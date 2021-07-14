Польша нацеливает на Калининград американские танки

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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

Разговоры о фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
Утверждение о том, что Украина превращается в фашистское государство, может прозвучать парадоксально. С точки зрения одних, она стала им уже давно. С точки зрения других, в принципе не может им стать, особенно под руководством русскоязычного комика. Однако именно при Владимире Зеленском правящий класс Украины перешагнул через «красную черту», сделав фашизм частью государственного правления.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Почему Китай не введет войска в Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...

Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Наши отказники начитались пабликов в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», наслушались соседей, и в результате – ни в какую не хотят прививаться. Кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро. Подробности...
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России пора выйти из Совета Европы

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны. А Совет Европы — это место позора и унижения. Подробности...
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Ушел непотопляемый Аваков

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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    Польша нацеливает на Калининград американские танки

    Американские танки будут стоять рядом с Калининградской областью    14 июля 2021, 21:00
    Фото: army.mil
    Текст: Виктор Сокирко

    Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?

    Танковая мощь польской армии как таковая зародилась лишь после 1945 года, когда на вооружении Войска Польского появилась тяжелая и средняя советская бронетехника. Кто помнит польский сериал «Четыре танкиста и собака», снятый по одноименной повести Януша Пшимановского, вспомнит и легендарную «тридцатьчетверку» с надписью RUDY (по-польски – «Рыжий»), и овчарку по кличке Шарик. В последующем именно советский танк Т-34 долгое время составлял основу сухопутных войск Польши. Про танкетки, легкие танки, бронеавтомобили, имевшиеся на момент начала в 1939 году Второй мировой войны, никто уже не вспоминал.

    В составе Варшавского договора под эгидой СССР Польша была в особом статусе – новую технику сюда, на направление «главного удара» против Запада, поставляли регулярно, как и в ГДР. В том числе и большое количество советских танков – на момент распада СССР самых продвинутых Т-72, которым ставилась задача добраться молниеносным броском едва ли не до берегов Ла-Манша. Понятно, что во взаимодействии с танковыми подразделениями советских групп войск, располагавшихся как в самой Польше, так и в Германии, Чехословакии и Венгрии.

    Собственно танк Т-72М1 и по сей день является основным танком польской армии – таких насчитывается 350 бронемашин в строю и еще 200 находятся в резерве. Есть еще порядка 230 танков РТ-91 Twardy, который хотя и польского производства, но фактически является модификацией Т-72. Главная же ударная танковая мощь Польши – немецкие танки «Леопард» (Leopard 2 и Leopard 2A4), численность которых оценивается в 142 машины.

    Несмотря на то, что «бронированный кулак» Варшавы является сильнейшим в Восточной Европе, он уже безнадежно устарел и не способен противостоять той же России, за слабым исключением «Леопардов», большая часть из которых эксплуатировалась в Германии до 1990-х годов, а затем были проданы Польше.

    Поэтому Варшава сейчас делает ставку на американские «Абрамсы» – бесспорно, хороший танк, опробованный в боях. Версия SEPv3 была создана еще в 2016 году, она отличается обновленным боекомплектом, состоящим из двух типов боеприпасов, что позволяет экипажу эффективно их использовать в зависимости от ситуации на поле боя. В самих США таких танков, как и предыдущей модификации, насчитывается более полутора тысяч, так что продать Польше 150-250 обновленных «Абрамсов» не составит труда.

    С численностью танков, которые Варшава с радостью готова принять от Вашингтона (штука – стоимостью от 8 млн долларов), пока не совсем понятно. Премьер-министр и руководитель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский говорит, что правительство Польши готово выделить средства на перевооружение «Абрамсами» четырех танковых батальонов. Считаем: танковый взвод – три-четыре танка, рота – 9-12, батальон – 36. Соответственно, контракт рассчитан на 140-150 танков.

    При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявляет, что принято решение закупить 250 единиц бронетехники. Вероятно, что подразумеваются в этом числе и машины управления, эвакуации и поддержки. То есть непосредственно самих M1A2 Abrams SEPv3 Польше будет поставлено не больше полутора сотен. К примеру, российская танковая дивизия насчитывает порядка 200 танков, в зависимости от решаемых задач.

    Но вот беда – чисто танковой дивизии ВС РФ в Калининградской области-то и нет.

    Танки как у советской, так и российской армии в районе Калининграда были, причем в изрядном количестве. В 2008-2009 годах было выведено, большей частью железнодорожным путем, на территорию России более 600 танков, около 500 БМП и БТР, не менее 600 орудий и минометов – по условиям действовавшего тогда ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Это был билет в один конец. Вернуть обратно тем же путем всю эту массу техники не представляется возможным, ведь российскую область здесь окружают Польша и Литва – страны НАТО.

    Калининградская область с материковой частью России гораздо более надежно связана морем. Однако на БДК (больших десантных кораблях) и иных морских транспортниках большое количество тяжелой техники сразу и вдруг не перевезешь. Впрочем, некая «танковая заначка» в Калининграде осталась – достаточно, чтобы оснастить три мотострелковые дивизии, в составе которых имеется по одному танковому полку. То есть можно с уверенностью сказать, что в регионе уже имеется не меньше сотни танков.

    Тем более, что российская группировка в Калининградской области сейчас значительно усиливается. Формирование 18-й гвардейской мотострелковой дивизии (МСД) должно завершиться осенью нынешнего года. А дивизия – это полноценное общевойсковое соединение, способное самостоятельно вести боевые действия в отрыве от основных сил.

    Новая МСД в Калининградской области, которая войдет в состав 11-го армейского корпуса, появилась не на голом месте. Ее основу составила переформированная 79-я гвардейская мотострелковая бригада (теперь это полк с частями обеспечения), а также вновь сформированные 275-й и 280-й мотострелковые полки, а еще 11-й танковый полк. Формирование соединения еще продолжается, однако уже в марте 2021 года замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов передал командиру дивизии ее историческое боевое знамя – это уже полноценная боевая единица Вооруженных сил России, а не какая-то «сборная солянка». Дивизия – «взломщик» обороны противника, которая способна также эффективно сдерживать натиск наступающих сил.

    «Идущие на Западе разговоры о вооруженном противостоянии НАТО и России, о возможном захвате Калининградской области, в первую очередь направлены на поддержание морального духа Польши и стран Балтии, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Александр Зимовский. – Варшаве, Вильнюсу, Риге и Таллину показывают готовность защитить их от мнимой агрессии со стороны России. Американцы ввели туда свои военные силы, всячески показывают готовность для совместной защиты, но этого, как видно, мало – боятся союзнички. Ладно, тогда вот вам сахарная косточка в виде плана захвата Калининграда.

    Подобный план может стать лишь предпосылкой к третьей мировой войне. Даже если предположить, что если будет предпринята попытка вооруженного вторжения в направлении Калининграда со стороны Польши, то это означает, что в ответ российский танковый каток прокатится по всей Прибалтике и не будет делать промежуточных остановок вплоть до Варшавы. Это все прекрасно понимают и остерегаются подобного развития сценария, но болтать языком можно сколько угодно».

    Российско-польская граница в Калининградской области составляет почти двести километров, большая часть из которых являются труднопроходимыми болотисто-лесистыми участками. Соответственно и оборонять их значительно проще, чем вести атакующие операции.

    При этом у России есть гипотетический вариант экстренной передислокации своих сил и средств, в том числе расположенной в Ленинградской области танковой армии, по так называемому Сувалковскому коридору, который называют «ахиллесовой пятой НАТО». Это участок местности, где Польша и Литва имеют общую границу протяженностью около 65 километров, примыкает к нему и Белоруссия. «Коридор» в случае боевых действий может соединить основную территорию России с Калининградской областью.

    Калифорнийский аналитический центр RAND несколько лет назад составил имитационную модель подобного вооруженного конфликта. Против 25 российских батальонов численностью в 10 тысяч человек НАТО сможет выставить лишь 17 батальонов с 6800 бойцами в строю. Помимо этого, у России будет и достаточное количество бронетехники, дислоцированной в непосредственной близости от Сувалковского коридора. НАТО здесь представлено бронетранспортерами Stryker, вооруженными 30-мм пушками. А польских «Абрамсов» пока не наблюдается, да и их численность не будет играть решающего значения.

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