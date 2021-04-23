Российская армия прошла проверку на скорость

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Новак: Северный поток –2» будет достроен в 2021 году

23 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Путин и Вооруженные силы России укрепили рубль

Позитивные новости укрепляют рубль Станислав Красильников/ТАСС
Российский рубль крепнет и уже к середине лета может вполне дойти до 70 за доллар. Любопытно, что российской валюте помогает не только послание президента и отвод российских войск от западных границ, но и американская валюта. Как именно?  Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Военные самолеты России получат крышу над головой

Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии Телеканал Звезда/YouTube
Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
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Эстония протянула руку России с опозданием

Премьер Эстонии считает, что договор о границах нужен больше Таллину, чем Москве Madis Veltman/Reuters
Таллин активизировал свою деятельность, направленную на ратификацию российско-эстонского договора о границах. В частности, премьер-министр Кая Каллас призналась, что ратификация этого соглашения сейчас намного нужнее Таллину, нежели Москве. Почему в Эстонии изменили свою точку зрения в отношении договора и с чем связана возросшая дипломатическая активность Таллина?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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МИД меняет правила игры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала. Подробности...
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Как администрация Байдена попала в тактический тупик

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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона. Подробности...
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Пушкин против революции

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века. Подробности...
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    Российская армия прошла проверку на скорость

    Частью масштабных учений стала отработка высадки десанта на побережье    23 апреля 2021, 18:00
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко,
    Елена Лексина,
    Михаил Мошкин

    В пятницу российские войска, перемещенные в рамках учений на западные границы страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации. Генштабу еще предстоит подвести итоги этих учений, однако некоторые выводы уже напрашиваются. Вооруженные силы РФ продемонстрировали способность в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск. Почему это критически важно в современной войне?

    Расхожая и не до конца понятная обывателю фраза «Война – фигня, главное – маневры» в жизни вооруженных сил имеет большое значение. Ее смысл заключается в готовности огромного армейского механизма в сжатые сроки подготовиться к проведению реальных боевых действий. От сигнала «Тревога!» до выхода на исходные позиции должно пройти минимальное время с целью опередить противника. Скорость и организованность передвижения являются важным фактором в оценке боеспособности войск. И сейчас прямо на наших глазах Вооруженные силы РФ продемонстрировали способность в считанные дни передислоцироваться в заданный район и изготовиться к выполнению боевых задач.

    Любые учения начинаются именно с передислокации техники – своим ходом или с использованием иных транспортных средств, ускоряющих их доставку. Скажем, загрузить тяжелую бронетехнику (танки, БМП, САУ) на железнодорожные платформы - это настоящее искусство, требующее профессиональных навыков, счет идет на сантиметры, а еще и на минуты. Загнать 46-тонный танк Т-90 на автомобильную платформу тягача, закрепить и довезти до места назначения – тоже нужно уметь. Если учесть, что речь идет о сотнях боевых машин, это огромная работа, в которой нет мелочей и времени на раздумья.

    Но просто передислоцировать войска – лишь часть проверки боевой готовности. Всю эту массу военнослужащих нужно еще и разместить фактически в голом поле, оборудовать не только позиции для техники, но и временные казармы для размещения личного состава. А еще и накормить военных три раза в день, причем не только сухпайком (его выдают при передвижении), а горячим питанием.

    Опять же задействованные в проверках войска нужно обеспечить боеприпасами, особенно те, которые выдвинулись к границам Украины – на всякий случай. И этих боеприпасов должно быть в запасе как минимум на три дня активных боевых действий.

    Если взять расход боеприпасов для стрелковых вооружений, то закладывается в расчете 5-6 БК (боевой комплект) на солдата в сутки. В один БК входит 450 патронов. По нормам снабжения у каждого мотострелка под рукой должно находиться 3 БК и еще один в запасе. По артиллерии расход составляется из расчета 3-4 БК в сутки – один БК составляет 1 500 снарядов на орудие или самоходную артиллерийскую установку. На подвоз боеприпасов потребовалось десятки и сотни железнодорожных эшелонов и автомобильных тягачей.

    Аналогичная ситуация с топливом – танк расходует в среднем 450 литров солярки на 100 километров (около 270 литров в час при движении по пересеченной местности), БМП или БТР топлива расходуют несколько меньше, однако общая потребность в заправке колоссальная. Топливо еще нужно доставить в места дислокации и держать под рукой необходимый запас. И чем больше войск - тем более сложна задача и переместить их, и обеспечить необходимым.

    Точная численность задействованных в нынешней проверке войск официально не сообщается. Министр обороны Шойгу озвучил лишь цифру в 4048 учений, которые прошли на 101 полигоне. Кроме того, министр упомянул некоторые объединения и соединения, которые должны быть возвращены - «личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск».

    «Масштабы передислокации войск действительно впечатляют, – подчеркнул газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. – Слаженная работа штабов, четкие графики движения воинских эшелонов, прибытие и развертывание на местности и готовность вести боевые действия – этот опыт крайне важен, нужен России. Мы продемонстрировали готовности вооруженных сил оперативно нарастить группировку войск и быстро парировать возможную угрозу».

