Посол США решил не покидать Россию США сочли российский запрет на проход кораблей в Черном море эскалацией 20 апреля 2021, 04:17 Текст: Антон Антонов

США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп. «У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС. Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил». Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.

МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации 19 апреля 2021, 15:38 Текст: Алина Назарова

Предложение Москвы американскому после Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон по-прежнему актуально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1». «Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Напомним, Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян 19 апреля 2021, 14:14 Текст: Ксения Панькова

Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Как отметила дипломат, «люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат». «Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство – нет», – добавила она. Ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше. Партия Зеленского потребовала разорвать дипотношения с Россией 19 апреля 2021, 20:10

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» потребовала разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвала работающих на территории России украинцев вернуться в страну, говорится в заявлении фракции. «Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook депутата фракции Елизаветы Богуцкой. Парламентарии также предлагают обратиться к правительствам государств, подписавших так называемый Будапештский меморандум (Великобритании и США), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России ввиду нарушения Российской Федерацией обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины». Члены президентской фракции также предлагают обратиться к странам НАТО с предложением «временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей». Авторы заявления отмечают, что действия России являются для Украины «экзистенциальной угрозой» и что украинская сторона должна воспринимать их как реальные приготовления к «расширению вооруженной агрессии». Кроме того, депутаты призвали «соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов по возможности завершить свои дела и вернуться на Украину». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины. Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. В Бундестаге поставили диагноз послу Украины в Берлине 19 апреля 2021, 13:26

Фото: germany.mfa.gov.ua

Текст: Елена Лексина

«Слова Мельника – это бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, потребовавшего от Германии добиться вступления его страны в НАТО из-за того, что Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. «Украина – это разменная монета в мультиглобальном проекте под названием «Противостояние России». С помощью предательства славянской общности народов украинские политики стремятся перевести полыхающий локальный конфликт в глобальную конфронтацию с Россией. Поэтому Украина пытается всеми силами втянуть в нее все страны», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По словам депутата, Украина никогда не войдет в НАТО. «Североатлантический альянс не может принять страну, находящуюся в состоянии конфликта. Более того, если такое произойдет, это будет явное объявление войны России, а на такой шаг никто не пойдет. В-третьих, НАТО не имеет будущего без модернизации. У нас есть только одна возможность выжить в этом глобальном конфликте – создать содружество суверенных государств от Лиссабона до Владивостока, потому что без России, а тем более против нее, создать архитектуру безопасности на европейском континенте невозможно», – убежден собеседник. «Поэтому все громкие и неадекватные заявления Мельника – это очередной бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансовых вливаний в украинскую экономку», – заключил Гердт. Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Немцам требования украинского посла не понравились. «У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Welt am Sonntag Paul S. По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости». Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина угрожает НАТО атомной бомбой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы 19 апреля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС. «Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС. Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель. Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель. Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос. Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам. Киев предложил ЕС ввести новые санкции против России 19 апреля 2021, 14:44

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию «дальнейшей эскалации со стороны России», основным элементом которого станет подготовка нового пакета санкций. «На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», – написал Кулеба в своем Twitter. Кулеба в понедельник по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ранее Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Американцы высмеяли Байдена за санкции против России 19 апреля 2021, 09:29 Текст: Алина Назарова

Читатели сайта Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена за антироссийскую политику после объявления о высылке Москвой десяти американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Вашингтона. «Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США? Возможно, Трамп не нравился вам как человек, но Трамп по крайней мере хотел лучшего для своей страны и для своих граждан. Кто-нибудь из избирателей Байдена уже испытывает угрызения совести?» – выразил недовольство один из пользователей портала, передает РИА «Новости». «Владимир Путин никого не боится. Он русский, а русские никого не боятся. Они готовы давать сдачи, чего бы им это ни стоило, а потом они мстят. Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР», – напомнил другой комментатор. «Спотыкающийся Джо играет в китайские шашки, пока Путин играет в шахматы. К счастью, Путин понимает, что Соединенными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины», – написал третий читатель. «Кажется, будто у Путина есть компромат на Байдена. Следующие три с половиной года нам стоит потратить на проведение расследования в отношении Байдена, его семьи и его администрации, а после этого объявить ему импичмент», – подытожил еще один пользователь. Ранее читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома». 16 апреля МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. Володин предсказал направление «ударов» США по России 19 апреля 2021, 08:55

