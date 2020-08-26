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26 августа, среда  |  Последнее обновление — 08:33  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией

Производство танков - одно из важнейших достояний российского ВПК Антон Новодережкин/ТАСС
Россия рассматривает новые варианты «танка будущего», а Британия в то же самое время задумывается, не отказаться ли ей вовсе от этого вида военной техники. Кто больше прав в прогнозе относительно перспективного оружия, сохраняются ли былые достоинства танков сегодня – и сколько танков нужно нашей стране? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...
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Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
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  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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    Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией

    Производство танков - одно из важнейших достояний российского ВПК    26 августа 2020, 08:25
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Россия рассматривает новые варианты «танка будущего», а Британия в то же самое время задумывается, не отказаться ли ей вовсе от этого вида военной техники. Кто больше прав в прогнозе относительно перспективного оружия, сохраняются ли былые достоинства танков сегодня – и сколько танков нужно нашей стране?

    По полю Международного военно-технического форума «Армия-2020» танки грохотали. Доминирование бронетанковой техники на этой «выставке достижений» очевидно, хотя и других видов вооружений и военной техники здесь представлено предостаточно. Россия, как видно, не собирается отказываться от «бронированного кулака» и активно развивает отечественное танкостроение, которому в этом году исполнилось 100 лет. И это на фоне того, что некоторые страны от дорогостоящих танков как таковых хотят отказаться вовсе и собираются вложиться в кибервооружение, космос и другие передовые технологии.

    В значительной степени сократить парк бронетехники, а впоследствии и вовсе отказаться от танков, сейчас собирается Великобритания. По крайней мере, газета Times сообщает, что официальный Лондон изучает такую возможность, ссылаясь на высокую стоимость модернизации своих танков Challenger и БМП Warrior, которые, действительно, изрядно устарели и не способны составить конкуренцию более совершенным танкам других государств.

    Тут надо понимать, что первопричина именно в цене вопроса – дорого модернизировать, создавать новые или, например, покупать за границей, как рассматриваемый вариант с немецким танком Leopard 2. Минобороны страны утверждает, что будущее в меняющемся характере ведения войны принадлежит отнюдь не танкам, а другим средствам ведения боевых действий. Поэтому Великобритания уже забросила удочку в НАТО с предложением отказаться от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс.

    Вторая сторона вопроса, по причине которого Великобритания вбивает «танковый клин» в мировое танкостроение, заключается в том, что танки Лондону на нынешнем историческом этапе действительно вовсе не нужны. Их применение на самом Туманном Альбионе крайне неэффективно – на острове им и разойтись-то негде. Высаживать морской десант с тяжелой бронетехникой в Европу, через Ла-Манш, тоже нет против кого, не в Балтийское же море, в Калининградскую область, например, танки тащить.

    В качестве отступления можно заметить, что англичане достаточно прагматичны. Когда Британия «правила морями», ее флот был одним из самых мощных в мире, количество кораблей измерялось сотнями, в том числе десятками авианосных. Сейчас британский флот далек от такого количества. То есть ВМС уже не рассматриваются в качестве мощного рычага влияния, в том числе в колониальной политике, поэтому он причален к стенке. То же самое с танками – они Великобритании сейчас не особо нужны, значит, и нет смысла на них тратиться. В общем, англичане в этом плане совсем не «бронебойный» авторитет.

    В России традиционно считают, что танков много не бывает, тем более, что наша страна считается самой бронированной в мире. Эксперты американского издания We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower недавно нашли в российской армии 22 тыс. танков. Для сравнения, у европейских стран, входящих в НАТО, бронемашин немногим более 11 тысяч, если приплюсовать США и Канаду, то общее количество достигнет 18 тысяч. То есть очевидное преимущество России по бронетехнике.

    Но западные цифры врут. Из реально боевых машин, модернизированных или совершенно новых, у нас немногим более 5 тыс. танков. Остальные находятся на хранении, либо готовятся к модернизации. Большего в условиях современной войны и не надо.

    Современный танк, конечно, несмотря на многочисленные споры, нельзя назвать устаревшим видом вооружений – это убойная сила при мощной пушке и средствах защиты. Пехота танков боится, но имеет средства противодействия. Из основных российских танков сегодня можно назвать Т-90, Т-90А, Т-90М, линейку Т-80 в различных модификациях и Т-72, которые усовершенствованы до уровня Б3. Плюс еще Т-14 на платформе «Армата», который пока как-то с трудом входит в бронетанковый состав Вооруженных сил РФ.

    «Танки в российской армии на ближайшие годы не станут анахронизмом, более того, они будут лишь усовершенствоваться и прибавляться новыми разработками бронированных машин, – считает военный эксперт Владимир Попов. – Танк сам по себе универсален – это долговременная бронированная точка, способная оперативно менять свою позицию и действовать в зависимости от ситуации на поле боя.

    Здесь нужно вспомнить, что ни один из вооруженных конфликтов конца XX – начала XXI века не обходился без их использования. Танки успешно действовали как в локальных конфликтах, так и в широкомасштабных военных действиях, причем порой даже без своего прямого наступательного компонента. В Афганистане советские войска их использовали именно как огневую поддержку на постах в горах. Американцы в Ираке лишь благодаря поддержке танков ломали оборону сил Саддама Хусейна.

    Посмотрите даже на нынешний расклад сил на предполагаемом театре военных действий в Европе, участниками которого может стать с одной стороны Россия, а с другой – войска стран НАТО. У нас на западном направлении развернуты две именно танковые армии. США сейчас разместили в Польше тоже бронетанковую бригаду, переведенную из Германии, а ранее перебросили третью бронетанковую бригадную группу из 4-й пехотной дивизии США, в составе которой были и 87 танков «Абрамс». То есть роль танков в современных войнах будет не менее значимой, чем любые новые технологии».

    В принципе, любой танк как таковой представляет из себя три составляющих – шасси на гусеничной базе, бронированные башню и корпус плюс вооружение в виде пушки и пулеметов. Ничего другого, как и в велосипеде, придумать невозможно. Можно лишь усовершенствовать все это до новых уникальных возможностей.

    Этим занимаются не только российские танкостроители, но и гении технической мысли других стран.

    Общепризнанны боевые характеристики модернизированного немецкого Leopard 2, которых произведено более 3,5 тыс. единиц (в Германии разрабатывался и Leopard 3 – без башни и с двумя пушками, но он так и не пошел в серийное производство). Весьма ценится и израильский танк Merkava, который разрабатывается сейчас уже в пятом поколении. Заметно продвинулись с созданием собственных танков в Китае (прежде использовали закупленные или лицензионные российские). К слову, на нынешнем форуме «Армия-2020» Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала в подмосковной Кубинке одну из лучших своих боевых машин – ZIZ-96В.

    Не стоит на месте, естественно, и Россия, которая смотрит в будущее и не собирается останавливаться на модификациях старых танков до совершенно нового уровня и создания новых, как та же «Армата». На нынешнем форуме «Армия-2020» была представлена концепция «танка будущего», которую продемонстрировал 38-й Научно-исследовательский институт бронетанкового вооружения и техники. Пусть пока и в макете, но уже с заданными характеристиками вооружения и защиты, которые впечатляют совершенно новыми возможностями.

    Проект должен быть реализован к 2040 году – с очень завидной перспективой на многие десятилетия, позволяющей предположить, что танки все же не вымрут. По крайней мере в России.

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