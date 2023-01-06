Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий?

Великобритания и Германия обсуждают с международными партнерами оказание Киеву военной помощи, частью которой могут быть танки. Об этом заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли, который считает, что такие поставки требуются Украине «для следующего этапа самообороны», но пока остается открытым вопрос, «откуда они будут и кто из союзников их предоставит».

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ответ, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Зеленский назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.

Это решение стало первым случаем поставки Киеву танка западной разработки. Сколько машин будет передано, не сообщается. По оценке французских экспертов, Париж мог бы передать тридцать таких машин, потому что их заменяет более современная бронетехника.

Боевая машина AMX-10 RC разрабатывалась в 1970-х годах для отслеживания продвижения советских вооруженных сухопутных войск. Использовалась в качестве разведывательной техники и истребителя танков французскими войсками, в том числе во время операции «Бархан» в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года. По оценке западных экспертов, маневренность и скорость AMX-10 RC позволяет наносить быстрый удар. Машина может быть развернута впереди колонны основных боевых танков во время военных операций. Однако его относительно легкая броня, признают на Западе, является существенным недостатком перед тяжелыми российскими орудиями.

Осенью прошлого года Австралия передала для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ) 90 бронированных машин Bushmaster с защитой от противопехотных мин и других угроз. Кроме того, Пентагон предоставил Украине более 2000 боевых машин, в том числе 477 противоминно-засадных машин и более 1200 Humvee.

Однако Киев просит у Запада более тяжелые танки, в том числе американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2. Кроме того, речь идет также о французских Leclerc (тяжелее, мощнее и лучше защищены, чем АМХ-10). Но этот запрос пока только изучается Парижем, в том числе из-за сложностей с обучением украинских экипажей управлять ими.

Администрация Джо Байдена исключает отправку Украине тяжелых танков Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью. Такую информацию передал газете The Washington Post анонимный источник в официальных кругах США. «Абрамсы» часто ломаются и требуют серьезного опыта в их обслуживании, говорится в публикации. Однако в среду Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки на Украину боевых машин Bradley.

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Эта бронемашина с мощной пушкой была основным средством передвижения американской армии по полям сражений с середины 1980-х годов. В армии США есть тысячи «Брэдли». Bradley – это средняя бронированная боевая машина, которая может служить транспортным средством – способна перевозить до десяти человек, боеприпасы и средства связи. Машина на гусеничном шасси, но намного легче и маневреннее танка.

В первом квартале этого года Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, о чем сообщил в пятницу представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Эта БМП была разработана в 1970-х годах для использования в западногерманских мотопехотных подразделениях и до настоящего времени является основной в своем классе.

Тем временем пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, комментируя вопрос о возможности поставок Украине танков Abrams, заявил, что сейчас у него нет «дополнительных объявлений». Он отметил, что США собираются «объявить о новом пакете помощи». Вашингтон намерен «рассматривать все имеющиеся варианты в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Однако, по данным американского издания Politico, в новый пакет военной помощи США Украине впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой для перехвата самолетов и крылатых ракет. Украинским военным, пишет ресурс, уже удалось приспособить советские пусковые установки «Бук» под новые американские снаряды.

Ранее американский военный эксперт Питер Сучиу в колонке на портале 19FortyFive упомянул танк M1 Abrams в числе трех вооружений, которые Соединенные Штаты никогда не передадут Украине. Два других вида вооружений – истребители F-16 и тактические ракетные комплексы ATACMS. Если появление у украинской армии этих истребителей и ракетных систем будет воспринято как прямое втягивание НАТО в конфликт с Россией, то для отказа в поставке «Абрамсов» есть иная причина, полагает Сучиу. По его мнению, в Пентагоне считают, обучение украинских военных обращению с этим тяжелым танком потребовало бы слишком много времени.

Той же причиной – слишком сложным обслуживанием для ВСУ – французский министр обороны Себастьян Лекорню объяснил невозможность передачи Украине танков Leclerc. Заявление было сделано в интервью Le Figaro перед новым годом и сразу после визита Лекорню в Киев и его беседы с Зеленским.

