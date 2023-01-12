СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек

СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек

Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.

Согласно разведданным, отступившие из Соледара Сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.

«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.

Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.

Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.

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