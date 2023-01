Авиация ВКС России сбила украинский Су-25 в ДНР Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара 12 января 2023, 15:24 Текст: Дмитрий Зубарев

ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский. По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска. Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ 11 января 2023, 21:05

Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены». «Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина. Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Медведев предрек переименование Львова 11 января 2023, 21:50

Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард». «Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев. Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков. Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши. Польша объявила о намерении передать Украине роту танков Leopard 11 января 2023, 17:28

Киевский режим получит от Варшавы роту танков, заявил польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Украинская сторона получит от польской роту танков Leopard, поставки пройдут в рамках международной коалиции, сказал Дуда, передает ТАСС. При этом, по его словам, для проведения поставок нужно выполнить «ряд формальных требований». «Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет – роту танков Leopard», – пояснил Дуда, добавив, что такое решение в Польше уже принято. У Польши на вооружении стоят 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Ранее сообщалось, что финские власти допускают возможность поставок Киеву танков Leopard 2. С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек 12 января 2023, 00:56

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека. По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС. По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении. Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев. Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре 12 января 2023, 00:32

Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым. Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев. По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Зеленский: Имеющие гражданство России люди не должны иметь украинское 11 января 2023, 20:46

Люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов, каких решений по украинскому гражданству ждать на фоне его лишения четверых депутатов. Зеленский подчеркнул, что задача Украины заключается в том, «чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство России, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации. Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут», сообщает Страна.ua. Ранее Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара 11 января 2023, 21:08

Идет зачистка города Соледар и его окрестностей от остатков украинских вооруженных формирований, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». Владимир Новиков рассказал ТАСС, что в городе идет зачистка, он уточнил, что пока рано говорить о том, сколько солдат ВСУ могли остаться в окружении. «Достаточно крупная группировка, непонятно, какого состава, была взята в плен прямо в городе, и, соответственно, кто не успел убежать – попал в окружение. Кто конкретно – еще сложно сказать, потому что в городской застройке невозможно понимания достичь, сколько у тебя в окружении. Украинские солдаты прячутся в подвалах, в жилых домах – только после полной зачистки можно будет сортировать уже погибших, сдавшихся в плен», – сказал он. Новиков уточнил, что в зачистке населенных пунктов, находящихся в округе Солерада, задействованы уже не штурмовые, а тыловые подразделения, поскольку «мелкие населенные пункты не являются серьезными укрепрайонами». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. «Приступаем к зачистке шахт», – отметил он. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный п

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard 2 («Леопард-2»), Берлин принуждают принять решение, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Bild. В статье утверждается, что Шольца, который до сих пор отказывался от поставок танков Leopard 2 Украине, принуждают к тому, чтобы сделать ход. В материале говорится, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин «цугцванг», автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина, передает ТАСС. Накануне польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. При этом он заявил, для передачи Киеву танков должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования. Новости СМИ2 В Британии подтвердили планы передачи танков Украине Правительство Британии подтвердило планы по передаче танков Украине 11 января 2023, 19:02 Текст: Ольга Иванова

Британское правительство подтвердило, что Лондон планирует предоставить Украине танки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Представитель отметил, что Британия ускоряет поддержку Украины путем предоставления военных технологий следующего поколения, «которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», сообщает РИА «Новости». Представитель канцелярии также заявил, что Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ближайшие недели «работать с партнерами», чтобы быстрее продвинуться в поддержке Украины. Ранее стало известно, что Британия впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2. Сенатор предложил создать миграционную программу в рамках СВО для иностранцев 11 января 2023, 20:24

Правительство могло бы рассмотреть возможность создания специальной миграционной программы в рамках СВО для иностранцев, которые из-за поддержки России нуждаются в убежище, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее француз Адриан Боке, первым среди западных волонтеров назвавший события в Буче украинской провокацией, попросил власти России предоставить ему политическое убежище. «Россия, безусловно, должна предоставлять убежище таким людям, как французский гражданин Адриан Боке, который работал в Донбассе волонтером и раскрыл постановку с трупами в Буче. Необходимо помочь людям, которые не боятся высказывать и отстаивать в публичном пространстве объективную информацию относительно России в целом и хода спецоперации на Украине в частности», – сказал сенатор Константин Долгов, в 2011–2017 годах уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Собеседник допускает, что можно проработать на уровне правительства возможность создания специальной миграционной программы в рамках СВО для иностранцев, которые из-за поддержки России нуждаются в убежище. С другой стороны, отметил сенатор Долгов, нормативная база и сложившаяся практика в отношении предоставления убежища вполне достаточны для того, чтобы принимать такие решения. «В любом случае в политическом плане нужно оказывать поддержку – так же, как в свое время Россия оказала поддержку Эдварду Сноудену, – указал собеседник. – Думаю, что это будет стимулировать тех западных специалистов, которые сталкиваются с цензурным и другим давлением, с атмосферой лжи и невозможностью отстаивать правду в своих странах». Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин также считает, что для таких лиц особой программы упрощенного переезда в Россию не требуется – достаточно задействовать механизм получения политического убежища. «До недавнего времени эта возможность у нас отсутствовала по причине работы норм указа, принятого при Борисе Ельцине. Указ не предусматривал предоставление политического убежища гражданам стран СНГ, находящихся в безвизовом пространстве с Россией, а также гражданам стран, обладающих «устойчивыми демократическими институтами», – пояснил Затулин газете ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил, что многие политические беженцы (в том числе бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден), не получили политического убежища в России, а стали гражданами России. «Также в гражданство РФ вошли и многочисленные беженцы с Украины, уехавшие после переворота 2014 года. Хотя им всем вполне можно было предоставить политическое убежище, поскольку Владимир Путин исправил недостатки Ельцина, и теперь у нас уже есть все основания и процедуры, чтобы предоставлять политическое убежище в России для иностранцев», – указал депутат. Затулин напомнил, что политическое убежище предусматривает вид на жительство в России, а также право на трудоустройство. При этом учитывая, что рядом стран двойное гражданство запрещено, человек не попадает в ситуацию утери первого гражданства. «Таким образом, политическое убежище дает возможность человеку возвратиться в свою страну после изменения политической ситуации, принимать полноценное участие в электоральных процессах и так далее», – разъяснил парламентарий. Освещающий конфликт в Донбассе французский журналист Адриан Боке в среду попросил российское гражданство и политическое убежище в РФ. Ранее он подвергся необоснованному уголовному преследованию во Франции и чуть не погиб при покушении со стороны украинских националистов в Стамбуле. Боке в прошлом военный. В Донецке он был консультантом по натовскому вооружению представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, он занимается волонтерскими проектами. Боке первым из числа западных волонтеров публично назвал события в Буче провокацией ВСУ. Новости СМИ2 Польские наемники расстроились из-за уничтожения боекомплекта ударом ВС России 12 января 2023, 12:39 Текст: Алексей Дегтярев

