Эксперт оценил планы Британии полностью отказаться от танков

Отказ британцев от модернизации бронетанковых войск в пользу дронов и кибероружия будет означать лишь признание национальных проблем в этой отрасли. Так военный эксперт Дмитрий Дрозденко прокомментировал газете ВЗГЛЯД появившиеся в СМИ публикаций о том, что власти Британии задумалась о полном отказе от танков.

«И танки и бронемашины пехоты в ближайшие десятилетия будут одним из ведущих компонентов на поле боя. И человек на передовой останется главным», – уверен заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Да, характер боевых действий изменился, перейдя с фронтовых операций на сетецентрическую войну. Но в сражениях все равно не обойтись без танков и боевых машин пехоты», – отметил собеседник.

С другой стороны, ставка лишь на военных роботов и кибероружие опасна для всех. «Нейросети с возможностью самообучения и принятия самостоятельных решений, которые сегодня активно внедряют в те же беспилотники – чреваты выходом техники из-под контроля человека. И это уже не выдумки фантастов, подобные случаи бывали», – сказал Дрозденко.

Собеседник также подчеркнул, что моря и проливы, которыми окружена Британия, сегодня не защищают ее от боевых действий на суше. «Известно, что Великобритания, как и США – талассократии – морские державы, старающиеся действовать на чужой территории. Авиацией можно разбомбить что угодно, но закрепиться на территории противника могут только сухопутные войска, которые без бронетехники – ничто», – подчеркнул эксперт.

«Потому, скорее всего, у Британии есть проблемы с национальным производством собственной бронетехники. Из-за этого они ищут какие-то оправдания своему нежеланию или невозможности инвестировать в разработку танков, сравнимых с нашей «Арматой», – резюмировал Дрозденко.

Ранее газета Times сообщила, что в рамках модернизации вооруженных сил Великобритания может полностью отказаться от танков. Британские власти рассматривают такую возможность из-за высокой стоимости модернизации 227 танков «Челленджер 2» и 388 боевых машин пехоты «Уорриор».

Кроме того, Минобороны полагает, что эти танки и БМП устарели, современные боевые действия требуют больших вложений в кибервооружение, космические и прочие технологии.

Руководство страны не исключает, что будет проведена модернизация тяжелой бронетехники. Также у Германии могут купить танки «Леопард 2». Однако Великобритания уже прощупывает почву с целью изменения характера своего вклада в деятельность НАТО. Газета пишет, что Великобритания хочет занять ведущую роль в штурмовой авиации, предложив НАТО 50 вертолетов «Апач» наряду с тяжелыми вертолетами-заправщиками, вертолетами-разведчиками, а также объекты по тренировке и поддержке.

В 2015 году сообщалось, что Британия решила модернизировать танки из-за появления у России нового типа танков Т-14 «Армата».

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