Песков переадресовал Минобороны вопрос о временном закрытии районов Черного моря

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НОВОСТЬ ЧАСА

В МВД поставили ультиматум странам СНГ из-за мигрантов

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
Разделы

Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...
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Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

Обсуждение: 7 комментариев

У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В МВД поставили ультиматум странам СНГ из-за мигрантов
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    особый случай


    Дочь Ефремова Анна-Мария стала Сережей

    Видео

    атака на рубль


    Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

    военный потенциал


    Чего не хватает армии Украины для захвата Крыма

    недружественные действия


    Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

    Канал «Стамбул»


    Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

    борьба за спокойствие


    Тимофей Бордачёв: Звонок Байдена породил новые риски и возможности

    конкретные планы


    Ирина Алкснис: Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

    агрессивная токсичность


    Герман Садулаев: Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?

    Песков переадресовал Минобороны вопрос о временном закрытии районов Черного моря

    16 апреля 2021, 14:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вопрос о временном закрытии районов Черного моря внутри российских территориальных вод следует задавать Министерству обороны, там дадут более квалифицированный комментарий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «это нужно все-таки обращаться в наше министерство обороны, более квалифицированно они смогут это прокомментировать», передает РИА «Новости».

    По данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.

    Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

    При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.

    Все планируемые к закрытию районы распространяются только до «внешней границы территориального моря России», указывается в документе.

    Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за закрытия части акватории Черного моря.

    До этого американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море.

    Между тем отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.


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    NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире
       14 апреля 2021, 13:01
    Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest.

    Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН.

    «Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest.

    В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению.

    «Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт.

    На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года.

    «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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    Строительство военной базы НАТО вызвало скандал в Румынии
       15 апреля 2021, 16:05
    Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
    Текст: Алина Назарова

    Румынские фермеры, земля которых была выкуплена министерством обороны республики под строительства базы Североатлантического альянса, пожаловались на шестикратно заниженную компенсацию.

    В мае 2020 года министр обороны Николае Чьюкэ подписал постановление об отчуждении 2,4 тыс. гектаров земли недалеко от 57-й авиабазы в округе Констанца. Минобороны Румынии объявило, что на этой земле будет построен «настоящий военный город НАТО», в котором смогут расположиться около 10 тыс. солдат и мирных жителей. Проект будет реализован в ближайшие 20 лет, пишет издание Adevarul.

    Решение о переселении затронуло более 1 тыс. местных жителей, в том числе 22 семьи, владеющих фермами в данном районе. Большая часть земель уже выкуплена армией, однако местные жители остались недовольны установленной стоимостью компенсации за землю, которая, по их словам, в шесть раз ниже средней цены на свободном рынке.

    «Правительство устанавливает неоправданно низкую цену без учета социальных, экономических и финансовых последствий для граждан или местных властей», – говорится в петиции, подписанной несколькими безземельными фермерами.

    В 2019 году сообщалось, что министерство обороны Румынии намерено потратить 12 млрд леев (около 2,8 млрд долларов США) на реконструкцию, адаптацию к стандартам НАТО и увеличение пропускной способности 57-ой авиабазы.

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    В России началось строительство завода по производству ударных дронов

    16 апреля 2021, 06:34

    Текст: Антон Никитин

    Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе компании.

    Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты могут нести до 200 килограммов боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Существуют также разведывательная и гражданская версии аппарата, передает РИА «Новости».

    «Компания «Кронштадт» начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки – запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», – сказали в пресс-службе.

    Там уточнили, что «инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей». В компании также добавили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тыс. квадратных метров.

    Как отметил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков, слова которого приводят в пресс-службе, перед компанией стоят очень жесткие сроки, но будет сделано «все возможное и невозможное, чтобы в них уложиться». «Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна – это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», – добавил глава компании.

    Как сообщил в свою очередь высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, «новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» как со стороны Минобороны, так и других заказчиков».

    Компания «Кронштадт» также ведет разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния» и тяжелых ударных БПЛА «Гром».

    Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Иноходец», также известный как «Орион», разработан компанией «Кронштадт» по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 200 килограммов. «Орион» способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.

    В декабре 2020 года Минобороны впервые показало БПЛА «Орион» в ударном варианте. В том же месяце БПЛА «Орион» впервые применил малогабаритные управляемые ракеты.

    О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.

