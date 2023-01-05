Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»

NYT рассказала о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины

NYT: Дроны ВС России стоят в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить

Цена используемых Россией БПЛА может достигать всего 20 тыс. долларов, в то время как запуск используемой Украиной ракеты класса «земля – воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долларов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.

По его словам, дешевле всего обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, который обходится в 140 тыс. долларов. Гораздо дороже обходится удар американского ЗРК NASAMS стоимостью 500 тыс. долларов. При этом эксперты отмечают риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств. Специалисты сошлись во мнении, что военные нужды дорого обходятся Украине и ее союзникам, передает РБК со ссылкой на NYT.

Также Старосек призвал учитывать расходы на поражение БПЛА, так как сбить его стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.

В заключение эксперт добавил, что в данный момент Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат».

Накануне Еврокомиссия заявила о намерении перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе.

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