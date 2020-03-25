Российский танк Т-95 на Западе назвали «кошмаром НАТО»

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, могла бы стать «кошмаром» для НАТО в случае принятия на вооружение, пишет американское издание The National Interest.

«Высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью – отличной огневой мощью», – приводит текст статьи РИА «Новости».

По словам автора материала, этот танк, оснащенный 152-миллиметровой пушкой, превосходил бы любой аналог, в том числе большинство западных танков, вооруженных 120-миллиметровыми орудиями немецкой фирмы Rheinmetall.

Благодаря 152-миллиметровой пушке Т-95 имел бы большую дальнобойность, и при этом потенциально мог бы использовать обычные артиллерийские снаряды. По словам автора, в танк предполагалось установить более раннюю версию дизельного двигателя, который сейчас используется в Т-14 «Армата».

По сведениям издания, хотя информация о бронировании боевой машины отсутствует, скорее всего, Т-95 был бы оснащен системой активной защиты, а также комплексом динамической защиты.

Несмотря на то, что танк так и остался в проекте, некоторые особенности его конструкции, включая мощный двигатель и башню с большими углами возвышения, в конечном итоге были учтены при создании танка Т-14 «Армата», считает автор.

«Если бы Т-95 поступил в серийное производство, он был бы грозным противником», – считает автор статьи.

Ранее издание National Interest сообщало, что под самый конец холодной войны Советский Союз создал прототип Т-95, или «Объект 195». Советский «супертанк» по своим показателям превосходил бы современные танки НАТО, если бы его приняли на вооружение, отмечает издание.

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