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    Шойгу раскрыл обстоятельства получения звания Героя России
       16 апреля 2021, 04:56
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что получил золотую звезду Героя России за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье.

    «Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это Южная Осетия. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну, много там сопутствующих было вещей. Именно тогда я, может быть, впервые познакомился с моздокским госпиталем», – сказал Шойгу в интервью изданию «Комсомольская правда».

    Министр обороны рассказал, что в госпитале он провел два дня и «ему хватило». По словам Шойгу, сразу «после Южной Осетии тут же пошла Абхазия». «Параллельно с ней было Приднестровье. Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», – сообщил министр обороны.

    По его словам, впервые он услышал о присвоении звания Героя перед Парадом 9 мая. «Проходил Борис Николаевич [Ельцин]. И говорит: «Надо дать Героя». После этого прошло почти 5 лет», – рассказал Шойгу.

    По словам министра обороны, отдельной вехой стоит операция в Сирии, которая позволила армии сделать очень серьезный качественный шаг вперед, проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки и возродить боевой дух офицера.

    «Говоря про Крым, я должен начать с главного. С благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу, наш президент фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией», – рассказал Шойгу.

    «После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего того, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся. Вот я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась. Она действительно состоялась», – сказал министр.

    Указ президента о присвоении Шойгу звания Героя России был подписан 20 сентября 1999 года. Нынешний глава Минобороны был удостоен золотой звезды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».

    Напомним, президент России Владимир Путин назначил Шойгу министром обороны в ноябре 2012 года. В марте 2014 года под государственный флаг России перешли более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины в Крыму.

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    В Минске заявили о развертывании разведцентров НАТО у границ Белоруссии и России

    14 апреля 2021, 15:30

    Текст: Наталья Ануфриева

    Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

    Начальник Генштаба сообщил об этом на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве, передает ТАСС.

    «Генерал-майор Гулевич выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточноевропейскому региону. В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов», – отметили в белорусском оборонном ведомстве.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России.

    До этого Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.

    Кроме того, в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море. Сообщалось также, что США собираются перебросить свои F-35 в Европу.

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    Появилось видео перехвата истребителем МиГ-31 самолета-разведчика США
       16 апреля 2021, 10:41
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Министерство обороны опубликовало кадры перехвата истребителем МиГ-31 стратегического разведывательного самолета RC-135 ВВС США над Тихим океаном.

    Видео опубликовало РИА «Новости».

    МиГ-31 подняли в воздух, когда американский самолет приближался к российской границе. В Минобороны отметили, что «нарушения государственной границы России не допущено».

    Напомним, 10 апреля Миг-31 также поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

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    Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море

    15 апреля 2021, 11:56

    Текст: Алина Назарова

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.

    «Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».

    По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены.

    Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

    В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».

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    Названы сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска

    13 апреля 2021, 22:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные начнут получать беспилотный ударный комплекс «Охотник» через три года, заявил зампред коллеги Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов.

    «Планируются поставки «Охотника» в войска начать уже в 2024 году», – заявил замглавы коллегии в интервью «Российской газете».

    По его словам, беспилотник может работать под управлением летчика, который пилотирует Су-57, при этом «эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков».

    В скором времени планируется реализовать возможность управления несколькими беспилотниками «Охотник» из кабины одного Су-57.

    «Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами. Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем – совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение», – добавил Ельчанинов.

    «Охотник» в дальнейшем будет способен под управлением ведущего пилотируемого аппарата «решать любые задачи по воздушным и наземным целям», подчеркнул собеседник издания.

    «В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России», – подвел итог зампред ВПК.

    Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».

    Коментарии (1)
    В ОБСЕ указали, что перемещение войск по России не затрагивает безопасность других стран

    14 апреля 2021, 13:40

    Текст: Алина Назарова

    Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств, заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Российская Федерация считает задействование Украиной процедур, предусмотренных пунктом 16 главы III Венского документа 2011 года (ВД-2011), безосновательным. Мы не ведем какой-либо существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-2011. Она носит рутинный плановый характер, осуществляется в рамках завершающегося зимнего периода тренировок частей и подразделений, в том числе Южного военного округа, и не требует уведомления», – заявила Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ.

    Она также подчеркнула, что «все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки на нашей национальной территории», они «адекватны обстановке и не затрагивают безопасность других государств», передает ТАСС.