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что следующие «удары» по России со стороны США могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс. «В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», – сыронизировал Володин в своем Telegram. По его словам, можно было бы ожидать, что люди с активной жизненной позицией, политики и деятели культуры выступят с предложением о присуждении Ассанжу и Сноудену Нобелевской премии мира, но этого не произошло. «Вот если бы Ассанж и Сноуден аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду», – добавил спикер Госдумы. «Россия исходит из принципа невмешательства в дела суверенных государств. Но в сложившейся ситуации правильно было бы дать оценку действиям властей тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов: в США это граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме с мерой наказания 25 лет тюремного заключения, в Прибалтике, на Украине, в Великобритании – осужденные и гонимые. Со своей стороны обязательно займусь изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от властей этих государств», – отметил Володин. Он также указал, что у США и их союзников нет морального права делать заявления о правах человека в России, а при соответствующем желании предложил в первую очередь начать с себя. «А тем, кто на них обращает внимание, хочу сказать: задайте себе вопрос, почему подобных заявлений не было в 90-е годы, когда повсеместно нарушались права человека, но никто из тех, кто сегодня выступает, тогда даже не подумал начать этот разговор. Ответ прост. Россия была слаба, процесс ее разрушения был на пике. Это не только устраивало США и европейские государства, но и было выгодно. Заявления о нарушении прав человека начались ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене. Вспомните борьбу с терроризмом на Кавказе. В западном определении это были не террористы, а добрые дядечки, борющиеся за свободу», – указал Володин. Он также вспомнил реакцию Запада на воссоединение России с Крымом. «Объединился разделенный народ после референдума в Крыму. Можно было бы порадоваться за него. Все было сделано в рамках международных норм и правил. Нет – ввели санкции. Потом – обвинения в отравлении. До сегодняшнего дня не предъявили доказательной базы, не ознакомили с существом дела по этому вопросу. Вообще много странного и неизвестного в этом. Несмотря на озвученное отравляющее вещество, применение которого гарантирует летальный исход, все живы и здоровы. Включая тех, кто контактировал с якобы отравленными вещами. Но звучат обвинения, санкции, угрозы», – напомнил спикер Госдумы. Он также предсказал направления следующих ударов по России. «Что будет дальше? Совершенно очевидно, развитие России как сильного суверенного государства невыгодно. Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема. Именно с этим связана истерика, а по-другому не назовешь заявления, которые звучат практически каждодневно. Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», – отметил он. «Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации. Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне», – заключил Володин. В российской делегации дали оценку позиции Киева на переговорах по Донбассу 19 апреля 2021, 22:30 Текст: Антон Антонов

Учитывая позицию Киева, вряд ли на заседании рабочей группы «нормандской четверки» по безопасности стороны добьются прогресса в переговорах по ситуации в Донбассе, заявил источник в российской делегации, близкий к переговорам. В понедельник состоялась видеоконференция политсоветников и представителей МИД стран «нормандской четверки». На переговорах обсудили кластеры по выполнению минских соглашений. Источник РИА «Новости» заявил, что Париж, Берлин и Киев настроены имитировать деятельность и затягивать обсуждение, даже если это приведет к новым жертвам в Донбассе. На вторник запланировано внеочередное заседание рабочей группы по безопасности – этого потребовала ДНР в связи с гибелью мирного жителя 14 апреля. Судя по позиции Киева, «вряд ли следует ожидать каких-либо подвижек на завтрашнем заседании рабочей группы», сказал источник. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о встрече политсоветников «нормандской четверки», заявлял, что к ней «будут разработаны кластеры, сделанные французской и немецкой стороной», они, «с дополнениями Украины, также рассматриваются Россией». По его словам, все четыре страны «подготовят дополнения к этим кластерам – с чем согласны, с чем не согласны». «Эти кластеры – пошаговое выполнение минских договоренностей», – заявил Зеленский. Киев вручил посольству России ноту о высылке дипломата 19 апреля 2021, 14:24 Текст: Елизавета Булкина

Посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников, сообщили в российском дипломатическом представительстве. «Мы получили ноту МИД Украины», – передает заявление диппредставительства ТАСС. Также в посольстве подтвердили фамилию высылаемого дипломата. Напомним, в воскресенье Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России по фамилии Черников. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства. Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии 19 апреля 2021, 20:00

Фото: REUTERS/Yves Herman

Текст: Елена Лексина

«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе. «Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией». «До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов. «Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник. В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик. В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт. В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице. В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек. Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник. В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Германии призвали остановить «Северный поток – 2» в случае эскалации в Донбассе 19 апреля 2021, 12:28 Текст: Елизавета Булкина

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал остановить проект газопровода «Северный поток – 2» в случае обострения ситуации в Донбассе. По мнению Вебера, Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал». «Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока – 2» больше нельзя будет придерживаться», – передает слова немецкого политика ТАСС со ссылкой на редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland. Он заявил, что Россия якобы причастна к кибератакам и «кампании по дезинформации». По мнению политика, действия Москвы являются «реальной угрозой для ЕС и Запада». Между тем зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете «Пассауэр нойе прессе» заявил, что Россия создает условия для военного вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины. По его словам, это повод расширить антироссийские санкции. «Тогда проект газопровода «Северный поток – 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», – сказал политик. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия якобы осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Вашингтон сохраняет возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку – 2». Политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину 19 апреля 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Требование проведения реформ на Украине позволяет Североатлантическому альянсу отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, считает украинский политолог Петр Олещук. Как отмечает политолог в блоге издания «Главред», после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях с Киевом исповедует формулу: «давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим». По его словам, на Украине понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом «принципиального политического решения», а не итогом «глубоких реформ». «Фактически, разговоры о реформах на Украине – это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины «третья сторона» – Россия», – посетовал Олещук. Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет». «Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО – это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Наоборот - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируемая», – заключил он. Ранее украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений 19 апреля 2021, 19:27 Текст: Алексей Дегтярев

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников. «Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости». Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны. Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность». Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Кремль не стал комментировать угрозы США из-за Навального 19 апреля 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

В Кремле не считают здоровье осужденных в России темой для интереса иностранных государств и никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Алексею Навальному, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на такие предупреждения от США. Так он прокомментировал слова советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что для России «будут последствия» в случае смерти Навального. Песков также указал, что Кремль не занимается мониторингом состояния здоровья осужденных и не может принять на веру утверждения о «критическом» состоянии Алексея Навального, передает РИА «Новости». «Мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии», – сказал Песков. Ранее пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе блогера Алексея Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.