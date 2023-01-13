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К чему готовятся военные России и Белоруссии

Недавно созданная российско-белорусская группировка ведет боевое слаживание Константин Морозов/РИА Новости
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Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

В Херсоне перестали вывозить мусор, город погряз в антисанитарии Ashley Chan/SOPA/Reuters
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Шведы загубили расширение НАТО на север

Процесс вступления Швеции в НАТО будет на какое-то время заморожен REUTERS/Dado Ruvic
Турция требует от Швеции невозможного. В эту формулировку уперся вопрос того, почему Стокгольм и Хельсинки до сих пор не стали членами Североатлантического альянса. Формально этому препятствует турецкий парламент. Фактически шведы сами виноваты в том, что их держат за порогом НАТО.  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
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Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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Немцы изголодались по правде

Марина Хакимова-Гатцемайер
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Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
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    ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

    «Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях
    		   13 января 2023, 21:55
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пересекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика?

    Наступление, которое завершилось разгромом украинских военных в Соледаре и овладением этим городом, велось разнородной группировкой российских войск. Задача штурма городских кварталов, оккупированных ВСУ, успешно решена действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». Об этом в пятницу заявили в Минобороны России. В сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства действия бойцов «Вагнера» были названы мужественными и самоотверженными.

    Из этого сообщения следует: разнородная группировка, в которую входили как «вагнеровцы», так и бойцы ВС России, действовала по единому плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач. В их числе: блокада Соледара с севера и юга, изоляция района боев в городе, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских военных из города. Также войска поддерживали наступающих штурмовой и армейской авиацией, ракетными и артиллерийскими ударами по позициям противника.

    Напомним, что в среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля над Соледаром. Отмечалось, что ВСУ потеряли 200 человек при попытке контратаки на город.

    Освобождение города было завершено к четвергу, констатировали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули – занятие Соледара имеет серьезное значение для продолжения успешного наступления в ДНР. В частности, открывается возможность отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в этом городе подразделения ВСУ.

    Как рассказал ТАСС военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев, штурмовые подразделения успешно выбивали солдат ВСУ из квартир в жилой застройке в Соледаре, оказывающих жесточайшее сопротивление. По оценке полковника Киселева, среди украинских пленных преобладают бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады – элитного подразделения. Его кураторами, по всей видимости, служили британские наемники, уничтоженные в Соледаре.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, после освобождения Соледара можно ожидать продвижения российских войск к городу Часову Яру, расположенному юго-западнее Соледара (20 км по прямой) и западнее Артемовска. Можно было бы предположить, что следующей за Артемовском целью должна стать городская агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Но предварительно следует разрушить линию обороны от Северска до Артемовска.

    В любом случае при продвижении в столь сильно урбанизированном регионе, как Донбасс, регулярным российским войскам, равно как и «вагнеровцам», предстоит неоднократно вести бои в городских условиях.

    «В ситуации с Соледаром мы стали свидетелями нового типа штурма городов.

    Город с юга и севера блокировали российские десантные части Минобороны в тесном взаимодействии с группами ЧВК «Вагнер». На земле им также помогала артиллерия Минобороны. С воздуха же по целям работала и авиация, в том числе штурмовая», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

    По его словам, американское командование увидело эффективность такой работы связки ЧВК и Вооруженных сил РФ и решило не выставлять против них в Соледаре так называемую Группу Моцарта – частную военизированную структуру, действовавшую на Украине в прошлом году. «Но всем нашим штурмовым группам предстоит еще трудная работа в известных соледарских многокилометровых разветвленных туннелях, так что праздновать полноценную победу пока рановато», – добавил собеседник.

    «Видимо, для дальнейшей отработки опыта, полученного при штурме Соледара, улучшения взаимодействия кадровых военных, «вагнеровцев», имеющих бронетехнику, моральную и материальную мотивацию, а также добровольческих отрядов вроде «Барса», и был поставлен непосредственно руководить СВО глава Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов», – высказал предположение Дандыкин.

    Безусловно, силами одного «Вагнера» освободить более-менее крупный населенный пункт – проблематично, отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин. «ЧВК «Вагнер» – очень компактная организация. Она не отличается большой численностью, поэтому мы можем говорить о данной компании только в качестве исполнителя задач на конкретном направлении. Например, может иметь место распределение ответственности: допустим, «Вагнер» берут Соледар и Артемовск, где-то их поддерживает армия, а где-то задействованы исключительно ВС РФ», – считает Шурыгин.

    Так, напомним, в освобождении Мариуполя участвовали подразделения сухопутных войск, морской пехоты Черноморского флота (сообщалось об участии 810-й гвардейской бригады морпехов), чеченский спецназ, курируемый Адамом Делимхановым, и 1-й корпус Народной милиции ДНР – в том числе батальон «Спарта».

    «Идея, что все города можно взять исключительно силами ЧВК «Вагнер», порочна и неверна. Масштабы не те. Да и сделать из членов компании исключительно штурмовиков – неверно», – высказал мнение Шурыгин. Он полагает, что «если на повестке дня не стоит взятие города, то «вагнеровцев» можно и не использовать», так как «хороший солдат должен уметь выполнять разветвленный список задач».

    При этом при освобождении Соледара действительно можно было наблюдать слаженные действия регулярных частей и ЧВК, отмечают эксперты. «ЧВК – это коммерческая организация, выполняющая определенный заказ или план. То есть компания не действует сама по себе, все согласовывается на оперативном планировании. Определяется направление, периметр, необходимое количество бронетехники и авиации и так далее», – указывает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

    «Мы можем предположить, что при штурме Соледара ВС России обеспечили «вагнеровцам» чистое небо и отсекли периметр, а «штурмовые отряды» ЧВК уже брали землю. Де-юре на поле боя бойцы ЧВК попадают в подчинение армейских командиров для выполнения задач. По факту же эта работа строится несколько иначе, у «вагнеровцев» есть свои командиры, но все в любом случае согласовывается с действиями ВС РФ», – отметил собеседник.

    Кроме того, на поле боя есть еще четкие разграничительные линии, чтобы наши силы не попали под дружественный огонь, указал Матвийчук. Вместе с тем именно эффективное взаимодействие ЧВК и регулярной армии позволило быстро и четко решить поставленные задачи и занять город», – полагает он.

    «Если говорить о преимуществах частной военной компании в вооруженном конфликте, то стоит отметить, что военные таких организаций мотивированы больше финансово, чем идейно. Кроме того, внутри ЧВК обычно действует жесточайшая дисциплина, ответственность и круговая порука. Все это позволяет быстрее и эффективнее достигать поставленных целей», – резюмирует эксперт.

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