«У западных партнеров Украины закончились запасы танков советского производства, которые были переданы ВСУ», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Он напомнил о пакете военной помощи, который в начале ноября прошлого года проанонсировал Пентагон. Как тогда сообщалось, США предоставят Украине 45 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 400 млн долларов.

«То, что сейчас поставляется, – это компиляция советских Т-72 (точнее, той экспортной версии, которая была на вооружении в бывшей Чехословакии – с броней, ослабленной в сравнении с линейными танками Советской армии) с двигателем иностранного производства и рядом иностранных комплектующих, – пояснил Сивков. – Эти танки появятся в количестве 45 единиц в зоне боевых действий. Но, как вы понимаете, существенного влияния на ход боев это не окажет».

Значимые поставки подразумевают получение нескольких сотен боевых машин, подчеркнул собеседник. «Именно поэтому Киев требует танки – любые. Но в связи с тем, что советских машин у европейцев не осталось, то речь будет идти о вооружениях западного производства, – указал Сивков. – При этом мы видим нежелание США передавать Украине танки M1 Abrams, да и союзники Соединенных Штатов не спешат с поставками серьезной бронетехники».

Колесные танки AMX-10 RC, по сути, танками не являются, подчеркнул Сивков. «Это фактически противотанковые машины или разведывательные машины на колесном шасси. У них слабое бронирование – по сути, противопульное и противоосколочное. Противостоять в бою полноценным танкам они не смогут, орудие у них слабое – максимум 105 мм, которое не отвечает современным требованиям по бронепробиваемости», – пояснил военный эксперт. Такие машины могут быть уничтожены простейшими снарядами линейных танков, добавил Сивков.

Военный эксперт Владислав Шурыгин согласен с Сивковым в оценке легкого французского колесного танка AMX-10 RC. «Они не представляют собой ничего опасного – по сути, это просто передвигающаяся пушка, это самоходное орудие, которое имеет возможность стрелять, как гаубица», – заметил собеседник.

Но, полагает Шурыгин, поставки западных танков на смену советским будут подразумевать и более серьезные «подарки». «По мере того, как такие легкие танки будут «выключать», по проторенной тропе начнутся поставки чего-то наподобие немецких «Леопардов». Возможно, что-то передадут и англичане», – не исключает эксперт.

«В любом случае танки пойдут, так как для Запада невозможно не передавать такую технику Украине», – уверен Шурыгин. Поэтому, считает он, ВСУ могут получить все необходимое им в части тяжелой бронетехники. «Безусловно, появление западных танков в распоряжении украинской армии будет влиять на обстановку на фронте. За время спецоперации российские войска «вышибли» более двух тысяч танков противника, в том числе тех, что были скуплены американцами в странах бывшего Варшавского договора и переданы ВСУ. Придется вышибать еще», – подчеркнул собеседник.

Добавим, что в среду секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов припугнул канцлера Германии Олафа Шольца «боями под Берлином с россиянами», если ФРГ не передаст Киеву тяжелую бронетехнику. По результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву «Леопардов».

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин тоже отмечает, что Киев вынужден искать замену советской технике.

«Но пока мы видим, что Запад поставляет только старую технику, а не мощное современное вооружение. И этот процесс будет продолжаться», – прогнозирует Козюлин.

По словам собеседника, для России одна из красных линий – поставки странами Запада Киеву тяжелых современных вооружений. «На Западе не знают конкретно, какие виды вооружений Россия сочтет пересечением красной линии, поэтому там пытаются нащупать возможную реакцию Москвы маленькими поставками. Я думаю, что пересечением красной линии могут быть поставки современной техники. Для России это будет сигналом о том, что НАТО вступило в прямой конфликт», – предположил Козюлин.

Как пояснил эксперт, поставки ВСУ западной бронетехники меняют баланс сил, потому что требуются ресурсы и оружие для ее уничтожения. «Но пока НАТО участвует в украинском конфликте довольно сдержанно. Отсутствуют поставки современной бронетехники, средств ПВО, ракетных систем, а также самолетов, мощных беспилотников. Но у ВСУ уже есть передовые средства связи, разведки», – добавил Козюлин.

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