    Представители государств – участников ОБСЕ проводят в среду по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с наращиванием военного присутствия на границе России и Украины.

    Ранее главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

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    Россия и Армения решили обсудить увеличение возможностей 102-й военной базы

    14 апреля 2021, 10:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

    «Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», – цитирует ТАСС Пашиняна.

    По его словам, военный союз с Россией является основой внешней безопасности Армении.

    «Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», – заявил он.

    Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Ранее Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества.

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    Власти расширили участок Азовского моря под военное пользование

    14 апреля 2021, 13:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны получило в обособленное пользование часть Азовского моря для обеспечения обороны и безопасности страны, следует из соответствующего распоряжения правительства.

    «Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное пользование часть акватории Таганрогского залива Азовского моря ... для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – передает РИА «Новости» текст документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Площадь участка – 0,672 кв. километра. Отмечается, что его нельзя будет использовать физическим и юридическим лицам – например, для рекреации или рыболовства.

    В 2018 году Минобороны уже был предоставлен участок Азовского моря на аналогичных условиях площадью 21,626 кв. километра.

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    МиГ-31 отогнал американский самолет-разведчик от границ России

    16 апреля 2021, 08:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном приближавшийся к российским границам стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США, в результате американский «разведчик» изменил курс и удалился от территории Россмм, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, российскими радарами над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель.

    «Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолёт RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

    Там также подчеркнули, что «нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено». Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Напомним, 10 апреля Миг-31 также поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.

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    Отряд кораблей ЧФ вышел в море для артиллерийских стрельб

    14 апреля 2021, 10:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

    «Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел из пунктов базирования и провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», – передает ТАСС сообщение флота.

    Уточняется, что «в море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям».

    Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

    Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход».

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    Систему ПВО стран СНГ решили усилить средствами борьбы с беспилотниками

    14 апреля 2021, 11:03

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Существующая Объединенная система противовоздушной обороны стран СНГ будет усилена средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС России, заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

    «Отдельным штрихом отмечается внедрение в существующую систему противовоздушной обороны средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, показавших свою актуальность в ходе ведения боевых действий против террористов», – передает РИА «Новости» слова Грехова по итогам заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран СНГ.

    В ходе заседания комитета, которое состоялось сегодня в Душанбе, обсуждались вопросы отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий и при проведении массовых спортивных мероприятий.

    По словам Грехова, в рамках развития объединенной системы ПВО СНГ планируется дальнейшая проработка нормативно-правовой базы, оснащение войск (сил) современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, а также подготовка квалифицированных кадров.

    Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

    Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств – участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников.

    Напомним, в начале февраля Рособоронэкспорт на выставке Aero India-2021 впервые представил систему по борьбе со всеми существующими, а также перспективными беспилотниками, включая зенитные комплексы типа «Панцирь С-1», «Тор-М2КМ», ПЗРК «Игла-С» и боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С».

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    Минобороны анонсировало новый элемент на авиационной части парады Победы

    14 апреля 2021, 13:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации, сообщил начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин по итогам пятой авиационной тренировки парада.

    «Пролет над Красной площадью мы планируем традиционным строем, но в этом году добавилась группа в составе самолета Ту-160 в сопровождении четверки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», – передает РИА «Новости» слова Ивашкина. Он подчеркнул, что тренировка прошла в непростых погодных условиях, но летчики готовы к выполнению задач в любую погоду. «Погода неоднородная: над Кубинкой солнечно, по западу – 10-балльная облачность», – уточнил Ивашкин.

    Заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин отметил, что из-за прогрева атмосферы в приземном слое появляется болтанка, которая усложняет пилотирование.

    «Я считаю, что тренировка прошла сегодня хорошо. Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей», – сказал он.

    Осяйкин пояснил, что в большой группе ведомые, которые стоят крайними, пилотируют по впереди стоящему самолету, который тоже является ведомым. «И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее», – подчеркнул он.

    В Минобороны сообщили, что также в этом году воздушную часть парада впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

    В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники. «Авиационную часть парада завершат экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага», – рассказали в министерстве.

    В ведомстве отметили, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Пятая тренировка авиационной части военного парада прошла в среду над площадкой в подмосковном Алабине. В ней приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС.

    Напомним, в конце февраля в подмосковное Алабино прибыла колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс», там военные намерены готовиться к параду Победы на Красной площади.

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