Шойгу заявил об осложнении военно-политической обстановки в Арктике

Военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Тенденция к осложнению военно-политической обстановки сохраняется и в Арктике», – передает ТАСС слова Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в четверг.

«Прежде всего это связано с нарастанием конкуренции между ведущими государствами мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям», – добавил министр.

Он отметил, что Россия для укрепления обороноспособности в Арктике и «обеспечения национальных интересов» активно развивает Северный флот.

По словам Шойгу, Россия наращивает группировки войск на особо важных направлениях на востоке страны.

«Военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении остается напряженной. В Восточном военном округе предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Напомним, ранее в четверг российский истребитель перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем.

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