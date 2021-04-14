Отряд кораблей ЧФ вышел в море для артиллерийских стрельб

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел из пунктов базирования и провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что «в море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям».

Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Во вторник в Южном военном округе (ЮВО) сообщили о том, что корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения. В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход».