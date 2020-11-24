Названа вероятная цель вторжения эсминца «Джон Маккейн» в залив Петра Великого

«Американцы пребывают в этих водах с целью разведки. При этом никаких превентивных мер против таких действий, кроме патрулирования, не существует», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал вторжение ВМС США в территориальные воды России, которое удалось пресечь с помощью большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

«Цель пребывания американцев в этой зоне однозначная – это разведка. При этом никаких превентивных мер против таких действий, кроме патрулирования наших кораблей вдоль границ, не существует», – сказал доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

По его словам, подобные инциденты ранее случались неоднократно. «Границы наших территориальных вод, как правило, нарушают американские подводные лодки. С кораблями это бывает редко, хотя они также регулярно приближаются к нашим границам», – пояснил эксперт.

Если бы эсминец ВМС США не ретировался, то наш корабль принял бы жесткие меры – применил бы оружие, добавил собеседник. «В 1989 году наш сторожевой корабль, пресекая попытку американского крейсера нарушить границы СССР, осуществил навал на него, серьезно помяв кораблю-нарушителю корму», – напомнил Сивков.

Во вторник эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию государственной границы России на два километра. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого», – говорится в сообщении Министерства обороны России.

В ведомстве добавили, что «после полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн» американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал».

В конце октября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два истребителя-бомбардировщика ВВС Франции «Мираж-2000». До этого российские истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем.

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