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Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
«Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».
По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены.
Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.
В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
Эрдоган заявил о нераспространении конвенции Монтре на канал «Стамбул»
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Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не будет касаться проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Нет ни малейшей связи проекта канала «Стамбул» с Монтре. Монтре – это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», – передает слова турецкого лидера РИА «Новости».
Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
Позже прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. 13 апреля суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
США решили ввести санкции против суверенного долга России
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Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщили источники Reuters.
По их сведениям, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, передает ТАСС.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка России, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.
Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Между тем во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль
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«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.
«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
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Песков охарактеризовал тон беседы Путина и Байдена
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Тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.
«Деловой. Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», – ответил Песков на вопрос о том, каким был тон разговора Путина и Байдена.
В то же время в Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться. После этого уже можно будет – тем более, что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, планируют ли лидеры двух стран обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины, представитель Кремля подчеркнул: «Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно».
«Безусловно, важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», – добавил Песков, говоря о том, какие вопросы, по мнению Кремля, должны затрагиваться в ходе такой встречи.
Он также указал, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Эксперт указал на новый подход России в отношениях с США
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«Жаль, что ранее Москва не реагировала на действия Вашингтона подобным образом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил вызов посла США к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили, что если Вашингтон на фоне слов Джо Байдена об улучшении отношений с Россией введет новые санкции – Москва на это отреагирует самым решительным образом.
«Это абсолютно нормальный дипломатический ход с нашей стороны. Мы предлагаем свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Он также добавил, что Россия внимательно изучила положительный опыт Китая, который ровно таким же образом отреагировал на введение санкций со стороны Евросоюза. «Жаль, что ранее Москва не реагировала подобным образом. В ситуации, когда нам объявляют санкции, а мы не делаем соответствующих заявлений, это только раззадоривает западные государства на продолжение санкционной политики», – считает Ткаченко.
При этом, по словам эксперта, звонок Джо Байдена Владимиру Путину во многом сузил коридор возможностей для американцев, поскольку они исключили наиболее негативные и опасные сценарии развития ситуации. «Но мы хотим, чтобы американцы признали отказ от радикальных санкционных мер. Потому что те санкции, которые сейчас обсуждаются, действительно, могут быть очень болезненными. Фактически это будет акт объявления экономической войны России», – уверен эксперт.
Впрочем, политолог предостерегает от излишнего оптимизма в оценке текущей обстановки, поскольку несмотря на временный перехват Россией стратегической инициативы в отношениях с США, многое будет зависеть от дальнейшего развития событий.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона. «В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт.
В то же время киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что «Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль». «Кроме того, сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
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Песков прокомментировал встречу посла США с Ушаковым
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи американского посла в Москве Джона Салливана с помощником российского лидера Юрия Ушакова, но добавил, что это не значит, что встреча лидеров России и США начала готовиться.
Говоря о встрече Путина и Байдена, Песков указал, что речь шла об одной из третьих стран, но это возможно только с учетом дальнейших шагов со стороны США. По его словам, пока говорить о месте и времени встречи лидеров России и США преждевременно, передает РИА «Новости».
«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. Конкретных мест пока нет», – сказал Песков.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
США передумали вводить военные корабли в Черное море
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Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил источник в турецком МИД.
«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», – приводит слова источника РИА «Новости».
Ранее в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире
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В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest.
Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН.
«Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest.
В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению.
«Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт.
На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года.
«Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
США собрались ввести против России новые санкции
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Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, сообщил источники Bloomberg.
Как сообщается, санкции могут коснуться около десятка россиян, а также около 20 юридических лиц. Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. Источники также сообщили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов, передает ТАСС.
Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds, равно как утверждения американской стороны о российском вмешательстве в американские выборы.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила
, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В Минске заявили о развертывании разведцентров НАТО у границ Белоруссии и России
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.
Начальник Генштаба сообщил об этом на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве, передает ТАСС.
«Генерал-майор Гулевич выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточноевропейскому региону. В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов», – отметили в белорусском оборонном ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России.
До этого Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.
Кроме того, в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море. Сообщалось также, что США собираются перебросить свои F-35 в Европу.
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Стало известно о планах США выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка
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США планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона (округ Колумбия) и Нью-Йорка, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, у них будет 30 дней, чтобы покинуть страну», – сообщает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, якобы знакомого с соответствующими планами, передает РИА «Новости».
Телеканал также сообщает, что «администрация (США), как ожидается, примет меры против России в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками».
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. По информации источников, США могут объявить об этих мерах уже в четверг.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России
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«США не станут стрелять себе в ногу, они защитят американцев от убытков, а нам позволят торговать через посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя сообщение The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций США против госдолга России.
«Если речь идет о санкциях в отношении сугубо суверенного долга России, то эта мера означает для США ровно одно – выстрелить себе в ногу. Дело в том, что это накажет не Россию, а американских и британских подданных, которые покупали наш долг. Они тогда не смогут с этим долгом совершать операции. Ценность долга упадет, и мы выкупим его за бесценок», – пояснил экономист Антон Любич.
«Смягчающий» фактор санкций как раз означает, что США себе в ногу стрелять не будут, – продолжил эксперт. – Американские граждане в таком случае смогут торговать облигациями, которые они купили».
«Смягчение» вводится для того, чтобы цены на эти облигации не рухнули и сами же американцы не понесли убытков. Для нас это означает возможность договариваться с посредником о покупке бумаг у тех эмитентов, с которыми американцам нельзя работать. А затем посредник перепродаст их американцам, заинтересованным в их приобретении», – пояснил Любич.
«Россия как государство – не в должниках, – подчеркнул собеседник. – Мы – мировые кредиторы. У нас денег больше, чем долгов. Мы берем в долг не потому, что у нас денег нет, а по соображениям кассовой дисциплины. Иногда выгоднее не свои деньги со счета снять, где ставка выше, а взять их в долг».
Любич полагает, что «США будут вводить санкции против долга российских компаний, чтобы именно они не могли привлекать деньги на долговом рынке». В данном случае самое уязвимое – это банковский сектор. «Американцы не будут бить туда, где не больно, они будут искать уязвимые места. Их задача – затормозить российскую экономику. В отрицательные значения мы вряд ли уйдем, но будем расти существенно медленнее из-за санкций», – заключил экономист.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США решили ввести санкции против госдолга России. По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемого Москве вмешательства в выборы и кибератак через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
По мнению политолога Станислава Ткаченко, таким образом Россия предлагает свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. «В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – сказал Ткаченко.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
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