    Проверочные мероприятия Минобороны проходили не только на юге и западе России, но  на Сахалине и Курилах, практически по всему периметру государственных границ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. «Это не только сухопутные войска, но и все остальные рода войск, включая РВСН. Можно предположить, что в общей сложности было задействовано до 500 тысяч человек – если исходить из официальных данных пресс-службы Центрального военного округа о том, что только в ЦВО было задействовано до 70 тысяч человек», – полагает собеседник.

    Особенностью нынешних проверок была именно готовность войск перемещаться на большие расстояния, на незнакомую местность. Например, батальонная тактическая группа 4-й танковой Кантемировской дивизии (ЗВО) отправилась под Нижний Новгород (полигон Мулино), где провела двусторонние учения с 6-й отдельной танковой бригадой из состава 1-й гвардейской танковой армии. Уникальные учения провели бомбардировщики Су-34, которые перелетели со своей базы (аэродром «Шагол» под Челябинском, ЦВО) в Мурманскую область, где впервые нанесли удары управляемыми ракетами по морским мишеням. Совершенно неожиданным для публики стал и межфлотский переход 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе трех артиллерийских и восьми десантных катеров, из Каспийского в Черное море – через Волго-Донской канал и Керченский пролив.

    Подобные масштабные маневры с использованием железнодорожного, авиационного и морского транспорта, а также передвижения техники своим ходом не проводились в Вооруженных силах много десятилетий. А ведь временной фактор в современных условиях имеет огромное значение – нынешние войны «краткосрочные». И если не уметь быстро сосредотачивать войска, то можно никуда и не поспеть. Оперативность перемещения войск имеет огромное значение и достигается она лишь тренировками и обученностью войск к таким действиям. Умение перебрасывать объединения и соединения в короткие сроки и на большие расстояния представляется архиважной задачей. Можно предположить, что в тех или иных масштабах подобные учения по переброске войск будут проводиться в Вооруженных силах регулярно. В частности, не исключено, что нечто подобное мы увидим и в октябре, во время итоговых проверок объединений, соединений и частей, которые будут проведены на завершающем этапе текущего учебного года.

    Оценили высокую маневренность и оперативность российской армии при масштабных перемещениях войск и на Западе.

    При этом эксперты сделали неутешительные выводы для сил НАТО. Так газета Washington Post в свое время отмечала: «У Москвы имеется огромное военное преимущество, и она им пользуется: она может добраться до любой точки фронта НАТО в кратчайшие сроки и без всяких технических затруднений. А НАТО – нет. На одно только перебрасывание из Грузии в Германию транспортных средств для учений ушло более четырех месяцев».

    Уместно здесь вспомнить и военную операцию США и союзников в Ираке в апреле 2003 года. Сами боевые действия длились десять дней, а вот на подготовку к ним ушло гораздо больше времени. Приказ на создание объединенной группировки войск на территории Кувейта был отдан министром обороны США 24 декабря 2002 года, однако и до этого переброска сил и средств в район Персидского залива уже шла полным ходом. То есть на подготовку операции, в которой было задействовано 466 985 американских военнослужащих, было потрачено около полугода. Темпы, так скажем, особой оперативностью не отличались.

    «Маневры вроде нынешних проводились и в советские годы, – заметил Фельгенгауэр. – Мобилизацию тогда проводили, развертывали резервистские дивизии до штата постоянного времени. Последняя такая большая штука – операция Северо-Кавказского ВО в Баку в январе 1990 года. Но надо учесть, что в Вооруженных силах СССР не было частей постоянной боевой готовности, какие есть сейчас в российской армии. Поэтому, чтобы провести в СССР учения вроде маневров весны 2021 года по всем военным округам, нужно было бы объявить мобилизацию, развертывать резервистские дивизии до штатов военного времени, а это заняло бы несколько месяцев». Стоит, конечно, сделать оговорку: численность современной российской армии в разы меньше, чем Вооруженных сил СССР.

    Сейчас в ВС России  созданы части постоянной готовности – более 130 тактических батальонных групп, плюс авиация и флот, добавил собеседник.

    «У американцев тоже достаточно высокие темпы приведения своих войск в полную боеготовность, – подчеркнул Фельгенгауэр. – Они, как и мы, иногда используют для маневров железную дорогу, но в основном осуществляют передвижение по морю – как это в случае с доставкой войск на маневры НАТО в Европу. При этом надо учесть, что армия США не располагает в Европе полными танковыми дивизиями. Нам  в данном случае это выйдет быстрее добраться до Польши, чем американцам».

    И все же российские учения «не идут ни в какое сравнение» с учениями НАТО, указывает военный эксперт. «В Европе общее количество личного состава  едва наскребли на  50 тысяч человек, а у нас в общей сложности доходит до полмиллиона человек, – заметил Фельгенгауэр – Налицо полная готовность российской армии к ведению большой войны».

    Сейчас российская армия, та ее часть, которая была задействована в комплексных проверках на территории всей страны, возвращается к местам постоянной дислокации. По словам Сергея Шойгу, поставленные задачи выполнены, цели достигнуты, в том числе по масштабной передислокации войск. Однако и на завершающем этапе этих учений войска будут отрабатывать транспортную логистику.

    «Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», – говорится в распространенном Минобороны РФ релизе по завершению проверки. На все про все армии отвели срок меньше недели – до 1 мая военнослужащие должны вернуться в казармы. И это тоже элемент тренировки – только уже в обратную сторону.


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