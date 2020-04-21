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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:09  |  vz.ru
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США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Испытания танков «Армата» в Сирии вызвали сомнения

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему возникли сомнения в отправке новейших российских танков на сирийские полигоны и для кого было сделано это громкое заявление? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»

Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Испытания танков «Армата» в Сирии вызвали сомнения

              Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?   21 апреля 2020, 12:58
              Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
              Текст: Виктор Сокирко

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              «Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему возникли сомнения в отправке новейших российских танков на сирийские полигоны и для кого было сделано это громкое заявление?

              Будем плясать от печки. О том, что танк Т-14 «Армата», который претендует на мировую гегемонию в танкостроении, прошел «обкатку боем» в Сирии, сообщил не главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков (ему подчиняются все танкисты ВС РФ) и даже не начальник Генштаба Валерий Герасимов (ему вообще все в армии подчиняются, не говоря уж про министра Шойгу), а министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

              Ладно, в армии министр не служил ни разу. Указание «торговля» в его министерской должности в этой ситуации более показательное – «Армату» явно пиарят таким способом именно на экспорт, так как сама Российская армия от нового танка пока де-факто отказывается.

              Почему? Во-первых, из-за достаточно высокой цены. Во-вторых, из-за того, что российские танкисты сделали ставку на модернизированные и очень успешные танки Т-90М. Их Минобороны, как стало известно, заказало около 1500 единиц. «Армат» же сейчас в танковых полках 20 штук, плюс контракт на поставку еще 100 машин.

              Танк Т-14 «Армата» в России прозвали «парадным танком» – из-за небольшого количества выпущенных на данный момент машин, позволяющего участвовать лишь в испытаниях и в прохождениях во время военных парадов на Красной площади в Москве. При этом у «Арматы» потрясающие перспективы, просто он опередил время.

              То есть ситуация видится такой, что действительно прекрасный танк «Армата», обладающий уникальными возможностями и техническими характеристиками, оказался... невостребованным. Он вроде как и нужен, но без него пока можно и обойтись. Но вот другой вопрос – этот танк нужно продать. Окупить его разработку и производство. По экспорту, по лицензии, как угодно – деньги-то ведь в него вложены, и немалые.

              Здесь можно вспомнить историю с танком Т-90, который родился на базе уже обкатанного и проверенного (и успешно продаваемого) Т-72. «Уралвагонзавод», основной производитель тяжелой бронетехники в России, этот танк не просто усовершенствовал или модернизировал, а довел до совершенно нового уровня.

              И поставив Вооруженным силам РФ Т-90АМ, предложил его на продажу в экспортном варианте, как Т-90С, стоимостью около двух с половиной миллионов долларов за единицу, а глубоко модернизированный Т-90МС – уже за 4,3 миллиона. Нынешнее продление российско-индийского контракта по лицензионному производству танков Т-90С/СК, согласно которому Индия получит дополнительно 464 машинокомплекта для собственной сборки, принесет России («Уралвагонзаводу») как минимум 2,8 млрд долларов. Тех самых средств, которые потребуются для выполнения внутренней потребности в производстве танков.

              России необходимо сейчас убедить потенциальных покупателей в том, что товар в виде уникальной бронированной системы «Армата», на базе которой возможно размещение танка, боевой машины пехоты, вспомогательной машины поддержки на поле боя, является самой эффективной машиной.

              Банальное сравнение ТТХ Т-14 «Армата», американского Abrams М1А1 или немецкого Leopard 2А6 в «бумажном» варианте никого особо не впечатлит – калибр и толщина брони, конечно, имеют значение, но практика применения, конечно, предпочтительнее. Чем большая практика эффективного боевого применения техники, тем выше на нее спрос.

              Образно говоря, тот же автомат Калашникова в рекламе не нуждается (производство АК-47 сейчас наладили даже в США), хорошо зарекомендовали себя танки Т-90, истребители семейства Су-30, МиГ-29 и другая проверенная боевая техника. Хороший пиар российским зенитным ракетным системам С-400 «Триумф» сделала Турция, предпочтя С-400 американским Patriot. У российских танков Т-14 «Армата», равно как и у истребителей пятого поколения Су-57, такой рекламы пока что нет. Не участвовали они в боевых действиях. И если учесть, что их массового применения (постановки на вооружение) в Российской армии тоже нет, то необходимы некие ходы, подтверждающие их выдающиеся боевые характеристики.

