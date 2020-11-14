Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

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14 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

    В Карабахе Армения потеряла более 120 танков разных модификаций    14 ноября 2020, 19:05
    Фото: Петромарковский Дмитрий/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Война в Карабахе показала - танк является легкой мишенью для ударных беспилотников. Всего за несколько недель боевых действий Ереван потерял более 120 боевых машин. Какие выводы должна сделать Россия по итогам этого конфликта и насколько сейчас российские танки защищены от ударных дронов и барражирующих боеприпасов противника?

    Вторая Карабахская война показала уязвимость бронетехники, в частности, танков, перед беспилотной авиацией, особенно высокотехнологичных турецких дронов. Как пишет еженедельник «Звезда», эффективность беспилотников превысила результативность армянских наземных противотанковых средств. В связи с этим издание делает вывод о том, что в современных условиях защищать танки становится труднее из-за роста числа и характера угроз.

    Российские конструкторы пытаются повышать живучесть танков. Уже известно о планах установить на танки Т-72Б3М и Т-80БВМ комплекс активной защиты «Арена-М», дополнительные блоки динамической защиты в жестком корпусе по бортам и заменить динамическую защиту «Контакт-5» на «Реликт», стоящую на танках Т-90М. Живучесть танков также планируется повышать за счет систем электромагнитной защиты и автономной автоматической системы противопожарной защиты многократного действия.

    По подсчетам западных аналитиков, без учета захвата азербайджанскими военными бронетехники в качестве трофеев, Армения потеряла более 120 танков разных модификаций (Азербайджан потерял 30), 24 бронированные машины, около двадцати боевых машин пехоты, 120 единиц буксируемой и 17 самоходной артиллерии.

    Азербайджан не считается военной державой, но благодаря использованию ударных беспилотников Bayraktar и барражирующих боеприпасов типа Harop и Skystriker, сумел навязать свой сценарий развития конфликта. При этом нужно учитывать мощную поддержку Турции, которая отвечала за патрулирование неба над Карабахом с помощью разведывательных самолетов, и «летающих радаров» Boeing 737 AEW&C.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев убежден, что в современных реалиях танки не должны использоваться по принципу самоходной артиллерийской установки. Такой подход оправдан только в случае проведения антитеррористических операций на своей территории.

    «В настоящее время танк должен оборудоваться небольшой системой противовоздушной обороны. Также на поле боя должны быть специальные машины поддержки. Они отвечают за защиту танков с воздуха»,

    – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт пояснил, что военным сейчас приходится тщательнее продумывать использование танков во время сражения из-за слишком большого количества поражающих средств. Если танк применяется в бою неэффективно, то это не означает, что они неэффективны сами по себе. «Скорее, командные пункты не понимают значение танков в современном бою», – предположил эксперт. Помимо усиления защитных систем танков необходимо создавать новые средства их поддержки, например, дроны, полагает он.

    Профессор Академии военных наук, директор проекта по обычным вооружениям и МДТО ПИР-Центра Вадим Козюлин напомнил, что несколько лет назад в Сирии появились первые звоночки о возможностях беспилотников изменить ход военного конфликта. Находящимся там российским войскам приходилось отражать атаки кустарных беспилотников, которые управлялись не регулярными войсками, а террористическими группами. Российские аэродромы удалось защитить благодаря самым современным средствам ПВО. «Вражеские беспилотники слаженно атаковали, несли хорошую боевую нагрузку. Если бы не системы противодействия, которые не всегда оказывались надежны, то это уже была грозная сила, даже в кустарном исполнении», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, во всем мире ищут эффективные способы защиты от ударных беспилотников, но даже самая современная система ПВО не претендует на решение этой задачи. Необходимо не только модернизировать, но и создавать совершенно новые индивидуальные системы защиты танков от беспилотников. «Тема не закрыта. Это серьезная проблема для военных, и она будет требовать больших вложений. Пока относительно эффективно работают системы ПВО в связке со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но у Армении таких современных систем не оказалось. Армянская разведка прозевала появление ударных систем, турецких офицеров и наемников из Сирии. Удивительно, как легкомысленно подошли к этому вопросу армянские разведслужбы. А другая проблема в том, что у России нет ударных дронов, поэтому их нет и у Армении. Сегодня танк оказался бессилен против серьезного беспилотника в бою один на один», – уверен Козюлин.

    Универсальной защитой бронетехники от атаки дронов эксперт считает индивидуальную защиту. «Это наиболее надежное и менее затратное средство, чем прикрывать все подразделения комплексной системой ПВО. При этом нужно закладывать возможности постоянной модернизации по мере появления новых решений у производителей беспилотных ударных систем», – подчеркнул Козюлин.

    Обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко согласен, что в Нагорном Карабахе сыграло свою роль отсутствие правильно выстроенной Арменией системы ПВО, слабая подготовка персонала и нехватка некоторых видов современных вооружений. Таким образом, Армения воевала на уровне начала XXI века.

    Эксперт убежден в эффективности только комплексного подхода – развитие ПВО и индивидуальных средств защиты. Об этом говорит ход истории. В прошлом танки уничтожались из противотанкового ружья, затем подкалиберными и кумулятивными снарядами. В итоге у танков появилась динамическая защита, которая своим взрывом сбивала кумулятивную струю. «Тогда появились тандемные заряды, которые пробивали динамическую защиту. В ответ была создана активная защита типа нашей «Арены», которая выпускает противоснаряд навстречу реактивной гранате. Все идет своим чередом. Будут придуманы средства защиты танков от беспилотников», – сказал Дрозденко газете ВЗГЛЯД.

    По словам эксперта, комплекс активной защиты «Арена» отлавливает только те снаряды, которые подлетают к танку со стороны бортов. Поэтому нужна модернизация, чтобы бороться с ракетами при атаках сверху. Тем более, современные американские противотанковые комплексы умеют наносить удар с верхней полусферы,  благодаря тому, что при подлете к танку снаряд делает «горку». «Но сами по себе беспилотники – штука грозная, особенно если их правильно и массово применять», – признает Дрозденко.

    Что касается защищенности самых современных российских танков, таких как «Армата», от атаки беспилотников, то информация об этом засекречена. Но события в Карабахе – это повод делать выводы. «Средства защиты, как и средства противодействия, будут развиваться. Технологии не стоят на месте и борются друг с другом. Так было испокон веков», – подытожил Дрозденко.


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