Польша нацеливает на Калининград американские танки

Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?

Танковая мощь польской армии как таковая зародилась лишь после 1945 года, когда на вооружении Войска Польского появилась тяжелая и средняя советская бронетехника. Кто помнит польский сериал «Четыре танкиста и собака», снятый по одноименной повести Януша Пшимановского, вспомнит и легендарную «тридцатьчетверку» с надписью RUDY (по-польски – «Рыжий»), и овчарку по кличке Шарик. В последующем именно советский танк Т-34 долгое время составлял основу сухопутных войск Польши. Про танкетки, легкие танки, бронеавтомобили, имевшиеся на момент начала в 1939 году Второй мировой войны, никто уже не вспоминал.

В составе Варшавского договора под эгидой СССР Польша была в особом статусе – новую технику сюда, на направление «главного удара» против Запада, поставляли регулярно, как и в ГДР. В том числе и большое количество советских танков – на момент распада СССР самых продвинутых Т-72, которым ставилась задача добраться молниеносным броском едва ли не до берегов Ла-Манша. Понятно, что во взаимодействии с танковыми подразделениями советских групп войск, располагавшихся как в самой Польше, так и в Германии, Чехословакии и Венгрии.

Собственно танк Т-72М1 и по сей день является основным танком польской армии – таких насчитывается 350 бронемашин в строю и еще 200 находятся в резерве. Есть еще порядка 230 танков РТ-91 Twardy, который хотя и польского производства, но фактически является модификацией Т-72. Главная же ударная танковая мощь Польши – немецкие танки «Леопард» (Leopard 2 и Leopard 2A4), численность которых оценивается в 142 машины.

Несмотря на то, что «бронированный кулак» Варшавы является сильнейшим в Восточной Европе, он уже безнадежно устарел и не способен противостоять той же России, за слабым исключением «Леопардов», большая часть из которых эксплуатировалась в Германии до 1990-х годов, а затем были проданы Польше.

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Поэтому Варшава сейчас делает ставку на американские «Абрамсы» – бесспорно, хороший танк, опробованный в боях. Версия SEPv3 была создана еще в 2016 году, она отличается обновленным боекомплектом, состоящим из двух типов боеприпасов, что позволяет экипажу эффективно их использовать в зависимости от ситуации на поле боя. В самих США таких танков, как и предыдущей модификации, насчитывается более полутора тысяч, так что продать Польше 150-250 обновленных «Абрамсов» не составит труда.

С численностью танков, которые Варшава с радостью готова принять от Вашингтона (штука – стоимостью от 8 млн долларов), пока не совсем понятно. Премьер-министр и руководитель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский говорит, что правительство Польши готово выделить средства на перевооружение «Абрамсами» четырех танковых батальонов. Считаем: танковый взвод – три-четыре танка, рота – 9-12, батальон – 36. Соответственно, контракт рассчитан на 140-150 танков.

При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявляет, что принято решение закупить 250 единиц бронетехники. Вероятно, что подразумеваются в этом числе и машины управления, эвакуации и поддержки. То есть непосредственно самих M1A2 Abrams SEPv3 Польше будет поставлено не больше полутора сотен. К примеру, российская танковая дивизия насчитывает порядка 200 танков, в зависимости от решаемых задач.

Но вот беда – чисто танковой дивизии ВС РФ в Калининградской области-то и нет.

Танки как у советской, так и российской армии в районе Калининграда были, причем в изрядном количестве. В 2008-2009 годах было выведено, большей частью железнодорожным путем, на территорию России более 600 танков, около 500 БМП и БТР, не менее 600 орудий и минометов – по условиям действовавшего тогда ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Это был билет в один конец. Вернуть обратно тем же путем всю эту массу техники не представляется возможным, ведь российскую область здесь окружают Польша и Литва – страны НАТО.

Калининградская область с материковой частью России гораздо более надежно связана морем. Однако на БДК (больших десантных кораблях) и иных морских транспортниках большое количество тяжелой техники сразу и вдруг не перевезешь. Впрочем, некая «танковая заначка» в Калининграде осталась – достаточно, чтобы оснастить три мотострелковые дивизии, в составе которых имеется по одному танковому полку. То есть можно с уверенностью сказать, что в регионе уже имеется не меньше сотни танков.

Тем более, что российская группировка в Калининградской области сейчас значительно усиливается. Формирование 18-й гвардейской мотострелковой дивизии (МСД) должно завершиться осенью нынешнего года. А дивизия – это полноценное общевойсковое соединение, способное самостоятельно вести боевые действия в отрыве от основных сил.

Новая МСД в Калининградской области, которая войдет в состав 11-го армейского корпуса, появилась не на голом месте. Ее основу составила переформированная 79-я гвардейская мотострелковая бригада (теперь это полк с частями обеспечения), а также вновь сформированные 275-й и 280-й мотострелковые полки, а еще 11-й танковый полк. Формирование соединения еще продолжается, однако уже в марте 2021 года замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов передал командиру дивизии ее историческое боевое знамя – это уже полноценная боевая единица Вооруженных сил России, а не какая-то «сборная солянка». Дивизия – «взломщик» обороны противника, которая способна также эффективно сдерживать натиск наступающих сил.

«Идущие на Западе разговоры о вооруженном противостоянии НАТО и России, о возможном захвате Калининградской области, в первую очередь направлены на поддержание морального духа Польши и стран Балтии, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Александр Зимовский. – Варшаве, Вильнюсу, Риге и Таллину показывают готовность защитить их от мнимой агрессии со стороны России. Американцы ввели туда свои военные силы, всячески показывают готовность для совместной защиты, но этого, как видно, мало – боятся союзнички. Ладно, тогда вот вам сахарная косточка в виде плана захвата Калининграда.

Подобный план может стать лишь предпосылкой к третьей мировой войне. Даже если предположить, что если будет предпринята попытка вооруженного вторжения в направлении Калининграда со стороны Польши, то это означает, что в ответ российский танковый каток прокатится по всей Прибалтике и не будет делать промежуточных остановок вплоть до Варшавы. Это все прекрасно понимают и остерегаются подобного развития сценария, но болтать языком можно сколько угодно».

Российско-польская граница в Калининградской области составляет почти двести километров, большая часть из которых являются труднопроходимыми болотисто-лесистыми участками. Соответственно и оборонять их значительно проще, чем вести атакующие операции.

При этом у России есть гипотетический вариант экстренной передислокации своих сил и средств, в том числе расположенной в Ленинградской области танковой армии, по так называемому Сувалковскому коридору, который называют «ахиллесовой пятой НАТО». Это участок местности, где Польша и Литва имеют общую границу протяженностью около 65 километров, примыкает к нему и Белоруссия. «Коридор» в случае боевых действий может соединить основную территорию России с Калининградской областью.

Калифорнийский аналитический центр RAND несколько лет назад составил имитационную модель подобного вооруженного конфликта. Против 25 российских батальонов численностью в 10 тысяч человек НАТО сможет выставить лишь 17 батальонов с 6800 бойцами в строю. Помимо этого, у России будет и достаточное количество бронетехники, дислоцированной в непосредственной близости от Сувалковского коридора. НАТО здесь представлено бронетранспортерами Stryker, вооруженными 30-мм пушками. А польских «Абрамсов» пока не наблюдается, да и их численность не будет играть решающего значения.

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