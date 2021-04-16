Появилось видео перехвата истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США Песков переадресовал Минобороны вопрос о временном закрытии районов Черного моря 16 апреля 2021, 14:35 Текст: Наталья Ануфриева

Вопрос о временном закрытии районов Черного моря внутри российских территориальных вод следует задавать Министерству обороны, там дадут более квалифицированный комментарий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что «это нужно все-таки обращаться в наше министерство обороны, более квалифицированно они смогут это прокомментировать», передает РИА «Новости». По данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны. Все планируемые к закрытию районы распространяются только до «внешней границы территориального моря России», указывается в документе. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за закрытия части акватории Черного моря. До этого американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. Между тем отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.

NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире 14 апреля 2021, 13:01

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest. Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН. «Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest. В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению. «Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт. На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года. «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон». Строительство военной базы НАТО вызвало скандал в Румынии 15 апреля 2021, 16:05

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Текст: Алина Назарова

Румынские фермеры, земля которых была выкуплена министерством обороны республики под строительства базы Североатлантического альянса, пожаловались на шестикратно заниженную компенсацию. В мае 2020 года министр обороны Николае Чьюкэ подписал постановление об отчуждении 2,4 тыс. гектаров земли недалеко от 57-й авиабазы в округе Констанца. Минобороны Румынии объявило, что на этой земле будет построен «настоящий военный город НАТО», в котором смогут расположиться около 10 тыс. солдат и мирных жителей. Проект будет реализован в ближайшие 20 лет, пишет издание Adevarul. Решение о переселении затронуло более 1 тыс. местных жителей, в том числе 22 семьи, владеющих фермами в данном районе. Большая часть земель уже выкуплена армией, однако местные жители остались недовольны установленной стоимостью компенсации за землю, которая, по их словам, в шесть раз ниже средней цены на свободном рынке. «Правительство устанавливает неоправданно низкую цену без учета социальных, экономических и финансовых последствий для граждан или местных властей», – говорится в петиции, подписанной несколькими безземельными фермерами. В 2019 году сообщалось, что министерство обороны Румынии намерено потратить 12 млрд леев (около 2,8 млрд долларов США) на реконструкцию, адаптацию к стандартам НАТО и увеличение пропускной способности 57-ой авиабазы. В России началось строительство завода по производству ударных дронов 16 апреля 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе компании. Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты могут нести до 200 килограммов боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Существуют также разведывательная и гражданская версии аппарата, передает РИА «Новости». «Компания «Кронштадт» начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки – запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», – сказали в пресс-службе. Там уточнили, что «инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей». В компании также добавили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тыс. квадратных метров. Как отметил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков, слова которого приводят в пресс-службе, перед компанией стоят очень жесткие сроки, но будет сделано «все возможное и невозможное, чтобы в них уложиться». «Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна – это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», – добавил глава компании. Как сообщил в свою очередь высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, «новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» как со стороны Минобороны, так и других заказчиков». Компания «Кронштадт» также ведет разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния» и тяжелых ударных БПЛА «Гром». Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Иноходец», также известный как «Орион», разработан компанией «Кронштадт» по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 200 килограммов. «Орион» способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы. В декабре 2020 года Минобороны впервые показало БПЛА «Орион» в ударном варианте. В том же месяце БПЛА «Орион» впервые применил малогабаритные управляемые ракеты. О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников. Шойгу раскрыл обстоятельства получения звания Героя России 16 апреля 2021, 04:56

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что получил золотую звезду Героя России за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье. «Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это Южная Осетия. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну, много там сопутствующих было вещей. Именно тогда я, может быть, впервые познакомился с моздокским госпиталем», – сказал Шойгу в интервью изданию «Комсомольская правда». Министр обороны рассказал, что в госпитале он провел два дня и «ему хватило». По словам Шойгу, сразу «после Южной Осетии тут же пошла Абхазия». «Параллельно с ней было Приднестровье. Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», – сообщил министр обороны. По его словам, впервые он услышал о присвоении звания Героя перед Парадом 9 мая. «Проходил Борис Николаевич [Ельцин]. И говорит: «Надо дать Героя». После этого прошло почти 5 лет», – рассказал Шойгу. По словам министра обороны, отдельной вехой стоит операция в Сирии, которая позволила армии сделать очень серьезный качественный шаг вперед, проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки и возродить боевой дух офицера. «Говоря про Крым, я должен начать с главного. С благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу, наш президент фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией», – рассказал Шойгу. «После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего того, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся. Вот я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась. Она действительно состоялась», – сказал министр. Указ президента о присвоении Шойгу звания Героя России был подписан 20 сентября 1999 года. Нынешний глава Минобороны был удостоен золотой звезды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях». Напомним, президент России Владимир Путин назначил Шойгу министром обороны в ноябре 2012 года. В марте 2014 года под государственный флаг России перешли более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины в Крыму. В Минске заявили о развертывании разведцентров НАТО у границ Белоруссии и России 14 апреля 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии. Начальник Генштаба сообщил об этом на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве, передает ТАСС. «Генерал-майор Гулевич выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточноевропейскому региону. В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов», – отметили в белорусском оборонном ведомстве. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. До этого Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ. Кроме того, в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море. Сообщалось также, что США собираются перебросить свои F-35 в Европу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Появилось видео перехвата истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США 16 апреля 2021, 10:41

