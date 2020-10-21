Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Беринговым морем

Российские истребители Миг-31 и Су-35 перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем.

«Двадцать первого октября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушных цели», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы России в воздух были подняты истребители Миг-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря», – добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что после разворота иностранных военных самолетов от границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Отмечается, что все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не было допущено.

В сеньябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.