              О том, что российские истребители Су-57 побывали в небе Сирии, известно достоверно. Вроде бы даже случился «контакт» с американскими самолетами F-35. Почему бы не обкатать в Сирии, на боевой площадке, и перспективный российский танк Т-14 «Армата»? Или хотя бы заявить о том, что подобное произошло?

              «Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда, – заявил газете ВЗГЛЯД один из пессимистично настроенных военных экспертов, сам бывший танкист Виктор Мураховский. – Мог быть использован любой полигон, в том числе и с максимальной приближенностью к боевым условиям. У нас подобный «полигон» сейчас существует только в Сирии. При этом давайте вспомним, что российская группировка в этой арабской республике прямого вооруженного контакта ни с какой из сторон-участниц конфликта не имеет. С Турцией у нас вообще такой нейтралитет по Идлибу, где фиксируется каждый выстрел.

              При возможностях воздушной разведки, как при использовании беспилотников, так и космических средств спутниковой разведки США, о появлении «Арматы» в Сирии было бы уже известно. Другое дело, что может идти речь о неких намерениях по возможным поставкам новых российских танков в Сирию. Ну такое «взрыхление почвы» перед поставкой Т-14 в эту страну».

              Можно вспомнить инфоповод недельной давности, когда ряд изданий, изначально сирийских и турецких, а затем и российских, сообщили о переброске в Сирийскую Арабскую Республику около 150 тяжелых танков и бронетранспортеров.

              Сообщалось, что «бронированную армаду» доставил в сирийский порт Тартус большой десантный корабль (БДК) «Саратов». Для понимания: российские БДК способны принять на борт 10-13 танков, либо 30-35 бронетранспортеров, плюс 300 морских пехотинцев. Больше не поместится, водоизмещение не позволит. Чисто теоретически в составе «рассекреченного» груза могли быть и несколько (2-5-10 штук) Т-14 «Армата», которые могли прокатить по пыльным просторам Сирии для испытания надежности. Вот только зачем? Можно было использовать, например, российские полигоны в Таджикистане (201-я военная база) или в Армении (102-я в Гюмри), где схожие с Сирией погодно-климатические и ландшафтные условия.

              С другой стороны, сложно заподозрить федерального министра в дезинформации. Тем более что просто случайно оговориться г-н министр Мантуров в интервью с журналистом телеканала «Россия 1» об испытаниях российского танка в Сирии не мог. Даже если предположить, что его спровоцировали на подобный ответ. «Да, совершенно верно... они были в Сирии», – ответил Мантуров на вопрос телеведущей Наили Аскар-заде. Пожалуй, можно предположить, что ответ этот был в большей степени ориентирован на потенциальных покупателей «Арматы» на Ближнем Востоке и в Саудовской Аравии.

              Позиция Минобороны России в этой ситуации осталось непонятной. Ни подтверждений, ни опровержений из военного ведомства не последовало. И если о «командировке» истребителей Су-57 в Сирию было дано подтверждение, то вот по поводу танка Т-14 «Армата» военные предпочли промолчать. Здесь может быть одно предположение – танки пошли в Сирию по другим «каналам». И, что не исключено, именно по ведомству Министерства промышленности и торговли – не для испытаний, а для первой экспортной партии? О чем и был осведомлен министр Мантуров.

              «Потенциальный рынок продаж российской «Арматы» ориентирован именно на Ближний Восток,

              – считает эксперт танкового производства Константин Белоусов. – Европа, Китай, Египет, а уж тем более США этот российский танк, при всех его характеристиках, точно не купят. Но он может оказаться привлекательным для Ближнего Востока, Аравийских стран. Его возможности привлекательны именно в условиях пустынных или просто стран с жарким климатом. Этот танк обладает высокими скоростными характеристиками, мощной пушкой, имеет активную и динамическую защиту, это непревзойденный убийца.

              Но он очень дорогой. Вероятно, что в процессе доработок и модификаций будет стоить еще больше, для Российской армии сумма в 250 миллионов рублей завышенная, здесь эффективнее заказать не менее надежные Т-90, а вот для экспорта это вполне объяснимо. Главное, продать такой танк «красиво».

              А для этого как раз и могла понадобиться история про испытания в Сирии.


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