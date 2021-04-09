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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС
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Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой.
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17:11
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США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
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Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
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Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1».
Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют».
«Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак.
Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.
Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики
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Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование соответствующих документов, однако Украина боится этого, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак заявил, что «Украина боится раскрыть свою непоследовательность», передает ТАСС. «Они боятся говорить публично. Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты», – добавил он.
Замглавы администрации президента России также отметил, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию в интернете переговоров, «чтобы всем было понятно, кто и какие предложения вносит и какую позицию занимает, документы письменные тоже пусть будут открыты», однако «у всех истерика началась вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми».
По его словам, за конфиденциальность, закрытость переговоров выступает прежде всего Украина, а Германия и Франция следуют этой линии, при этом «конфиденциальность эта мнимая, условная».
«Мы пытались ее соблюдать тоже, но она носит односторонний характер, она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию. Только этим они и занимаются – дезинформируют своих граждан», – указал Козак.
Он напомнил, что в украинских СМИ от политиков, с которыми ведутся переговоры по Донбассу, транслируется тезис, что Минские соглашения – это якобы «удавка на шее Украины», которая препятствует урегулированию конфликта.
«Зеленский говорит: «Минские соглашения, я бы из них вышел, но они нужны, для того чтобы сохранить санкции против России». На переговорах же: «Мы привержены Минским соглашениям от «а» до «я», – сказал Козак.
Он также назвал действия Киева в Донбассе «пиар-ходом», который сопровождается военными действиями, так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт». Кроме того, Козак выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, Россия в определенных условиях будет вынуждена защищать своих граждан: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак.
Заместитель руководителя администрации президента указал также, что Россия не планирует «резать суверенитет» Украины; интерес Москвы состоит лишь в том, чтобы «у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство». «Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», – добавил он.
Говоря о западных участниках «минской четверки», Козак отметил, что «Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию». «Прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.
Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
В Европе сочли оскорблением ФРГ назначение спецпредставителя США по «Северному потоку – 2»
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Решение США назначить представителя по «Северному потоку – 2» – это неприемлемое оскорбление, правительство Германии должно заявить, что подобное вмешательство недопустимо, заявил член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок.
«Федеральное правительство (Германии) должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации (президента США Джо) Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток – 2», – цитирует РИА «Новости» Зимниока.
По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство «Северного потока – 2» – «межправительственного проекта Германии и России» – уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается «исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии», уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.
По словам немецкого политика, Германия должна дать понять, что любое вмешательство «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».
Зимниок отметил, что «Северный поток – 2» будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за «катастрофической политики» федерального правительства.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2». Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2», предположил, что американский представитель будет ездить и всем грозить.
В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море
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Возможные намерения США направить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины» могут усугубить обстановку вокруг Донбасса, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее мнению, американские военные часто с большой тревогой воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег.
«Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций», – отметила Панина.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
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Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двоих сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
По данным спецслужбы, после совершения теракта они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию.
В ФСБ добавили, что у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В их средствах связи обнаружили инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписку, обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.
Возбужденно уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч. 2 ст. 205.2 («Пропаганда терроризма») и ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств») УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела о приготовлении к террористическому акту.
В феврале в Крыму и Татарстане была пресечена деятельность граждан, собиравших деньги для боевиков «Исламского государства*».
В ЛНР зафиксировали дистанционное минирование украинскими военными
Народная милиция ЛНР предала в генпрокуратуру данные о дистанционном минировании территории республики украинскими военными, из-за которого пострадали мирные жители, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Все преступления в отношении жителей нашей республики, совершенные подчиненными командира 80-й бригады... задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела и оформления исков в Международный уголовный суд», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он попросил жителей республики быть осторожнее, так как территории соприкосновения потенциально опасны для посещения из-за продолжающегося «беспорядочного дистанционного минирования со стороны украинских силовиков», а также взрывоопасных предметов, которые оставляют украинские военные.
Ранее депутат парламента ДНР Владислав Бриг в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в гибели ребенка на территории республики виноваты украинские военные, сбросившие бомбу с дрона.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Названа дата полного перевода Симферополя на водоснабжение из скважин
Симферополь и Симферопольский район с 15 апреля начнут почти полностью получать воду из скважин, а не водохранилищ, заявила зампредседателя Совета министров Крыма Светлана Маслова в эфире телеканала «Крым 24».