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Министерство обороны опубликовало кадры перехвата истребителем МиГ-31 стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном. Видео опубликовало РИА «Новости». МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет приближался к российской границе. В Минобороны отметили, что «нарушения государственной границы России не допущено». Напомним, 10 апреля Миг-31 также поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море 15 апреля 2021, 11:56 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море. «Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости». По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены. Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». Названы сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска 13 апреля 2021, 22:03 Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные начнут получать беспилотный ударный комплекс «Охотник» через три года, заявил зампред коллеги Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов. «Планируются поставки «Охотника» в войска начать уже в 2024 году», – заявил замглавы коллегии в интервью «Российской газете». По его словам, беспилотник может работать под управлением летчика, который пилотирует Су-57, при этом «эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков». В скором времени планируется реализовать возможность управления несколькими беспилотниками «Охотник» из кабины одного Су-57. «Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами. Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем – совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение», – добавил Ельчанинов. «Охотник» в дальнейшем будет способен под управлением ведущего пилотируемого аппарата «решать любые задачи по воздушным и наземным целям», подчеркнул собеседник издания. «В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России», – подвел итог зампред ВПК. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В ОБСЕ указали, что перемещение войск по России не затрагивает безопасность других стран 14 апреля 2021, 13:40 Текст: Алина Назарова

Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств, заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. «Российская Федерация считает задействование Украиной процедур, предусмотренных пунктом 16 главы III Венского документа 2011 года (ВД-2011), безосновательным. Мы не ведем какой-либо существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-2011. Она носит рутинный плановый характер, осуществляется в рамках завершающегося зимнего периода тренировок частей и подразделений, в том числе Южного военного округа, и не требует уведомления», – заявила Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ. Она также подчеркнула, что «все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки на нашей национальной территории», они «адекватны обстановке и не затрагивают безопасность других государств», передает ТАСС. Представители государств – участников ОБСЕ проводят в среду по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с наращиванием военного присутствия на границе России и Украины. Ранее главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Россия и Армения решили обсудить увеличение возможностей 102-й военной базы 14 апреля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы, заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», – цитирует ТАСС Пашиняна. По его словам, военный союз с Россией является основой внешней безопасности Армении. «Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», – заявил он. Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Ранее Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Власти расширили участок Азовского моря под военное пользование 14 апреля 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны получило в обособленное пользование часть Азовского моря для обеспечения обороны и безопасности страны, следует из соответствующего распоряжения правительства. «Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря ... для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – передает РИА «Новости» текст документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Площадь участка – 0,672 кв. километра. Отмечается, что его нельзя будет использовать физическим и юридическим лицам – например, для рекреации или рыболовства.



В 2018 году Минобороны уже был предоставлен участок Азовского моря на аналогичных условиях площадью 21,626 кв. километра.

МиГ-31 отогнал американский самолет-разведчик от границ России 16 апреля 2021, 08:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном приближавшийся к российским границам стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США, в результате американский «разведчик» изменил курс и удалился от территории Россмм, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российскими радарами над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель. «Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Там также подчеркнули, что «нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено». Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Напомним, 10 апреля Миг-31 также поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. Отряд кораблей ЧФ вышел в море для артиллерийских стрельб 14 апреля 2021, 10:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. «Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел из пунктов базирования и провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», – передает ТАСС сообщение флота. Уточняется, что «в море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям». Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ. Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход». Систему ПВО стран СНГ решили усилить средствами борьбы с беспилотниками 14 апреля 2021, 11:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Существующая Объединенная система противовоздушной обороны стран СНГ будет усилена средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС России, заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов. «Отдельным штрихом отмечается внедрение в существующую систему противовоздушной обороны средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, показавших свою актуальность в ходе ведения боевых действий против террористов», – передает РИА «Новости» слова Грехова по итогам заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран СНГ. В ходе заседания комитета, которое состоялось сегодня в Душанбе, обсуждались вопросы отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий и при проведении массовых спортивных мероприятий. По словам Грехова, в рамках развития объединенной системы ПВО СНГ планируется дальнейшая проработка нормативно-правовой базы, оснащение войск (сил) современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, а также подготовка квалифицированных кадров. Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств – участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы. Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников. Напомним, в начале февраля Рособоронэкспорт на выставке Aero India-2021 впервые представил систему по борьбе со всеми существующими, а также перспективными беспилотниками, включая зенитные комплексы типа «Панцирь С-1», «Тор-М2КМ», ПЗРК «Игла-С» и боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С». Минобороны анонсировало новый элемент на авиационной части парады Победы 14 апреля 2021, 13:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации, сообщил начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин по итогам пятой авиационной тренировки парада. «Пролет над Красной площадью мы планируем традиционным строем, но в этом году добавилась группа в составе самолета Ту-160 в сопровождении четверки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», – передает РИА «Новости» слова Ивашкина. Он подчеркнул, что тренировка прошла в непростых погодных условиях, но летчики готовы к выполнению задач в любую погоду. «Погода неоднородная: над Кубинкой солнечно, по западу – 10-балльная облачность», – уточнил Ивашкин. Заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин отметил, что из-за прогрева атмосферы в приземном слое появляется болтанка, которая усложняет пилотирование. «Я считаю, что тренировка прошла сегодня хорошо. Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей», – сказал он. Осяйкин пояснил, что в большой группе ведомые, которые стоят крайними, пилотируют по впереди стоящему самолету, который тоже является ведомым. «И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее», – подчеркнул он. В Минобороны сообщили, что также в этом году воздушную часть парада впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н. В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники. «Авиационную часть парада завершат экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага», – рассказали в министерстве. В ведомстве отметили, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Пятая тренировка авиационной части военного парада прошла в среду над площадкой в подмосковном Алабине. В ней приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС. Напомним, в конце февраля в подмосковное Алабино прибыла колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс», там военные намерены готовиться к параду Победы на Красной площади.