Разведчики группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. Оператор беспилотника «Викингов» скорректировал огонь из орудия «Мста-С», его 152-мм снаряд пробил укрепления и подорвал боекомплект внутри постройки, передает РИА «Новости». В пункте находилось до роты личного состава, согласно разведданным, потери составили от 30 до 40 человек. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники. При этом больше всего их возмутила потеря боекомплекта, а не гибель товарищей. Ранее в январе появились записи переговоров польских наемников, которые умоляли ВСУ вывести их из зоны спецоперации на Украине. В Польше раскрыли цель передачи танков Украине В Польше заявили о принуждении Европы поставлять танки Украине 12 января 2023, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши приняли решение отправить Украине роту танков Leopard, чтобы вынудить другие страны поступить аналогичным образом, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Отвечая на вопрос о том, зачем Варшава решила передать Киеву танки Leopard, Мюллер сказал, что Польша решилась на это, чтобы другие страны начали действовать аналогично, потому что Украине нужно оружие, и подобное политическое давление подключит Европу к таким действиям, передает ТАСС. Ранее Bild сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard, Берлин принуждают принять решение. Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. Новости СМИ2 Песков переадресовал вопрос о назначениях в руководстве СВО к Минобороны 11 января 2023, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Кремль не комментирует вопрос о назначениях в руководстве Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это вопрос в Минобороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связаны кадровые изменения в руководстве СВО, передает ТАСС. Напомним, в среду глава Минобороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Его заместителями стали главком ВКС России Сергей Суровикин, замглавы Генштаба Алексей Ким и главком Сухопутных войск Олег Салюков. Ранее пост командующего занимал Сергей Суровикин. В военном ведомстве пояснили, что такое решение связано в том числе с «расширением масштаба» решаемых в ходе СВО задач. СМИ: Украину разозлило желание Германии вести переговоры с Россией Die Welt: В Киеве разозлились из-за призывов немецкой партии СДПГ начать переговоры с Россией 12 января 2023, 14:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Социал-демократическая партия Германии призвала учитывать Россию в мировой концепции безопасности и выступила за сохранение дипломатических контактов с Москвой, чем вызвала недовольство в Киеве, пишет немецкая газета Die Welt. В ежегодной программе партии говорится о том, что в «небольших частичных областях» с Москвой можно достичь успеха в переговорах. В Киеве осудили такой подход, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что войны почти всегда решаются на поле боя, и Германия, по его словам, должна знать это лучше других, передает радио Sputnik. В немецком издании напомнили, что украинские власти скептически относятся к урегулированию конфликта путем переговоров до тех пор, пока Россия не «вернет» Крым и другие территории. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа». Новости СМИ2 В Госдуме назвали провокацией украинскую марку с «горящим Кремлем» 12 января 2023, 12:45 Текст: Алексей Дегтярев

Установленная в украинской столице марка-фотозона с «горящим Кремлем» – это провокация, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Киевские власти тешат себя «призрачными иллюзиями», установка подобных стендов – это провокация, и она еще «отзовется» украинским националистам, заявил депутат РИА «Новости». Он напомнил украинской стороне, что произошло с энергетической инфраструктурой Украины после похожей марки с «горящим Крымским мостом». Засевшим во власти на Украине националистам нужно готовиться к побегу, предупредил парламентарий. «Им недолго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены», – заключил политик. Ранее в Киеве появилась марка-фотозона с нарисованным горящим Кремлем в Москве. Напомним, после теракта на Крымском мосту в столице Украины появилась почтовая марка с изображением горящего Крымского моста. На фоне этого баннера с фотографировались граждане.