«Наша задача к 15 апреля подавать 110 тыс. кубометров из артезианских скважин. 10 – 15 тыс. – небольшой объем – будем поднимать из поверхностных источников, если будет необходимо», – передает слова Масловой ТАСС.
Зампредседателя правительства Крыма отметила, что, несмотря увеличение объемов подачи воды из скважин, графики ее подачи пока продолжат действовать. Вместе с тем, власти полуострова «рассматривают разные варианты, как ослабить график в преддверии летнего периода», сказала Маслова. Уточняется, что в день жители крымской столицы потребляют более 120 тыс. кубометров воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
Пушков указал на грубую ошибку Зеленского касательно НАТО
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на грубую ошибку президента Украины Владимира Зеленского в связи с декларируемыми Киевом намерениями включения страны в состав НАТО.
«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путем» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернет им Донбасс», – написал Пушков в своем Twitter.
Накануне бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предупредил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями. Он также отметил, что НАТО не примет Украину в альянс и «не будет защищать в такой ситуации», когда в стране отсутствует «целостность государства, целостность руководства, территории и населенных пунктов».
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему НАТО не будет воевать за Украину.
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Военная атташе США появилась в Донбассе с шевроном «Украина или смерть»
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На форме военного атташе США на Украине Бриттани Стюарт, которая отправилась на линию соприкосновения в Донбасс, заметили шеврон одной из бригад «Украина или смерть».
Представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в пятницу прибыли на линию соприкосновения, где пообщались с украинскими военнослужащими, передает РИА «Новости».
Пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины (ООС) обнародовал фотоотчет визита. На некоторых снимках военный атташе США изображена с шевроном 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сухопутных войск вооруженных сил Украины, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть». При этом на других фото нашивки на ее плече отсутствуют.
Ранее военного атташе США в Москве вызвали в Минобороны, чтобы заявить о провокационности слов его коллеги в Киеве о «российской агрессии».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Соловьев резко раскритиковал главу Госдепа за оправдание оскорблений Байдена в адрес Путина
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«Это не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя объяснение главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
«Каждый раз Блинкен умудряется отвечать на вопрос, который ему не задавали», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник охарактеризовал попытку Энтони Блинкена объяснить ситуацию приверженностью президента «политическому прагматизму», как «крайне неудачную».
«Это вовсе не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – уверен журналист. Соловьев подчеркнул, что такие заявления американского истеблишмента в очередной раз заставляют задуматься, понимают ли американцы смысл слов, которые употребляют.
«Кроме того, поведение президента США в отношении России полностью противоречит указанной концепции, поскольку резкие личные выпады загоняют отношения между странами в тупик. Если Байден считает, что он вправе говорить такое, то он должен быть готов выслушать многое и о себе», – полагает журналист.
При этом Соловьев отметил, что в России, как известно, в отличие от США, к дипломатии относятся по-прежнему с уважением, «и в целом у нас люди вежливые». «Грубости такого уровня с нашей стороны, конечно, Байден не услышит. Но это не значит, что мы что-то забываем или считаем то, что было сказано Байденом, приемлемым», – пояснил собеседник.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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Козак: В случае войны в Донбассе Россия встанет на защиту своих граждан
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Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», – заявил господин Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений РАН.
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак, передает РИА «Новости».
Кроме того, он выразил мнение, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если все его участники будут выполнять свои обязательства. Однако, по мнению Козака, если «бесконечно петлять», как это делает Украина и ее партнеры, то «возможен курс на замораживание» конфликта.
К февралю 2021 года российские паспорта получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Козак также заявил, что Киев пытается решить внутриполитический кризис с помощью имитации боевых действий в Донбассе. Кроме того, он указал, что Париж и Берлин на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта.
Тем временем президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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Козак заявил о непоследовательной позиции Франции и Германии по Донбассу
Париж и Берлин на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе занимают непоследовательную позицию и не имеют заинтересованности в разрешении конфликта, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
«Мы видим, что Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию и прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак, передает РИА «Новости».
Козак также заявил, что Киев пытается решить внутриполитический кризис с помощью имитации боевых действий в Донбассе.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Тем временем президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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