Британия раскрыла число планируемых к передаче Украине танков

Даунинг-стрит: Британия в ближайшие недели передаст Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2

Лондон в ближайшие недели передаст Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2 и значительно усилит дипломатическую активность с целью увеличения поставок вооружений Украине союзниками, следует из стратегии Соединенного Королевства, опубликованной канцелярией премьер-министра Британии Риши Сунака.

В документе отмечается, что Лондон в ближайшие недели передаст Киеву эскадрон из 14 танков Challenger 2. В канцелярии отметили, что с отправкой танков Challenger 2 Британия начинает выходить на новый уровень поддержки Украины Соединенным Королевством, передает ТАСС.

В документе также говорится, что вслед за танками последуют около 30 AS90 – больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами. Кроме того, согласно опубликованной стратегии Соединенного Королевства, в ближайшие дни Британия начнет обучать военнослужащих ВСУ использованию передаваемых Украине танков и гаубиц.

По мнению британской стороны, сейчас в конфликте якобы открылось окно возможностей для большей эффективности ВСУ. В этой связи Даунинг-стрит объявил о резком усилении дипломатических усилий со стороны Лондона на предстоящей неделе с целью привлечения военной помощи союзников Киеву. Как ожидается, глава МИД королевства Джеймс Клеверли посетит США и Канаду, а министр обороны Британии Бен Уоллес – Германию и Эстонию.

В канцелярии заявили, что в ближайшую неделю по всему миру прокатится так называемый шквал британской дипломатической активности после того, как премьер-министр дал руководителям ведомств указания возглавить международные усилия в преддверии годовщины расширения масштабов конфликта на Украине в феврале 2022 года. В канцелярии также сообщили, что Сунак взял на себя обязательство в 2023 году выделить на оказание военное помощи Украине ту же или большую сумму, что и в 2022 году.

В документе утверждается, что Британия якобы стремится избежать затяжного позиционного противостояния на Украине. В канцелярии также подчеркнули, что Лондон видит себя в роли международного катализатора усилий, направленных на оказания военной помощи Киеву. На Даунинг-стрит отметили, что премьер-министр Британии призывает союзников направить Киеву планируемую военную помощь как можно быстрее для максимального результата.

Накануне премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении передать Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы. В посольстве России в Лондоне предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву.