Первая партия новейших танков Т-90М поступила в российскую армию

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российские Вооруженные силы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщил, что «первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались в апреле», передает ТАСС.

Он уточнил, что несколько Т-90М поступило в Таманскую мотострелковую дивизию, также входящую в состав армии.

ПО словам командующего, в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО завершено обучение управлению, стрельбе, ведению боя на новых танках. «В танковой армии применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90», – пояснил Кисель.

Боевые стрельбы из новых танков планируется провести в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

Напомним, в феврале новейший танк Т-90М «Прорыв» завершил госиспытания.

Танк Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 «Армата».

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