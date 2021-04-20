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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 23:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о планах новой высылки российских дипломатов из Чехии
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов
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«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря.
«Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.
По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев.
Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев.
Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое».
Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел.
В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения».
Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
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Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию»
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Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны, заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран. По его словам, если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится в «аграрную провинцию».
«Фактически русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между РФ и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», – заявил Непран в своем блоге на портале «Обозреватель».
По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система. Он отметил, что большую беду представляет то, что потеряв газотранспортную систему (ГТС), Украина перестанет быть интересной Европе, и западные партнеры перестанут заниматься ее судьбой.
Непран подчеркнул, что ситуация становится не просто сложной, а угрожающей. По мнению вице-президента ТППУ, сейчас Киеву следует предложить ЕС любые удобные условия, чтобы не потерять ГТС как последний рычаг влияния на мировую политику.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток – 2» вопросом войны, а не бизнеса. Политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет», заявил украинский лидер.
Украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что начало эксплуатации газопровода «Северный поток – 2» приведет к «непоправимому ослаблению» Украины. Тем временем украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
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Посол США вернется в Вашингтон для консультаций по совету Москвы
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Посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины
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Внешнеполитическая служба Евросоюза скорректировала заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который утверждал о развертывании у границ с Украиной 150 тыс. российских военных.
Теперь в стенограмме его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, опубликованной на сайте дипслужбы ЕС, это число изменено на 100 тысяч, передает ТАСС.
Никаких пояснений служба Борреля не привела. В сноске к тексту лишь указано, что «число исправлено со 150 тысяч». Отныне данный фрагмент речи Борреля звучит так: «Наращивание военных сил на границе с Украиной вызывает большую озабоченность. Более 100 тысяч российских войск сконцентрированы на границе и в Крыму».
Боррелю на пресс-конференции в понедельник был задан вопрос, откуда у ЕС данные о 150 тыс. российских военных. В стенограмме в этом вопросе число также изменено на 100 тысяч, а ответ остался без изменений: «Я не могу сказать, откуда у меня эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства».
Ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
В тот же день Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы.
США потребовали от России не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп.
«У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.
Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Советский дипломат сказал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США
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«Отъезд американского посла в Вашингтон не будет лишним, поскольку сейчас определяется дальнейшая судьба российско-американских отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя отъезд американского посла в Вашингтон для консультаций после настоятельных рекомендаций со стороны Москвы.
«Время от времени столицы отзывают своих послов для политических консультаций. Это общепринятая практика. В одних случаях это связано с подготовкой к каким-то серьезным переговорам. Но бывают и выезды совершенно иного качества – когда МИД демонстративно вызывает своего посла в качестве знака неудовлетворения поведением своего партнера на международной арене», – отметил экс-замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН Александр Белоногов.
«Ситуация, когда Москва вызывает своего посла из Вашингтона и настаивает на краткосрочном отъезде посла США, отвечает двум обозначенным выше целям. Кроме того, с участием посла иногда необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки после «смены караула» в одной из стран», – пояснил собеседник.
«Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения двух стран. Новой администрации США и президенту Джо Байдену полезно из первых уст узнать мнение посла, представляющего интересы Соединенных Штатов в России», – считает дипломат.
При этом Белогонов не считает, что отношения России и США в настоящее время ухудшаются. «Плохие отношения между странами наступили гораздо раньше. Но есть и позитивные моменты в виде телефонных разговоров между главами государств и другими высокопоставленными лицами. Кроме того, на столе переговоров по-прежнему остается предложение президента России касательно встречи пятерки лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – добавил собеседник.
«Потому отсутствие послов едва ли мешает развиваться нашим отношениям. Никто не скрывает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся консультации по ряду вопросов, в частности, по стратегическим вооружениям. Эта тема является сердцевиной отношений между нашими державами», – убежден Белоногов. «Но, безусловно, сейчас российско-американский диалог достиг низкой точки, в связи с чем в обеих столицах будет решаться вопрос, что делать дальше», – заключил дипломат.
Во вторник посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. В Госдепе сообщили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и выступил с противоречивыми заявлениями, которые не вызвали доверия в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом подобные действия Вашингтона отразятся на российской экономике.
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Жителям Крыма с паспортом Украины разрешили занимать госдолжности в России
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На пленарном заседании во вторник Госдума одобрила в первом чтении проект закона, разрешающий крымчанам, которые после воссоединения Крыма с Россией по независящим от них причинам не смогли отказаться от украинского гражданства, занимать госдолжности в России.
Авторами законопроекта выступили главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости».
Изменения предлагается внести в статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
По словам Крашенинникова, закон призван не допустить ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если они не смогли по независящим от них причинам оформить выход из украинского гражданства.
В России существует запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей, в частности для членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека в России, сотрудников ФСБ, СВР и других.
