Посольство России: Отправка британских танков Киеву приведет к жертвам среди мирного населения
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Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам среди мирного населения, не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщили в посольстве России в Лондоне.
Направление танков Киеву полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой, передает ТАСС сообщение дипломатов.
В российском посольстве подчеркнули, что поставка британских танков не поможет закончить войну, а лишь ужесточит конфликт, приведет к новым жертвам. Дипломаты отметили, что власти Британии пренебрегают жизнями простых украинцев, а Лондон все больше вовлекается в конфликт.
«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», – заявили в посольстве.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.
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В Британии сказали, как собрались «изменить мышление» Путина
FT: Запад рассчитывает, что помощь Украине поможет изменить мышление Путина
Запад предпринимает различные шаги на Украине с целью противостояния России, пишет обозреватель Лоуренс Фридман в статье для Financial Times.
По словам автора статьи, вышедшей в Financial Times, западная точка зрения заключается в том, что «единственный способ изменить мышление [президента России Владимира] Путина – это помочь Украине победить в предстоящих битвах».
При этом автор признает, что даже в случае каких-либо военных успехов вооруженных сил Украины, Россия не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal писала, что западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику.
Взрыв прогремел в Киеве
Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО
Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Постпредство РФ в ООН отреагировало на идею создания «спецтрибунала» по России
Постпредство РФ: У Генассамблеи ООН нет полномочий для создания «спецтрибунала» по России
Генеральная Ассамблея ООН не обладает полномочиями для создания «специального трибунала» по России, такие идеи не имеют юридических оснований, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский объяснил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения совершенно ничтожны, у Генеральной Ассамблеи нет подобных полномочий, передает RT.
Дипломат не видит практической основы в эксплуатируемой с популистскими и политическими целями идее Запада. По словам Полянского, она только может заставить серьезных людей смеяться.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина и США превращают ООН в общее место, и предположила какое будущее ждет организацию.
Российские военные рассказали о работе танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО
Военные РФ задействовали танки Т-90М «Прорыв» на херсонском и запорожском направлениях
Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей.
Командир танка Алексей после выполнения задачи рассказал, что цели были подготовлены заранее, также известны координаты, по которым «отработали четко», передает ТАСС.
Механик-водитель Денис пояснил, что танк выдерживает удары за счет композитной брони. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Танкисты уверены, что «Прорыв» намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою.
Участники спецоперации уже начали называть «Прорыв» «танком великой победы» по аналогии с легендарным Т-34.
«Усовершенствованы приборы наблюдения, есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», – рассказал командир еще одного танка Т-90М «Прорыв» Руслан.
Танк Т-90М «Прорыв» – самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя.
Ранее «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».
В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ
19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley
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У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.
Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.
Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.
«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
ВСУ нашли применение бобровым плотинам на границе с Белоруссией
Sky News: ВСУ используют бобровые плотины вместо укреплений на границе с Белоруссией
Украинские военнослужащие стали использовать бобровые плотины в качестве укреплений на границе с Белоруссией, сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на украинского солдата.
Источник Sky News сообщил, что в этом году было принято решение не уничтожать построенные грызунами плотины, из-за которых местность вдоль границы Украины с Белоруссией сильно заболочена.
В ВСУ полагают, что такой ход помешает белорусским или российским войскам зайти в Волынскую область, передает ФАН.
Ранее на этой неделе Украина сообщила, что отвела часть своих войск на север к белорусской границе.
Газета ВЗГЛЯД писала, на что способны союзные силы в случае агрессии с юга или запада.
Депутата Халла-ахо резко осудили в Финляндии за призыв к убийству россиян
Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных
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Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.
Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – пояснил он.
Министр образования Андерссон сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».
Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».
Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.
Польша и Литва призвали ЕС ввести санкции против атомной энергетики России
Reuters сообщило о желании Польши и Литвы включить ограничения против атомной энергетики России в пакет санкций ЕС
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Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить санкции в отношении российской атомной энергетики, сообщили высокопоставленные дипломаты Польши и Литвы.
Комментируя обсуждение десятого пакета санкций, дипломаты заявили, что добиваться единодушия в ЕС по вопросу антироссийских санкций «все труднее и труднее». Пакет собираются подготовить к 24 февраля. По словам дипломатов, предлагается прислушаться к требованиям Украины и включить в санкционный список Росатом, а также его руководство.
Также предложено запретить больше российских СМИ, отключить ряд банков от SWIFT, ввести новые санкции против Белоруссии, чтобы Россия не могла обходить торговые запреты. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.
Newsweek: Танки стали новой красной линией для США и НАТО на Украине
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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины, пишет обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek.
В статье Newsweek говорится, что этой линией являются танки.
Филдс отметил, что США предпринимают все новые и новые шаги, которые прежде они обещали не совершать в отношении Украины. По его словам, с 2014 года США колебались на каждом этапе конфликта на Украине, но постепенно все больше и больше увеличивали свое присутствие, пишет «Царьград».
Единственное, что заставляет США и НАТО придерживаться «отстраненной» поддержки «невероятно коррумпированной страны» – страх Вашингтона развязать Третью мировую.
Автор статьи в Newsweek отметил, что еще несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, это было красной линией, однако в итоге американская сторона изменила позицию. А до этого Вашингтон не собирался отправлять Украине HIMARS.
«Теперь эта линия – танки», – подчеркнул автор статьи. По его словам, нет гарантий, что США и другие западные страны не переступят эту черту.
Ранее Украина сообщила, что начала получать тяжелую военную технику от «союзников».
Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара
Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секреты взятия Соледара и показал руководителя штурмовой группы
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов, он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных.
Видео с комментарием Пригожина опубликовано во «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд». Он представил военного, и заявил, что «этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели».
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», – отметил Пригожин.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
Обнаружены обломки упавшей на севере Молдавии ракеты
МВД Молдавии сообщило об обнаружении обломков ракеты
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Пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере Молдавии обломки ракеты, устанавливается ее принадлежность, сообщает молдавское МВД.
В связи с ЧП погранполиция увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, которые наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой. Об обнаружении обломков ракеты уведомили все аварийно-спасательные службы и прокуратуру, передает РИА «Новости».
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра. Это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.
Ранее 5 декабря некоторые СМИ сообщили, что якобы российская крылатая ракета упала на территории Молдавии. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что обломки ракеты, рухнувшей на молдавской территории, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть у ВСУ.
Между тем, МВД Молдавии сообщило, что саперы осмотрели корпус упавшей ракеты и четыре других элемента, обнаруженные в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет, риски взрыва исключены. Однако о принадлежности ракеты не сообщили.
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