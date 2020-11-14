Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

Война в Карабахе показала - танк является легкой мишенью для ударных беспилотников. Всего за несколько недель боевых действий Ереван потерял более 120 боевых машин. Какие выводы должна сделать Россия по итогам этого конфликта и насколько сейчас российские танки защищены от ударных дронов и барражирующих боеприпасов противника?

Вторая Карабахская война показала уязвимость бронетехники, в частности, танков, перед беспилотной авиацией, особенно высокотехнологичных турецких дронов. Как пишет еженедельник «Звезда», эффективность беспилотников превысила результативность армянских наземных противотанковых средств. В связи с этим издание делает вывод о том, что в современных условиях защищать танки становится труднее из-за роста числа и характера угроз.

Российские конструкторы пытаются повышать живучесть танков. Уже известно о планах установить на танки Т-72Б3М и Т-80БВМ комплекс активной защиты «Арена-М», дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам и заменить динамическую защиту «Контакт-5» на «Реликт», стоящую на танках Т-90М. Живучесть танков также планируется повышать за счет систем электромагнитной защиты и автономной автоматической системы противопожарной защиты многократного действия.

По подсчетам западных аналитиков, без учета захвата азербайджанскими военными бронетехники в качестве трофеев, Армения потеряла более 120 танков разных модификаций (Азербайджан потерял 30), 24 бронированные машины, около двадцати боевых машин пехоты, 120 единиц буксируемой и 17 самоходной артиллерии.

Азербайджан не считается военной державой, но благодаря использованию ударных беспилотников Bayraktar и барражирующих боеприпасов типа Harop и Skystriker, сумел навязать свой сценарий развития конфликта. При этом нужно учитывать мощную поддержку Турции, которая отвечала за патрулирование неба над Карабахом с помощью разведывательных самолетов, и «летающих радаров» Boeing 737 AEW&C.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев убежден, что в современных реалиях танки не должны использоваться по принципу самоходной артиллерийской установки. Такой подход оправдан только в случае проведения антитеррористических операций на своей территории.

«В настоящее время танк должен оборудоваться небольшой системой противовоздушной обороны. Также на поле боя должны быть специальные машины поддержки. Они отвечают за защиту танков с воздуха»,

– сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт пояснил, что военным сейчас приходится тщательнее продумывать использование танков во время сражения из-за слишком большого количества поражающих средств. Если танк применяется в бою неэффективно, то это не означает, что они неэффективны сами по себе. «Скорее, командные пункты не понимают значение танков в современном бою», – предположил эксперт. Помимо усиления защитных систем танков необходимо создавать новые средства их поддержки, например, дроны, полагает он.

Профессор Академии военных наук, директор проекта по обычным вооружениям и МДТО ПИР-Центра Вадим Козюлин напомнил, что несколько лет назад в Сирии появились первые звоночки о возможностях беспилотников изменить ход военного конфликта. Находящимся там российским войскам приходилось отражать атаки кустарных беспилотников, которые управлялись не регулярными войсками, а террористическими группами. Российские аэродромы удалось защитить благодаря самым современным средствам ПВО. «Вражеские беспилотники слаженно атаковали, несли хорошую боевую нагрузку. Если бы не системы противодействия, которые не всегда оказывались надежны, то это уже была грозная сила, даже в кустарном исполнении», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, во всем мире ищут эффективные способы защиты от ударных беспилотников, но даже самая современная система ПВО не претендует на решение этой задачи. Необходимо не только модернизировать, но и создавать совершенно новые индивидуальные системы защиты танков от беспилотников. «Тема не закрыта. Это серьезная проблема для военных, и она будет требовать больших вложений. Пока относительно эффективно работают системы ПВО в связке со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но у Армении таких современных систем не оказалось. Армянская разведка прозевала появление ударных систем, турецких офицеров и наемников из Сирии. Удивительно, как легкомысленно подошли к этому вопросу армянские разведслужбы. А другая проблема в том, что у России нет ударных дронов, поэтому их нет и у Армении. Сегодня танк оказался бессилен против серьезного беспилотника в бою один на один», – уверен Козюлин.

Универсальной защитой бронетехники от атаки дронов эксперт считает индивидуальную защиту. «Это наиболее надежное и менее затратное средство, чем прикрывать все подразделения комплексной системой ПВО. При этом нужно закладывать возможности постоянной модернизации по мере появления новых решений у производителей беспилотных ударных систем», – подчеркнул Козюлин.

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко согласен, что в Нагорном Карабахе сыграло свою роль отсутствие правильно выстроенной Арменией системы ПВО, слабая подготовка персонала и нехватка некоторых видов современных вооружений. Таким образом, Армения воевала на уровне начала XXI века.

Эксперт убежден в эффективности только комплексного подхода – развитие ПВО и индивидуальных средств защиты. Об этом говорит ход истории. В прошлом танки уничтожались из противотанкового ружья, затем подкалиберными и кумулятивными снарядами. В итоге у танков появилась динамическая защита, которая своим взрывом сбивала кумулятивную струю. «Тогда появились тандемные заряды, которые пробивали динамическую защиту. В ответ была создана активная защита типа нашей «Арены», которая выпускает противоснаряд навстречу реактивной гранате. Все идет своим чередом. Будут придуманы средства защиты танков от беспилотников», – сказал Дрозденко газете ВЗГЛЯД.

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По словам эксперта, комплекс активной защиты «Арена» отлавливает только те снаряды, которые подлетают к танку со стороны бортов. Поэтому нужна модернизация, чтобы бороться с ракетами при атаках сверху. Тем более, современные американские противотанковые комплексы умеют наносить удар с верхней полусферы, благодаря тому, что при подлете к танку снаряд делает «горку». «Но сами по себе беспилотники – штука грозная, особенно если их правильно и массово применять», – признает Дрозденко.

Что касается защищенности самых современных российских танков, таких как «Армата», от атаки беспилотников, то информация об этом засекречена. Но события в Карабахе – это повод делать выводы. «Средства защиты, как и средства противодействия, будут развиваться. Технологии не стоят на месте и борются друг с другом. Так было испокон веков», – подытожил Дрозденко.