Депутат пояснил, что у крымчан имеются сложности с отказом от гражданства Украины. Поэтому те жители полуострова, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами России без иностранного гражданства.
«Законопроектом предлагается дополнить статью 4 указанного закона нормой о том, что гражданин Российской Федерации, который признан на территории России гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы», – сказал Крашенинников.
Принятие этого закона позволит обеспечить право указанных граждан на прохождение государственной, муниципальной службы, замещение государственной, муниципальной должности.
Напомним, указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.
Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины
США хотят лучше понять, каковы намерения России в отношении Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, призвав Москву быть более транспарентной.
Он призвал Россию «прояснить свои намерения», «прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентной в том, что делает». Кирби считает, что у границ Украины российских войск сейчас «определенно больше, чем в 2014 году». «Русские объясняли это учениями, но для нас это не совсем очевидно», – приводит его слова РИА «Новости».
Кирби также заявил, что сами США перебросили американские истребители в Польшу в рамках учений, «это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», а «вполне рутинная» операция – у США есть «ротационное присутствие в Польше». По его словам, переброска истребителей – «часть этого ротационного элемента подготовки», передает ТАСС.
Напомним, Кирби уже не раз выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Американский адмирал рассказал об отставании ядерного комплекса США от России
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Процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая в комитете Сената по делам Вооруженных сил.
По мнению адмирала, Россия является «ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая в настоящее время составляет около 80%», передает ТАСС.
«Легче описать то, что они (Россия) не модернизируют: ничего. Под это (модернизацию) попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Ричард.
Как подчеркнул адмирал, в части модернизации ядерного оружия США «находятся на нуле».
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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В партии Зеленского открестились от призыва разорвать дипотношения с Россией
Призыв разорвать дипломатические отношения с Россией является мнением отдельных депутатов украинской партии «Слуга народа», а не ее официальной позицией, заявила депутат пропрезидентской партии Ирина Верещук.
Она назвала заявление «несогласованным», его не обсуждали «на фракции». «Мы в партийном чате коротко обменялись мыслями, и я поддерживаю мнение коллег, что необходимо координировать свои действия с МИДом, а также с президентом», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Верещук подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский «делает все возможное и невозможное, чтобы была объединенная поддержка западного мира».
Комментируя предложение разорвать дипотношения, Верещук сказала, что «в данном случае эмоции имеют место». «Мы депутаты, каждый имеет право обнародовать заявления, которые считает необходимым, но в данном случае это не позиция фракции», – заверила она.
Напомним, парламентарии из партии «Слуга народа» потребовали разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвали работающих на территории России украинцев вернуться на Украину.
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Лукашенко: Нормализация в Донбассе зависит только от Украины
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Урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко.
«Я вам абсолютно искренне скажу, в противном случае я мог бы промолчать: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего в Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы, но поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», – передает слова президента «БелТА».
По его словам, с бывшим президентом Украины и с нынешним он «просчитывал эти варианты». «Выиграет! Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые… Но Россия – огромная страна, и она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее», – заметил глава Белоруссии.
В то же время Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет плохих отношений с Украиной, однако Минск готов реагировать на переход «красных линий». «Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений», – сказал он.
По словам Лукашенко, для Белоруссии Украина является не просто южной соседкой. «Я не считаю Украину чужой вообще. Я служил в погранвойсках, нашей зоной ответственности был Западный пограничный округ с центром в Киеве, это вот с молодости у меня Украина осталась там, не говоря уже о корнях моих предков между Черниговом и Киевом», – сказал он.
Глава Белоруссии подчеркнул, что белорусы очень хорошо относятся к украинцам. «Когда у вас начался там конфликт в Донбассе, мы, можно сказать, одномоментно приняли 150 тыс. украинцев. Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу, 150 тысяч «проглотить» непросто», – продолжил Лукашенко.
Для сравнения глава республики обратил внимание на положение мигрантов в Европе. «Вы видите, как в Евросоюзе мигранты прибывают, а они не могут две тысячи человек разделить, чтобы их расселить. Тут – 150 тысяч. Поэтому мы всегда с открытым сердцем [к украинцам]», – добавил президент.
В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков заявил, что с украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину.
Посол США решил не покидать Россию
Хотя Москва советует послу США Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон, он не планирует покидать Россию, сообщили источники.
Как пишет Axios, Салливан считает, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Россию, передает ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
МИД выразил Киеву протест из-за высылки российского дипломата
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Москва выразила решительный протест Киеву в связи с высылкой российского дипломата и оставляет за собой право объявить персоной нон грата украинского дипломата, заявили в пресс-службе МИД России.
«19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника посольства персоной нон грата из-за деятельности якобы несовместимой с дипломатическим статусом. МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении персоной нон грата советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории России консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
«Подобный подход абсолютно неприемлем. Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», – указали в МИД.
Там добавили, что Москва не может рассматривать высылку российского дипломата с Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве.
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